Медицинских масок полно: они перекочевали из аптек в интернет-торговлю

ПРЕДОПЛАТА - МИЛЛИОН

Кто сказал, что масок в стране нет? Они есть. Более того, их навалом. Как сообщили «КП» в Минпромторге, предприятия нарастили мощности сверх предела и работают круглые сутки без выходных, выпуская 1,5 млн масок в день. Да, их нет в аптеках. Но достаточно зайти на популярный сайт купли-продажи всего и вся, чтобы увидеть изобилие этих средств индивидуальной защиты. Маски черные, синие, белые, с завязочками и на резиночках — на любой вкус и в любых количествах.

- Слушайте, ну я же вижу по голосу, что вы образованный человек, не поддавайтесь этой панике, зачем вам 1000 масок? - урезонивал меня продавец Сергей.

- Сто оставлю себе, остальные перепродам поштучно, - тоном заправского спекулянта отрезал я и ввернул подходящее слово: - Наварюсь.

- Думаете, успеете? - с сомнением спросил собеседник.

Да я бы, если честно, взял и поменьше, мне и сотни много, но у Сереги минимальная партия 1000 штук. 10 пачек по сто масок. Поступают они с предприятия по 14 пачек в упаковке, а продажа организована просто: выносит к подъезду. Название изготовителя продавец предусмотрительно не называет: мало ли, вдруг я напрямую с ними свяжусь. Ну и цена божеская даже для опта — 28 руб за маску. Трехслойная, с завязочками.

По словам Сергея, маски расхватывают похлеще чем гречку. Заказы принимаются уже на следующую неделю.

- Я им всем говорю: ну куда вам столько, они же, маски эти, ни от чего не спасают, лучше руки мойте, - продолжает удивляться мой собеседник тем, кто сколачивает ему состояние…

Есть маски и подешевле — 12 руб за штуку. Только в этом случае минимальная партия составит 100 тысяч штук. Да еще и с полной предоплата. Прикинули? Отдай кому попало миллион двести и жди две недели. А там уже наверняка, ни человека, ни денег.

В закрытых сообществах бизнесмены от коронавируса похваляются друг перед другом, что перепродают маски с 10-кратной выгодой. Вот уж точно, кому война, кому мать родна. Кстати, покупателями крупных партий являются конечно, не обыватели, боящиеся подхватить неизвестную заразу, а мелкие коммерсанты или дилетанты. Сколотили, например, пару миллионов на мини-студию, но решили умножить капитал, нажившись на дефиците. Сколько из них разорится, не сумев продать купленное или просто станет жертвами более ушлых собратьев, это отдельная тема.

Мелкие партии от 50 масок идут уже по 50 руб за штуку! Впрочем, ближе к МКАДу цена поменьше, я нашел точку, где продают от 10 пачек по 42 руб за штуку. Цена почти как в аптеках в феврале. Тогда, помнится, брал упаковку из 3 масок за 100 руб., а какой-то пенсионер в очереди стыдил продавщицу: грабеж, мол, через дорогу вчера по 12 были.

При такой системе неудивительно, что масок в аптеках не сыскать. Мало найдется святых директоров, которые, зная, что им за это ничего не будет, устояли бы от соблазна отправить маски не в аптечную сеть, где какой-никакой учет и контроль, а в дикое поле интернет-торговли.

Кстати, о святости. Мошенники придумали продавать освященные маски. По 600 руб за штуку. Церковь поспешила откреститься от этого почина.

ЗАКРЫТЬ АПТЕКУ МОЖНО НА РАЗ-ДВА

Как же так случилось, что поток масок перекочевал из аптек в серую, а то и черную торговлю, которую никто не контролирует?

Ответ простой — аптекам маски не слишком-то и нужны. Прибыли с них нет, а хлопот и шума выше крыши.

- Нет никаких юридических норм, которые ограничивали бы цены на маски в аптеках, - сказал «КП» Николай Беспалов, эксперт фармацевтического рынка, директор по развитию компании RNC Pharma. - И по идее, они сами могли бы поднимать цены и получать высокую прибыль. Но как только началась приближаться эпидемия, и цены поднялись, президент заявил о недопустимости необоснованного роста цен. По аптекам стали ходить чиновники и грозить отобрать лицензии. Это не пустые угрозы, поэтому даже при том, что нет никаких законов, определяющих, какая цена правильная, а какая нет, аптечный бизнес устроен так, что лишиться лицензии можно на раз-два.

Вот вам и ответ, почему нет масок в аптеках. Не исключаю, что сами провизоры могут иметь отношение к этой массовой торговле в интернете. Когда товар на прилавке — он на виду. Продаешь через знакомых в каком-то подвальном складе — ничего страшного, какой со спекулянта спрос.

ЗЕК НАМ В ПОМОЩЬ

Побороть систему можно двумя путями. Первый — ловить и ограничивать. Отправить оперативников делать контрольные закупки у предпринимателей, торгующих масками, проверять, платят ли они налоги. Или обязать сайты не публиковать таких объявлений.

А второй путь — организовать такое массовое производство этих масок, завалить ими страну, чтобы они перестали быть дефицитом, чтобы было невыгодно их перекупать и наживаться.

После неудачной атаки на аптеки, власти, похоже, решили пойти вторым путем. Премьер Мишустин распорядился бросить на производство масок военнослужащих-срочников, студентов, сидельцев колоний. Я бы в эту армию добавил еще безработных.

- Развернуть производство масок несложно, - говорит Беспалов. - Крыша, стены, несложное оборудование. Самое главное, чтобы сырье было.

Готовы ли зеки взять на себя задачу обеспечить население масками, на этот вопрос «Комсомолке» во ФСИНе на момент написания этого материала не ответили. Но опыт есть.

По информации источника, близкого к системе ФСИН, значительная часть хирургических костюмов и белых халатов для медперсонала шьется осужденными. В российских колониях отбывают наказание около 600 тысяч человек, около 200 тысяч из них работают. И выпускают различных товаров на 32 млрд рублей.

СПРАВКА «КП»

Себестоимость производства 1 маски — 0,8 руб

Минимальная оптовая цена — 1,1 руб

Средняя розничная цена — 1,45 руб

По данным ООО «УралБахил», одного из крупнейших поставщиков оборудования для производства расходных медицинских изделий на период до коронавируса и нефтяного кризиса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759467" frameborder="0"></iframe> А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

В ТЕМУ

Какие маски лучше? Вместе с ученым разбираемся, что спасет нас от коронавируса

Вирусолог отвечает на волнующих многих вопрос: какие маски лучше, и что надежнее - марля или респиратор (подробности)

Вспышка коронавируса: эксперт рассказал, кому и когда нужно носить медицинские маски

Борис Менделевич, член комитета Госдумы по охране здоровья рассказал, как помимо маски можно защититься от вирусов, в том числе от коронавируса (подробности)