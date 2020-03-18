Почему коронавирус во всем мире, а падает рубль

80 рублей за доллар, до этой отметки опустилась российская валюта, – далеко не предел. Об этом «Комсомольской правде» заявил экономист Денис Ракша.

- Боюсь, что мы только в начале пути вниз. Говорить о дне, от которого мог бы оттолкнуться и пойти вверх рубль, пока рано. Будем падать глубже, - предсказывает экономист.

Слишком уж много факторов играют против российской валюты. Коронавирус продолжает распространяться и замедлять экономику, цены на нефть падают, в бюджете РФ все меньше денег… Позитива мало.

Логичный вопрос – коронавирус везде, низкие цены на нефть тоже не только России касаются, да и деньги на поддержку своего населения сейчас тратят все страны. Почему же тогда рубль падает, а тот же доллар растет?

- Потому что рубль крепко привязан к нефти. Когда цены на нее растут, укрепляется и наша валюта – и наоборот. Доллар тоже связан с нефтью, только в обратном соотношении, - объясняет Ракша.

Другой фактор, который оказывает значительное влияние на мировую экономику прямо сейчас, - это пандемия коронавируса. Но только выходит, что все равно в нефть упирается.

- Вирус влияет на экономику, которая потребляет нефть. Падает спрос на нее, и цены идут вниз, - говорит Ракша. – То есть пандемия тоже «топит» нефть.

Получается, что даже если американские компании, добывающие сланцевую нефть, разорятся из-за неслыханно низких цен на черное золото, доллар от этого даже не чихнет.

- Американская валюта от этих компаний и их доходов не зависит примерно никак. И никогда не зависел. Доллар – валюта уникальная, одновременно национальная и мировая. Вот рубль, например, типичная сырьевая валюта – ее курс идет за ценой на то, что продают эти страны. На стоимость доллара влияют совсем другие факторы. И сейчас они направлены в разные стороны, - считает Денис Ракша.

Первый из этих факторов – те же цены на нефть. Только в отличие от рубля, чем цены ниже, тем американская валюта лучше себя чувствует. Происходит это потому, что сделки по черному золоту проводят именно в долларах.

- С другой стороны, внутренне состояние экономики Штатов и политика Федеральной резервной системы (аналог нашего Центробанка) играют на понижение курса доллара. ФРС, как и в прошлый кризис, включил печатный станок. Сейчас фактически заявлено, что никаких ограничений на печатание денег нет. Сколько рынку нужно денег, столько ему и дадут. Естественно, чем долларов больше, тем его курс меньше. Но низкие цены на нефть его укрепляют.

К тому же доллар – это мировая резервная валюта. Когда на рынках происходит что-то пугающее и непонятное, инвесторы бегут в доллар. Продают акции, активы в других валютах – все рискованные инструменты, и вкладываются в надежные. То есть в доллар. А к рискованным сейчас относится примерно все, в том числе и рубль.

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