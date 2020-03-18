2020-03-18T18:20:46+03:00
Экономика

Курс доллара подскочил выше 80 рублей впервые с февраля 2016 года

Цена на нефть марки WTI опустилась ниже $24 за баррель впервые с 11 июня 2002 года
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Изменить размер текста:

Курс доллара на Московской бирже превысил 80 руб, свидетельствуют данные торгов. Это произошло впервые с февраля 2016 года.

Цена на нефть марки WTI опустилась впервые с 11 июня 2002 года ниже $24 за баррель.

Напомним, в ночь на 9 марта цена за баррель нефти марки Brent резко упала на 30%, после чего снизился курс рубля. Причиной обвала цен на нефть стало то, что страны ОПЕК+ не смогли договориться относительно сокращения добычи, и Россия вышла из соглашения.

После этого Министерство финансов России анонсировало продажу валюты на рынке. Предполагается, что это позволит компенсировать доходы, недополученные федеральным бюджетом из-за резкого снижения стоимости нефти.

Тогда же Центробанк решил временно перестать закупать иностранную валюту на внутреннем рынке. Операции будут возобновлены лишь после стабилизации ситуации на рынках.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Эксперт: Без поддержки Центробанка доллар стоил бы 120 рублей

На фоне мировой паники и слабого рынка нефти российский рубль в среду тоже усилил падение. Оно началось с самого утра. В итоге к 16 часам за доллар на Московской бирже давали почти 80 рублей, а за евро – больше 87 рублей. Рост составлял больше 5% (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Падение цен на нефть и курса рубля»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Похороны Валентины Гагариной пройдут 20 марта
В Госдуме поддержали идею перенести призыв в армию из-за коронавируса
Суды будут чаще проводить слушания по видео-связи из-за коронавируса
Курс доллара подскочил выше 80 рублей впервые с февраля 2016 года
Роспотребнадзор рекомендовал пенсионерам реже ходить в магазины и банки
МИД России запустил портал для экстренной связи россиян с посольствами
Эпидемиолог объяснил, защитит ли алкоголь от коронавируса
Путин подписал закон о признании признании граждан Белоруссии и Украины носителями русского языка
Назван срок жизни коронавируса на разных предметах
Илон Маск сообщил о проблемах при запуске ракеты Falcon 9
Нефть марки Brent упала ниже 27 долларов за баррель впервые с ноября 2003 года
Российский математик Григорий Маргулис стал лауреатом Абелевской премии
Москвичи смогут увидеть парад планет 18 и 19 марта
Лауреат премии "Грэмми" заразился коронавирусом и рассказал о тяжелых симптомах
Евровидение-2020 отменили из-за коронавируса
Депутат Верховной Рады Украины заразился коронавирусом
Вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала, сколько тысяч тонн гречки есть в России
В Минпромторге обещают вернуть маски в аптеки
Курс евро впервые с 2016 года превысил отметку 87 рублей