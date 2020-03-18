Москвичам старше 60 лет рекомендовали временно не выходить из дома

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что жителям старше 60 лет были направлены СМС-сообщения и письма на электронную почту с рекомендациями временно не посещать места массового скопления людей: торговые центры, магазины, театры, кафе, стадионы.

- Осложнения инфекционных заболеваний особенно тяжело переносят люди старше 60 лет, поэтому именно им необходимо по возможности снизить риск заражения, - сообщили в оперштабе.

Это самый эффективный способ уберечь жизнь и здоровье в период сложной эпидемиологической ситуации.

Напомним, сегодня 18 марта, короновирус выявили у 31 москвича.

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