Америка в карантине: Еда в ресторанах - только на вынос, а результаты анализов на вирус ждут неделю

Школы и спортивные секции закрыты, магазины и кафе большей частью тоже, люди по возможности работают из дома. На первые новости о закрытии школ народ реагировал истерично: за пару дней пропали маски, медицинский спирт и антисептики, в магазинах сметали туалетную бумагу и воду, затем консервы и макароны, затем просто все подряд. Пустые полки на американцев действовали депрессивно, потому что люди, привыкшие к благополучию, впервые сталкивались с дефицитом. Пусть и временным.

Но в целом, на распространение коронавируса американцы отреагировали достаточно оперативно. Как только в стране появились первые случаи, начали моментально все закрывать. Уже неделю в Штатах дети не ходят в школы: занятия отменили в одних регионах дней десять назад, в других – только с этого понедельника. Отменили абсолютно все соревнования, а следом за ними и тренировки.

Начиная с прошлого четверга я чуть ли не каждые 10 минут получала по электронной почте сообщения от разных организаций, которые говорили, что они держат руку на пульсе, мониторят все рекомендации по коронавирусу, поэтому они отменяют то-то, закрывают то-то, моют то-то. Вначале я каждый раз вздрагивала: «Ой, как же жалко, мы столько готовились с нашими волейболистками к этому турниру (я работаю тренером по волейболу), были очень хорошо готовы, а теперь весь труд пропадет». А теперь уже очень спокойно реагируешь на любую новость, кроме количества смертей. Вчера общались с моим волейбольным тренером, посожалели, что команда выйдет из формы, но мы ничего не можем с этим поделать, что, наверное, сезон уже сейчас для нас закончен (он вообще до конца июня идет), договорились, что будем на связи. На этом все.

Еще неделю назад люди не верили, как частные бизнесы, которые, можно сказать, составляют основу американской экономики, будут закрыты. Как людям запретят перемещаться, как людям вообще что-то запретят, потому что сущность американцев – это свобода, а не запрет. А тут получилось так, что им ничего и запрещать не пришлось. Они сами все закрыли, отменили, сели дома и ждут. Сами «поставили на паузу» привычный распорядок жизни, потому что очень напуганы событиями в Италии и по всему миру. Знаете, что стоит первой рекомендацией во многих «пособиях» из серии, как пережить коронавирус? Проверять новости один раз в день. Максимум два. Чтобы не накручивать себя, не уходить в депрессию.

Соблюдайте дистанцию!

Знаете, какова основная идея, которая продвигается сейчас в Штатах? Это social distancing (социальная дистанция). Людям рекомендуется не посещать публичные места, не собираться группами больше 10 человек (в некоторых штатах это пока 50 или 100), если идете в кафе, которое пока еще работает, то столики могут быть доступны через один. Рекомендуется соблюдать дистанцию, даже когда встречаетесь с людьми на улице, в магазине. Понятное дело, что всякие обнимашки и рукопожатия давно не в ходу. Давно – это уже пару недель как. Сначала приветствовали друг друга локтями, теперь рекомендуют просто помахать ручкой издалека. Наши соотечественники тут же вспомнили знаменитое «Ку». «Сошиал дистансинг» - самое трендовое понятие нынче в Америке.

Пустые полки в американских супермаркетах. Некоторые товары, вроде дешевой туалетной бумаги, отсутствуют. Вместо них - таблички с извинениями.Фото: Надежда ШУЛЬГА

Школа онлайн

Так как школы закрыли на 4 недели, а скорее всего и больше, то дети дома учатся дистанционно. Правда, пока не очень организованно. Все случилось так быстро, что еще в этот понедельник учителя планировали собраться в школе, чтобы понять, как учить онлайн, но потом все резко отменили из-за выявленного случая коронавируса среди работников одной из школ в каунти. В итоге каждый учитель самостоятельно решает, что давать детям. Например, математичка у старшей дочки Лизы записала видео с объяснением каждой темы, плюс дала домашку. Физик тоже выложил в интернет видео, плюс задает домашку. Учитель по рисованию попросила выложить новые работы на портал и объяснить, что добавили за неделю. В Штатах и так образование все компьютеризированное, так что есть все ресурсы, платформы, системы, как задать, как сдать обратно, как проверить. Учеба – вообще не проблема и для детей, и для учителей. Младшая Маша учится этот год дистанционно в онлайн-школе, так что для нее ничего не поменялось. Она идет по своему обычному графику.

Кстати, наш каунти (Fairfax county, Virginia) выдает детям из малообеспеченных семей бесплатные завтраки и обеды. Раньше дети кушали в школе, а теперь организованы несколько пунктов выдачи питания, где каждый день можно забирать свой «паек». Конечно, не из кастрюли щи наливают, а выдают герметично упакованные соки, снэки и т.д.

Только на вынос

Во многих кафе еда продается только на вынос. Заказываешь через интернет, получаешь при входе. Например, мое любимое французское кафе La Madeleine предлагает сделать заказ через приложение, оплатить, подъехать, позвонить по специальному номеру и тебе вынесут заказ. Некоторые кофейни тоже перешли на аналогичный формат. Если в штате еще разрешено работать общепиту, то скорее всего расстояние между столиками увеличат. Пару дней назад мы были в одной кафешке, так столики в шахматном порядке «работали». После каждого посетителя работники обрабатывали поверхности, стойки «самообслуживания» с сахаром, медом, молоком, чаем и т.д. были убраны.

Правда, если в штате объявлен lock down, то кафе точно закрыты. Работают только продуктовые и аптеки. Например, в соседней Пенсильвании в понедельник губернатор объявил «лок даун», на следующий день закрылись все без вариантов.

Работа

Из-за того, что все позакрывалось, люди сидят по домам. У кого есть возможность, работают из дома. Мы живем в районе, где сплошные офисы. Так вот уже пару дней все пусто. От слова совсем. Ощущение, что находишься в заброшенном городе. Можно смело гулять и не бояться, что кто-то чихнет тебе в спину. Мне кажется, что еще чуть-чуть, и олени и всякие лисички вернутся в наши края, а то в последний год их разогнали бурным строительством и постоянно работающей техникой.

Дороги везде абсолютно пустые. На некоторых участках машины, конечно, есть, но в целом я удивилась, как быстро получается добираться из пункта «А» в пункт «Б».

Как сделать тест?

Чтобы сделать тест на COVID-19, надо получить направление у своего лечащего врача. В общем и целом процедура выглядит так. Сначала надо позвонить (!) терапевту и рассказать о своих симптомах. Ни в коем случае не ехать к нему в офис! Дальше врач решает, что делать. Либо оставляет лечиться дома, либо связывается с департаментом здравоохранения и говорит, что нужно сделать тест этому больному. Вам выдают направление на анализ. Вы звоните по указанному телефону и вам назначают время и место, куда приехать. Скорее всего это будет drive-thru. То есть вы подъезжаете на машине на временную точку сбора биоматериала, не выходите из машины (!), у вас берут мазок, вы уезжаете. Анализ будет готов через 5-7 рабочих дней. В этой схеме могут быть варианты в зависимости от штата, госпиталя, страховки. Но в целом, на сегодняшний день это работает примерно так. Насколько я понимаю, просто прийти в лабораторию и протестироваться невозможно. А вдруг вы действительно заразны? На днях закрыли целую станцию метро на обработку, потому что у работника станции был обнаружен коронавирус.

Чтобы сдать анализ на коронавирус, американцам достаточно просто подъехать в специальный пункт на автомобиле.Фото: REUTERS

Пока кривая на графике больных коронавирусом в Америке резко взмывает вверх. На карте заражения появляется все больше и больше «красных» мест. Но Америка большая, поэтому от штата к штату меры могут быть разные. Короновирусная ситуация в мегаполисном Нью-Йорке и фермерской Западной Вирджинии – это две большие разницы.

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