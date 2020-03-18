Курс доллара подскочил выше 80 рублей впервые с февраля 2016 года

18 Март 2020 2020-03-18T18:20:46+03:00

Цена на нефть марки WTI опустилась ниже $24 за баррель впервые с 11 июня 2002 года

Изменить размер текста: A A

Курс доллара на Московской бирже превысил 80 руб, свидетельствуют данные торгов. Это произошло впервые с февраля 2016 года.

Цена на нефть марки WTI опустилась впервые с 11 июня 2002 года ниже $24 за баррель.

Напомним, в ночь на 9 марта цена за баррель нефти марки Brent резко упала на 30%, после чего снизился курс рубля. Причиной обвала цен на нефть стало то, что страны ОПЕК+ не смогли договориться относительно сокращения добычи, и Россия вышла из соглашения.

После этого Министерство финансов России анонсировало продажу валюты на рынке. Предполагается, что это позволит компенсировать доходы, недополученные федеральным бюджетом из-за резкого снижения стоимости нефти.

Тогда же Центробанк решил временно перестать закупать иностранную валюту на внутреннем рынке. Операции будут возобновлены лишь после стабилизации ситуации на рынках.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Эксперт: Без поддержки Центробанка доллар стоил бы 120 рублей

На фоне мировой паники и слабого рынка нефти российский рубль в среду тоже усилил падение. Оно началось с самого утра. В итоге к 16 часам за доллар на Московской бирже давали почти 80 рублей, а за евро – больше 87 рублей. Рост составлял больше 5% (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU