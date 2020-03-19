2020-03-19T02:52:17+03:00
В мире

Жителей Нью-Йорка готовят к полной изоляции из-за коронавируса

Управляющие компании рассылают горожанам особые инструкции
Алексей ОСИПОВ
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Жителей Нью-Йорка готовят к полной изоляции из-за коронавирусаЖителей Нью-Йорка готовят к полной изоляции из-за коронавирусаФото: REUTERS
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Многие жители многоквартирных домов Нью-Йорка получили сегодня письма от управляющих компаний, которые призвали горожан максимально точно соблюдать условия самоизоляции в рамках режима чрезвычайной ситуации, объявленного в США.

В письме компании Halstead, оказавшегося в распоряжении «КП», жителям домов среди прочего предлагается известить руководство фирмы об их возможностях и желании заменить работников, обслуживающих каждый конкретный дом, – швейцаров, консьержей, сборщиков и сортировщиков мусора и т.п. В письме прямо указывается на то, что компания рассматривает вариант полной остановки движения общественного транспорта в Нью-Йорке (т.е. тотального карантина в масштабах всего города или штата), а также рабочей забастовки.

С сегодняшнего дня запрещены риэлторские показы квартир потенциальным покупателям или арендаторам. А также доставка посылок, цветов, еды из ресторанов и кафе до двери заказчика, курьеров пропустят не далее стойки консьержа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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