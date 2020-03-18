США приостановили выдачу виз в большинстве стран мира из-за коронавируса

18 Март 2020 2020-03-18T23:09:27+03:00

Госдеп обещает возобновить оформление как можно скорее, но не может назвать точные сроки

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США прекратили оформление виз в большинстве стран мира в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом Госдеп США сообщил в своём Twitter.

- Реагируя на COVID-19, госдепартамент приостанавливает повседневные визовые услуги в большинстве стран. Эти услуги возобновятся как можно скорее, но мы не можем в данный момент сообщить конкретную дату. Проверяйте сайты посольств и консульств, чтобы узнать текущий статус их работы, - сообщило в официальном аккаунте Бюро по консульским услугам Госдепа.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что с 20 марта будут введены временные ограничения на пассажирские перевозки между США и Россией. Перелёты сохранятся только между Нью-Йорком и Москвой.

Также 18 марта президент США Дональд Трамп сообщил о введении запрета на въезд из Мексики из-за коронавируса.

13 марта Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за распространения коронавируса нового типа.

ИСТОЧНИК KP.RU