2020-03-18T19:15:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Обязаны ли вернуть деньги за билет, если мероприятию помешал коронавирус?

Разбираем с экспертом характерные ситуации
Елена ОДИНЦОВА
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Если мероприятие отменяется в связи с форс- мажором, то организатор должен вернуть деньги за билет, за вычетом понесенных им расходовЕсли мероприятие отменяется в связи с форс- мажором, то организатор должен вернуть деньги за билет, за вычетом понесенных им расходовФото: Евгения ГУСЕВА
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В связи с коронавирусом в стране отменяется большое количество культурных и развлекательных мероприятий. Например, в столице в связи с запретом на проведение мероприятий с численностью более 50 человек все крупные театры объявили об отмене спектаклей до 10 апреля. А что делать с уже купленными заранее билетами? В большинстве случаев деньги за них готовы вернуть сполна. Но не всегда. Некоторые учреждения ссылаются на форс-мажор.

- Если мероприятие отменяется в связи с форс- мажором, то организатор должен вернуть деньги за билет, за вычетом понесенных им расходов, - объясняет адвокат, эксперт по защите прав потребителей Дмитрий Лесняк. - Но сейчас сложилась ситуация, аналогов которой не было, поэтому и юридические трактовки есть разные. Неоднозначность вот в чем. О запретах на проведение массовых мероприятий объявляют в основном региональные власти. А, строго говоря, форс-мажорными обстоятельства, связанные с жизнью и здоровьем граждан, у нас должен объявлять Роспотребнадзор. Там, где эта норма не соблюдена, - как с театрами — граждане, на мой взгляд, вправе требовать возврата суммы билета полностью, а не частично. Соглашаться ли на обмен билета на более позднюю дату — право гражданина.

Это касается тех ситуаций, когда мероприятия отменены. Однако во многих регионах театры и кинотеатры продолжают работать, но люди сами боятся посещать общественные места — и поэтому хотели бы сдать билеты.

В этом случае действуют обычные правила — как и без всякого коронавируса.

*Посетитель имеет право получить при возврате билета:

- не позднее чем за 10 дней до дня спектакля или другого мероприятия - 100 процентов стоимости

- менее чем за десять дней, но не позднее чем за пять дней - не менее 50 процентов

- менее чем за пять дней, но не позднее чем за три дня - не менее 30 процентов

- менее чем за три дня — деньги могут не вернуть.

*Если человек отказывается от билета, поскольку заболел или заболели его близкие родственники, и есть подтверждающие это документы из медучреждения — деньги обязаны вернуть сполна. Те, кто сидит на бюллетене из-за вынужденного карантина, под этот случай тоже подпадают.

Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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