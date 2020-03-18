Ближе полутора метров не приближаться: эксперты назвали минимально безопасное для заражения коронавирусом расстояние

Японские эпидемиологи рассказали журналистам, что во время эпидемии COVID-2019 дистанция между людьми должна быть не менее полутора — двух метров. При этом на улице риск заразиться ниже, а в закрытых непроветриваемых помещениях угроза подцепить вирус повышается. Также шансы заражения растут, если люди разговаривают, кричат или поют.

- Расстояние в 1,5 метра между людьми на открытом воздухе действительно оптимально, - подтвердил «КП» российский врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Иван Коновалов. - В то же время есть еще несколько важных условий, от которых зависит риск заразиться коронавирусом и заболеть COVID.

1. Время пребывания в контакте с больным, в том числе в одном помещении с ним.

Чем меньше здоровые люди будут находиться в одном закрытом пространстве вместе с больными, тем больше шансов избежать заражения (о конкретном времени безопасного совместного пребывания у исследователей данных нет). Именно поэтому сейчас желательно пореже пользоваться общественным транспортом, бывать в местах скопления народа, поясняет врач-инфекционист. И можно сказать большое спасибо работодателям, которые переводят своих сотрудников на работу из дома. Это очень помогает, в том числе, снизить поток пассажиров в транспорте.

2. Способ распространения вируса.

Уже известно, что коронавирус могут передавать и бессимптомные больные, но активнее всего инфекция распространяется от людей, которые кашляют и чихают. При этом выделяется наибольшее количество вирусных частиц. Поэтому нужно стараться дистанцироваться от кашляющих-чихающих сограждан. Желательно — на те же полтора — два метра.

3. Состояние организма.

- Большинство здоровых людей переносит COVID довольно легко, в виде симптомов простуды, - напоминает эксперт. - Иммунитет справляется с инфекцией. С возрастом течение процесса заметно отягощается. У людей старше 60 - 70 лет осложнения со стороны легочной системы не редкость. То же относится к лицам с хроническими болезнями, такими как гипертония, диабет, астма, онкология. Они входят в группу риска по развитию дыхательной недостаточности.

- Людям из группы риска нельзя заниматься самолечением и нужно обращаться за медпомощью при первых же признаках болезни - подъеме температуры и появлении кашля, подчеркивает Иван Коновалов.

Изоляция тех, кто болеет легко, позволяет сохранить здоровье и жизнь тем, кто встречу с вирусом может не пережить, напоминают врачи.

КСТАТИ

- Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения по итогам изучения эпидемии COVID в Китае сделала заключение: большинство случаев заражения коронавирусом там произошло в так называемых семейных кластерах, - рассказывает Иван Коновалов. - То есть чаще всего люди заболевают, если подолгу находятся в одном помещении с больными.

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Зависит ли риск заражения от группы крови

В СМИ появились сообщения со ссылкой на китайских ученых. По предварительным данным (пока нет официальных научных публикаций об этом), люди со 2-й группой крови заболевают коронавирусной инфекцией чаще.

- Такая информация требует тщательного изучения и статистической обработки прежде чем делать из нее какие-либо выводы, - комментирует врач-инфекционист Иван Коновалов. - Вообще, 2-я группа крови у людей встречается чаще всего. Поэтому не удивительно, что и среди пациентов с COVID таких может встречаться больше.

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Как не заразиться коронавирусом: все главные правила

Виктор Малеев – признанный эксперт в области эпидемиологии и клиники инфекционных болезней с более чем полувековым опытом работы в этом направлении. Академик РАН и инфекционист Виктор Малеев работал в очагах опасных инфекций – таких как холеры, чумы, сибирской язвы, риккетсиозов, геморрагических лихорадок, атипичной пневмонии. Именно Виктор Васильевич Малеев помогал в Гвинее местным врачам предотвращать эпидемию вируса Эбола и консультировал эпидемиологов США в связи с угрозой эпидемии сибирской язвы.

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