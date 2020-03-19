2020-03-19T01:48:19+03:00
В мире

Подхвативших коронавирус американцев будут изолировать на кораблях

Американские власти предпринимают срочные меры для борьбы с эпидемией
Алексей ОСИПОВ
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Плавучий госпиталь USNS Comfort. Фото: Nall Morgan/U.S. NavyПлавучий госпиталь USNS Comfort. Фото: Nall Morgan/U.S. Navy
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Президент США Дональд Трамп в условиях объявленного им режима чрезвычайной ситуации воспользовался преимуществами «Акта о военном производстве». Этот закон, принятый более полувека тому назад, в разгар Корейской войны, позволит американскому правительству вмешиваться в деятельность частных корпораций, принуждая их к производству необходимых товаров и оборудования.

Американские врачи рапортуют о практически полном истощении запасов медицинских масок, антибактериальных средств, а также плазмы крови. Антибактериальные гели и медицинские маски до сих пор не могут купить и простые американцы, эти товары отсутствуют в продаже.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил, что федеральное правительство направит к берегам Нью-Йорка плавучий военный госпиталь, на борту которого будут изолировать и лечить заболевших. Второй такой корабль отправится к западному побережью США. Судя по кадрам, которые показала в эфире телекомпания CNN, внешне эти судна выглядят достаточно мрачно.

Также Куомо подтвердил, что в штатах Нью-Йорк, Коннектикут, Нью-Джерси и Пенсильвания будут закрыты все торговые центры. Большинство нью-йоркских торговых точек уже закрыты, кафе и рестораны предлагают блюда исключительно на вынос. Почта, банки, аптеки и продуктовые магазины сократили графики своей работы.

Сенат в срочном порядке принял пакет социально-экономических мер, в числе которых: бесплатное тестирование на COVID-19 и оплачиваемый вынужденный отпуск для работников, чьи предприятия и учреждения закрылись на карантин. Все это пока не успокоило фондовую биржу, пережившую очередной обвал индексов.

Администрация Трампа, который уже назвал себя «президентом военного времени», намерена потребовать более 1 трлн. долларов для борьбы с коронавирусом и смягчений последствий его распространения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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