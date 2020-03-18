Курс доллара подскочил выше 80 рублей впервые с февраля 2016 года
Курс доллара на Московской бирже превысил 80 руб, свидетельствуют данные торгов. Это произошло впервые с февраля 2016 года.
Цена на нефть марки WTI опустилась впервые с 11 июня 2002 года ниже $24 за баррель.
Напомним, в ночь на 9 марта цена за баррель нефти марки Brent резко упала на 30%, после чего снизился курс рубля. Причиной обвала цен на нефть стало то, что страны ОПЕК+ не смогли договориться относительно сокращения добычи, и Россия вышла из соглашения.
После этого Министерство финансов России анонсировало продажу валюты на рынке. Предполагается, что это позволит компенсировать доходы, недополученные федеральным бюджетом из-за резкого снижения стоимости нефти.
Тогда же Центробанк решил временно перестать закупать иностранную валюту на внутреннем рынке. Операции будут возобновлены лишь после стабилизации ситуации на рынках.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Эксперт: Без поддержки Центробанка доллар стоил бы 120 рублей
На фоне мировой паники и слабого рынка нефти российский рубль в среду тоже усилил падение. Оно началось с самого утра. В итоге к 16 часам за доллар на Московской бирже давали почти 80 рублей, а за евро – больше 87 рублей. Рост составлял больше 5% (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Падение цен на нефть и курса рубля»