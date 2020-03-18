Эксперт: Без поддержки Центробанка доллар стоил бы 120 рублей

На фоне мировой паники и слабого рынка нефти российский рубль в среду тоже усилил падение. Оно началось с самого утра. В итоге к 18 часам за доллар на Московской бирже давали 80 рублей, а за евро – больше 87 рублей. Рост составлял больше 5%.

- Рубль сейчас находится под тройным давлением: это и ситуация с ценами на нефть, и уход зарубежных инвесторов, и неопределенность с развитием эпидемии внутри самой России, - считает Валерий Емельянов, аналитик ИК «Фридом Финанс». - Нынешний курс валют пока не компенсирует выпадающую выручку экспортеров и доходы бюджета. Без поддержки ФНБ и центробанка доллар сейчас стоил бы около 120 рублей.

А теперь по порядку. Цена на нефть бьет антирекорды. Стоимость барреля «черного золота» в среду опустилась до $27. Для сравнения, в нашем бюджете заложена стоимость в полтора раза больше - $42 за баррель. Наша казна недополучает очень много денег. К примеру, раньше каждую бочку нефти наши компании продавали за 3000 – 3900 рублей (при цене на нефть в $50 – 60 и курсе в 60 - 65 рублей). А теперь этот показатель упал до 2200 рублей. Это косвенно указывает на то, что у рубля есть перспективы падения.

Уход иностранных инвесторов – тоже важен. Они продают активы за рубли и покупают на них доллары. Это увеличивает спрос на валюту внутри страны.

- Иностранные фонды сейчас вынуждены выходить из российского рынка в связи с общим оттоком средств клиентов из всех рискованных позиций, в особенности с развивающихся рынков, - объясняет Валерий Емельянов.

Ну а непонятная ситуация вокруг пандемии коронавируса и слухи о возможном введении карантина в Москве подогревают и без того панические настроения на финансовых рынках. Сдерживает рост курса доллара разве что политика Центробанк – он постепенно продает валюту из Фонда национального благосостояния. Это позволяет сглаживать колебания. Но, если нефть не начнет расти, а ситуация с распространением коронавируса – купироваться, тенденция вряд ли изменится. Тем не менее эксперты считают, что финансовые власти вряд ли допустят, чтобы доллар так сильно окреп.

- Мы пока не видим оснований для сильного ослабления российской валюты. Но не исключаем, что в отдельные дни доллар может подниматься и выше, - считает Валерий Емельянов.

- Наши оценки показывают, что при цене нефти в диапазоне $20 - 30 за баррель доллар может находиться в диапазоне 75 – 82 рубля, а евро – 83 - 90 рублей. При приближении к верхним границам диапазона Центробанк может прибегнуть к интервенциям на валютном рынке, чтобы ограничить риски для финансовой стабильности, - дополняют аналитики «Нордеа Банка». – Для устойчивой стабилизации российской валюты необходимо увидеть замедление темпов появления новых случаев вируса, а также признаки того, что предпринимаемые по всему миру стимулирующие меры позволяют предотвратить наступление долгового кризиса, экономические последствия которого могут быть гораздо более глубокими.

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