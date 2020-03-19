Секреты молодости Надежды Бабкиной

19 марта Надежде Бабкиной исполняется 70! Из-за запрета на массовые мероприятия большой юбилейный концерт перенесли на 30 сентября. «На несколько месяцев помолодею теперь, - не расстраивается Бабкина и обещает принять карантинные меры. - Я же в группе риска». Певица выглядит намного моложе своих лет, но помнит о возрасте и не скрывает его.

1975

На этом снимке Надежда вскоре после того, как стала мамой. «Когда я родила сына, то единовременно родила и коллектив», - шутит Бабкина. В тот год у нее появились единственный наследник Данила и ее главное детище - ансамбль «Русская песня». Только накануне юбилея Бабкина призналась, что с отцом сына в браке была несчастлива. Свадьбу с Владимиром Заседателевым играли по большой любви. Уже беременная Надежда Георгиевна уличила мужа в измене, из-за чего даже подумывала свести счеты с жизнью. Бабкина развелась, когда сыну исполнилось 17, в 1991 году. Экс-супруг умер восемь лет назад. А в прошлом году сын Надежды Георгиевны поменял фамилию Заседателев на Бабкин. То же самое сделали его жена и дети. Так что род Бабкиных не закончится. Наоборот, все только начинается!

Надежда вскоре после того, как стала мамой. Фото: Личный архив.

2004

На этом фото Надежда и ее гражданский муж Евгений Гор через год после того, как они сошлись. Поначалу Надежда Георгиевна переживала, что скажут люди об их союзе, но потом перестала. Предложение Гор сделал честь по чести, но подумав, оба решили, что штамп в паспорте ничего не изменит. Оба очень дорожат отношениями: «Бесценно, когда люди понимают друг друга с полуслова». А сейчас Бабкина говорит так: «Если мы с ним поженимся, то разорвутся все. Помои будут выливаться в его адрес...» Кстати, Евгений прекрасно общается с сыном Надежды, ее невесткой и тремя внуками - дети и бабушку называют по имени, и Гора. А он шутит: «Я молодой дедушка!»

Расписываться они не стали, но считают себя мужем и женой.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

2009

Скачки веса у певицы были серьезные: максимальный достигал 120 кг, а однажды она похудела до 58 кг, как на фото слева. «Вид у меня тогда был болезненный», - считает Бабкина. Ради избавления от лишних кило артистка пила таблетки для похудения, но добилась не только снижения веса, но и побочного эффекта: начались головокружения. Помучившись месяц, она отказалась от таблеток.

На этом фото в Надежде всего 58 кг.Фото: "Экспресс-газета"

2018

Певица подчеркивает: «Люблю красный цвет!», поэтому старается, чтобы в ее ежедневном луке был какой-то яркий элемент. Надежда Георгиевна - модница, не случайно она соведущая в «Модном приговоре». Накануне юбилея артистка побывала в программе «Секрет на миллион» и призналась, что на нарядах не экономит: «Я девочка-девочка. Люблю тратить. Платьице может стоить 60 тысяч рублей, блузочка - тысяч 17, и обувь еще надо. Тут же мне кто-то предлагает украшения, и ведь знают же, что я люблю крупное. Могу зараз больше 100 тысяч потратить. Дороговато... Но публичный человек не может часто ходить в одной и той же одежде. У меня есть преимущество, я могу изменить прическу и украшения, ощущение платья будет уже другое».

Певица призналась, что все ее сбережения - это примерно 5 млн рублей: «Моя подушка безопасности на какое-то короткое время».

Певица любит красный цвет.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

2020

Последние полгода пластические хирурги в СМИ наперебой комментируют, как именно омолодилась Надежда Бабкина. Певице приписывают блефаропластику и подтяжку нижней трети лица и шеи. Результат операции превзошел ожидания даже самой Надежды Георгиевны. Умелые руки хирурга и немного везения позволили артистке помолодеть чуть ли не на 20 лет. Как известно, результат после пластики непредсказуем: иногда черты лица искажаются, появляются асимметрия и эффект кошачьих глаз. Но Бабкиной повезло. Операцию она делала в прошлом году, чего не скрывает. «Я делала круговую подтяжку лица, - признается артистка. - Готовила себя морально десять дней».

Послеоперационный период - то еще испытание. Бабкина была в шоке от отеков, у нее не открывались глаза: «Через два дня щелка появилась. Когда я увидела себя в зеркале, чуть с кровати не рухнула». Но уже через пару недель Надежда Георгиевна любовалась на новое помолодевшее лицо. Врач сказал именитой пациентке, что результат станет идеальным через год и восемь месяцев после операции. Так что артистка продолжает молодеть.

За три месяца до юбилея Бабкина сбросила 22 кг - теперь весит всего 82 кг. Интервальную диету ей посоветовала актриса Нонна Гришаева, с которой Бабкина работает в одном спектакле. «8 часов ешь что хочешь и сколько хочешь, а потом 16 часов не ешь», - объяснила суть юбилярша. Готовую еду ей доставляют в контейнерах.

Артистка и сама прекрасно готовит: когда ее избранник Евгений Гор дома, Бабкина встает к плите. Пара живет в модном теперь гостевом браке. У Бабкиной ежедневно то спектакль, то концерт, то съемка. Поэтому артистке нравится после долгого рабочего дня побыть одной. Но в свободный день они всегда вместе.

С годами от 30-летней разницы не осталось и следа: Евгений возмужал, а Надежда лишь расцвела пуще прежнего.Фото: Instagram.com

Месяц назад Бабкина и Гор вернулись с отдыха в Майами. Евгений моложе на целых 30 лет, но разница в возрасте не бросается в глаза. «Кто-то даже сделал замечание: «Выглядишь старше жены!», - смеется Гор. - Обиделся ли я? Нет, просто человек опустился в моих глазах. Мне нравится быть собой, к морщинам отношусь спокойно».

Гор зарабатывает на жизнь выступлениями в кавер-группе, кроме того, у него есть небольшой бизнес по изготовлению свечей.