Вспышка коронавируса: эксперт рассказал, кому и когда нужно носить медицинские маски

В ряде китайских городов ввели запрет на нахождение в общественных местах без защитной маски. Например, в Гонконге можно угодить в полицейский участок, если вдруг поймают без этого необходимого в разгар распространения в КНР коронавируса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759467" frameborder="0"></iframe> А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

В России подтверждено всего два случая заболевания коронавирусом. Но несмотря на это, в аптеках стали скупать медицинские маски, а сами торговые сети, пользуясь таким неожиданным спросом, взвинчивают цены на этот товар.

10 февраля стало известно, что в России сформируют стратегический запас медицинских масок на случай распространения коронавируса на территории. Соответствующее распоряжение отдал премьер-министр Михаил Мишустин.

- Дефицит масок, скажем так, накручивает и так уже серьезно раскрученные панические настроения в обществе,- рассказал kp.ru Борис Менделевич, член комитета Госдумы по охране здоровья. - И если бы у нас был запас изделий медицинского назначения, это бы сыграло положительную роль.

Эксперт напомнил, что 100-процентной защиты в качестве средства профилактики маски не дают. Ее эффективно носить тем, кто уже заболел. Маска действительно поможет сдержать от распространение вирусы, которые попадают на окружающих людей и предметы при чихании. А вот в качестве профилактики маска работает не так эффективно. Даже если постоянно носить ее, шансы заразиться остаются.

- Медицинские маски это одна из составляющих мер предосторожности, чтобы не заразиться, куда входит обязательное соблюдение правил личной гигиены, обязательное как можно более частое мытье рук, обеззараживание, непосещение мест скопление людей, неконтактирование с незнакомыми животными и так далее, в том числе и ношение маски,- сказал эксперт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

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