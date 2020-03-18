2020-03-18T23:51:20+03:00
Звезды

«Избыток кожи отрезали»: звезды платят по 300 тысяч за подтяжку лица

Артисты не боятся операций, но результат может быть непредсказуем
Ирина ВИКТОРОВА
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Дарья Пынзарь в прошлом году сделала круговую подтяжку лица и шеиДарья Пынзарь в прошлом году сделала круговую подтяжку лица и шеиФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Самые популярные омолаживающие пластические операции у звезд – подтяжка и блефаропластика. С помощью специалиста рассмотрим результаты некоторых преобразований.

Елена Ксенофонтова

47-летняя актриса не скрывает: придет время – сделает нужную пластику. А пока признается: одна операция все же была. «Единственное хирургическое вмешательство, которое было – веки», - не стала скрывать Елена Ксенофонтова. На операцию решилась из-за строения века и витилиго.

Из-за этого самого «строения» верхнее веко после 40 лет (а у некоторых уже после 30) начинает нависать, некрасиво прикрывая глаз – это нередкая проблема у женщин. Подтяжку именно верхних век делают, как раз, в случае нависания избытка кожи над глазами и при жировых грыжах. Эффект «тяжелого верхнего века» корректируют, частично иссекая верхнюю части круговой мышцы глаза. Умелые руки хирурга при этом должны сделать рубец незаметным - разрез делается в складке верхнего века. Через неделю после снятия швов рубец становится незаметным.

Елена Ксенофонтова не скрывает: придет время – сделает нужную пластику Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Елена Ксенофонтова не скрывает: придет время – сделает нужную пластикуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Что касается Ксенофонтовой, то здесь только верхняя блефаропластика. Такая операция делается под местным обезболивании, как правило, не требуется наркоза, реабилитация быстрая, эффект замечательный», - рассказывает нам Труфанов Дмитрий Игоревич, хирург клиники пластической хирургии и косметологии «Докторпластик».

Стоимость нижней или верхней блефаропластики в «звездных» клиниках: от 80 тыс. руб.

Дарья Пынзарь

34-летняя звезда «Дома-2» экспериментирует с пластикой не первый раз. Восемь лет назад Дарья Пынзарь увеличила грудь. А в прошлом году сделала круговую подтяжку лица и шеи. Пришло идеальное время оценить окончательный результат.

После двух родов Пынзарь быстро возвращала свой идеальный вес. А вот со вторым подбородком ничего сделать не могла. Что только Дарья не пробовала: и нити, и липолитики. Но брыли и второй подбородок оставались на месте. Тогда Пынзарь решилась на пластическую операцию. Хирург пообещал Дарье четкий овал лица, избавление от жировой клетчатки под подбородком. В случае со звездой «Дома-2» показанием к операции стал не возраст, а анатомические особенности. Месяц после операции Дарья носила фиксирующую повязку. Операция обошлась Пынзарь в 450 тысяч рублей.

Пришло идеальное время оценить окончательный результат Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Пришло идеальное время оценить окончательный результатФото: Личная страница героя публикации в соцсети

И вот весной 2020-го Пынзарь оценивает свое новое лицо: «Я до сих пор не верю, что теперь у меня нет второго подбородка. Иногда по привычке хочу его пощипать и потом понимаю, что нечего!» Хотя признаемся, что и до операции Дарья была молодой привлекательной женщиной.

Стоимость подтяжки лица и шеи в «звездных» клиниках: от 400 тыс. руб.

Татьяна Веденеева

66-летняя актриса не скрывает, что сейчас ей колют ботокс, и даже сожалеет – мол, поздно начала делать. Веденеева сама призналась, что ей неудачно сделали блефаропластику – до сих пор видны разрезы под глазами. «Теперь можно делать не разрезая, через прокол. А когда делаешь разрез, это меняет строение глаза. Глаза стали более запавшие», - Веденеева сожалела, что сделал операцию за границей, не выбрав тщательно хирурга.

Доктор Труфанов комментирует фото Татьяны Веденеевой: «Вероятно была подтяжка лица, работа с нижней третью шеи, верхняя и нижняя блефаропластика и «уколы красоты».

Веденеева сама призналась, что ей неудачно сделали блефаропластику – до сих пор видны разрезы под глазами

Веденеева сама призналась, что ей неудачно сделали блефаропластику – до сих пор видны разрезы под глазами

Доктор дает совет всем женщинам: «Не стоит перебарщивать с количеством филлеров и бороться против каждой мелкой морщинки. Порой лучше их оставить – зато не получишь вид тяжелого, одутловатого лица с выраженными шарообразными скулами. Такое кой вид и формируется из-за избыточного наполнения этой зоны филлерами».

Одна из самых популярных и радикальных подтяжек лица - Smas-лифтинг. Пластический хирург подтягивает и иссекает излишки кожи и перемещает мышечные ткани. Обещают омолаживающий эффект минимум лет на 15.

Стоимость подтяжки (Smas-лифтинг) в «звездных» клиниках: от 300 тыс. руб

Доктор Дмитрий Труфанов Фото: Личный архив

Доктор Дмитрий ТруфановФото: Личный архив

ИСТОЧНИК KP.RU

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