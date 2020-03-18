2020-03-18T20:07:06+03:00
Экономика

«Пора готовить трехзначные табло валют?» Кричевский ответил, ждать ли доллар по 100 рублей

После скачков 2014 и 2016 годов власть научилась спокойнее относится к таким явлениям, считает экономист
Виктор МАТРОСОВ
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Не надо паники. Четыре года назад, примерно в это же время года была такая же ситуация. Фото: Владимир Гердо/ТАССНе надо паники. Четыре года назад, примерно в это же время года была такая же ситуация. Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Курсы иностранных валют по отношению к российскому рублю на торгах 18 марта обновили уровни февраля 2016 года. В течения дня, по данным Московской биржи, за доллар давали 80,01 рубля, а за евро - 87,66 рублей. О падении курса рубля в эфире Радио «Комсомольская правда» высказался известный российский экономист Никита Кричевский.

«Не надо паники, - считает Кричевский. - Четыре года назад, примерно в это же время года была такая же ситуация. А до этого в 2014-м году. Вы помните? Доллар по 85, евро по 100. Были даже телодвижения у отдельных банков вешать трехзначные табло валют вместо двухзначных».

В 2016-м году все очень быстро сошло на нет, напомнил экономист. Курсы валют вернулись к прежним значениям.

«Я хорошо помню, какие настроения тогда, в начале 2016-го года царили в правительстве. Один большой человек на полном серьезе мне говорил: «Америка ввела против нас план Б», они решили развалить великую Россию». Сегодня, конечно, все научены тем опытом, и во власти, по крайней мере, никакой паники не наблюдается, и каких-то чрезвычайных действий никто предпринимать не будет», - сказал Кричевский.

По мнению экономиста, какие-то выводы о глубине кризиса можно будет делать только через полтора месяца.

«Не делайте никаких выводов сегодня, в среду. Или завтра, в четверг. Давайте встретимся после майских праздников, и тогда будет понятно, где мы находимся. Не улетим ли мы за эти полтора месяца в трубу? Не улетим. Нефть до 10 долларов за баррель не упадет. Курс доллара в моменте может доходить и до 100 рублей, но это совершенно не значит, что он всегда будет такой», - сказал Кричевский.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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