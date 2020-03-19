Москвичи из-за коронавируса переносят свадьбы на лето

Коронавирус вносит коррективы в будущее молодых семей – в столице переносят свадьбы. Из-за ограничений не собираться больше 50 человек не удается устроить торжества в ресторанах, родственники молодожен не могут приехать из соседних стран. Еще и свадебные платья подорожали из-за скачка доллара.

Рестораны на карантин

В свадебных агентствах уже перешли на онлайн-работу и советуют переносить свадьбы на лето.

- Весна, конечно, не самое востребованное время для свадеб. Все же молодые пары хотят жениться летом, когда тепло. Но тут еще коронавирус. Ближайшую свадьбу с 24 апреля молодые перенесли на 24 июля. Но пока еще в силе свадьба на 25 апреля, - рассказывают в свадебном агентстве Novo Wed.

- Боятся инфекций? – уточняю.

- Нет, у них родственники из Украины не могут приехать, так как границы закрыты и после торжества в Москве они хотели поехать в медовый месяц на Сицилию.

Свадебные агентства переносят работу из офисов в мобильные приложения, общаются с парами по скайпу и присылают возможные варианты ресторанов, машин, портфолио фотографов по электронной почте.

- Сейчас очень сложно. Выбор мест ограничен, подрядчики не знают, смогут ли обеспечить всем необходимым к дате – шары, торты, обеспечить фуршет. Часто приходится искать замену фотографам. Но главное – непонятно, что будет с ресторанами в апреле и в мае. Мы советуем своим клиентам заниматься свадебными хлопотами, но перенести само торжество на лето, - говорят в свадебном агентстве Novo Wed.

Некоторые агентства напугать «удаленкой» невозможно. Например, в «Wedding People» готовы организовать свадьбу в Великобритании, Америке, на Мальдивах.

- Сейчас многие поддаются панике и останавливают свою подготовку к свадьбе, а некоторые даже отменяют свои торжества, но мы не сторонники такого подхода. Ведь практически всех специалистов можно выбрать по видеосвязи, равно так же, как и согласовать эскизы, договоры, сэкономив таким образом деньги и время на дорогу, - рассказали в свадебном агентстве «Wedding People».

Свадебные платья дорожают на 35%

Молодые пары готовы только расписаться в ЗАГСе, а само торжество и медовый месяц перенести на те даты, когда отроют границы и самолеты снова полетят в Париж, Мадрид, Рим.

- Свадьбы обычно проводят на 30-80 человек. Сейчас идут разговоры, что нужно сократить число гостей до 49, чтобы не нарушать ограничения по сбору людей в одном месте. Но бронь ресторанов на лето все же идет. Единственное есть опасения, что друзья из других стран не могут приехать, - рассказывают в свадебном агентстве «Ягода».

В агентствах по оформлению свадебных торжеств говорят, что в настоящее время работают, но ведут подготовку летних свадеб.

- Есть все же клиенты, которые отменили свадьбу. У невесты маму из Казахстана не выпускают. Еще одна пара думает провести торжество, когда пройдут эти три недели. Увы, люди сильно подвержены массовым настроения, - говорят в агентстве «Svadebky».

Многие пары готовы только расписаться в ЗАГСе, перенеся торжество на более поздние сроки.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фотографы и визажисты переносят записи на апрель, но со свадебными платьями в столице проблем нет, особенно у магазинов, которые не зависят от границ.

- Мы работаем с российскими производителями свадебных платьев. Поэтому мы не зависим от закрытия границ. Ваше платье мечты придет без задержек, - рассказывают в свадебном салоне «Ideal».

- Наши платья хоть и отшиваются в России, но из импортной ткани, которая закупается в валюте, так как ткань в России не производят. Доллар вырос, и экономическая ситуация затронула и нас тоже. В связи с этим мы вынуждены поднять цены на 35% - с 1 апреля, с новых поставок, - рассказывают о вынужденных мерах в свадебном салоне «Wonderland».

Не звать в ЗАГС много гостей

В столичных ЗАГСа говорят, что пока еще пары продолжают заключать браки - запланированные на март свадьбы проводят. Московские ЗАГСы не меняли в связи с коронавирусом режим работы, но просят сократить количество родственников и друзей на официальной церемонии регистрации брака.

- В условиях предотвращения инфекций важна социальная ответственность каждого человека, поэтому ЗАГСы Москвы просят граждан, планирующих регистрацию брака, воздержаться от большого количества гостей при проведении церемонии, - рассказали «КП» в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.

А еще парам, которые недавно были на отдыхе в странах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и находящихся в самоизоляции, в целях безопасности ЗАГСы советуют перенести торжество на другую дату.

- Такое пожелание адресуем, если с момента возвращения из-за границы не прошли еще 14 дней. Для уточнения подробностей переноса даты заключения брака нужно обратиться на горячую линию 8 (495) 777-77-77 и попросить соединить с отделом ЗАГС, где было подано заявление, - уточнили в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.

В самих же ЗАГСах и Дворцах бракосочетания принимаются меры профилактики и недопущению распространения коронавируса. Торжественные залы стали убирать чаще, проходят регулярные дезинфекции помещений. Сотрудникам стали измерять температуру тела, выдали маски и респираторы, а молодоженам и их гостям предлагают антисептические средства для рук.

Снижение количества свадеб связывают и с Великим Постом. Православные священники говорят, что по возможности в это время лучше отказаться от свадьбы (имеется в виду регистрация в ЗАГСе и торжество), венчание совсем не разрешено. Но, если молодые все же решили играть свадьбу, то священники рекомендуют поставить на стол также и постные блюда, чтобы не смущать своих православных гостей.

- В ближайшие пятницу и субботу, 20 и 21 марта, планируют пожениться около 700 пар. Это, конечно, меньше обычного, так как сейчас идет Великий Пост. Количество браков в этот период традиционно уменьшается. Однако масштабной тенденции отмены браков не наблюдается, - рассказали в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.

Официально

Как работают московские ЗАГСы?

- В обычном режиме с 9.00 до 18.00 со вторника по субботу, за исключением Дворца бракосочетания №3, который открыт ежедневно с 9.00 до 18.00, и Дворца бракосочетания №1, работающего каждый день с 9.00 до 18.00, а с субботы на воскресенье еще и круглую ночь, - прокомментировали «КП» в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.

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