Подхвативших коронавирус американцев будут изолировать на кораблях

Президент США Дональд Трамп в условиях объявленного им режима чрезвычайной ситуации воспользовался преимуществами «Акта о военном производстве». Этот закон, принятый более полувека тому назад, в разгар Корейской войны, позволит американскому правительству вмешиваться в деятельность частных корпораций, принуждая их к производству необходимых товаров и оборудования.

Американские врачи рапортуют о практически полном истощении запасов медицинских масок, антибактериальных средств, а также плазмы крови. Антибактериальные гели и медицинские маски до сих пор не могут купить и простые американцы, эти товары отсутствуют в продаже.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил, что федеральное правительство направит к берегам Нью-Йорка плавучий военный госпиталь, на борту которого будут изолировать и лечить заболевших. Второй такой корабль отправится к западному побережью США. Судя по кадрам, которые показала в эфире телекомпания CNN, внешне эти судна выглядят достаточно мрачно.

Также Куомо подтвердил, что в штатах Нью-Йорк, Коннектикут, Нью-Джерси и Пенсильвания будут закрыты все торговые центры. Большинство нью-йоркских торговых точек уже закрыты, кафе и рестораны предлагают блюда исключительно на вынос. Почта, банки, аптеки и продуктовые магазины сократили графики своей работы.

Сенат в срочном порядке принял пакет социально-экономических мер, в числе которых: бесплатное тестирование на COVID-19 и оплачиваемый вынужденный отпуск для работников, чьи предприятия и учреждения закрылись на карантин. Все это пока не успокоило фондовую биржу, пережившую очередной обвал индексов.

Администрация Трампа, который уже назвал себя «президентом военного времени», намерена потребовать более 1 трлн. долларов для борьбы с коронавирусом и смягчений последствий его распространения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США приостановили выдачу виз в большинстве стран мира из-за коронавируса

Госдеп обещает возобновить оформление как можно скорее, но не может назвать точные сроки (подробности)