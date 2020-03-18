2020-03-18T21:58:14+03:00
Звезды

CorUNOvirus: Вирусный флэшмоб Little Big распространяется быстрее любой заразы

Новый танец из клипа на песню для «Евровидения» повторяют атомщики, медики, библиотекари, продавцы и просто люди по всей России
Егор АРЕФЬЕВ
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Прошло несколько дней, пока народ распробовал клип, и в итоге танец из Uno начали копироватьПрошло несколько дней, пока народ распробовал клип, и в итоге танец из Uno начали копировать
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Этого следовало ожидать.

В новую песню группы Little Big, с которой музыканты собирались представить Россию на «Евровидении-2020», была заложена бомба замедленного действия. Помимо заразительного припева там был особенный танец, которыми так славится питерская команда. И он опять всех покорил.

LITTLE BIG SKIBIDI (official music video)..

После выхода клипа на песню Skibidi (374 миллиона просмотров в Youtube) вся Россия, да и мир тоже, буквально помешалась на танце со скрещиванием рук в форме клешней рака.

Little Big - Uno - Russia. Источник: Eurovision Song Contest

Примерно тоже самое случилось и после выхода клипа на песню Uno (33 миллиона просмотров), где есть и отсылки к Skibidi (вышагивание артистов на месте точь-в-точь копирует их походку в том самом клипе).

Прошло несколько дней, пока народ распробовал клип, и в итоге танец из Uno начали копировать люди по всей стране. Конечно, записывать это и выкладывать в соцсети.

КАК ТАНЦЕВАТЬ ТВИСТ ИЗ ПЕСНИ UNO

(инструкция от группы)

- Руки на бедра (или талию).

- Немного присесть.

- И потом начать порхать полусогнутыми ногами, словно крыльями бабочки.

- Смотреть надо перед собой.

- Лицо сделать невозмутимое, будто «ты главный во Вселенной». Это важно!

- Затем руку на пах. И поворот вокруг оси.

- А потом снова твист.

Все танцуют Uno.Новый танец группы Little Big вылился в заразительный флэшмоб. Жаль только, что на «Евровидение 2020» наши ребята так и не поедут…

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ИСТОЧНИК KP.RU

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