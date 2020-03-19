"Здешние врачи - герои. Я ими восхищаюсь": Главврач больницы в Коммунарке рассказал, как в Москве борются с коронавирусом

Городская клиническая больница №40 принимает практически всех московских пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко считает, что российскую столицу уже пора полностью закрыть на карантин, но пока этого не происходит, медики продолжают работать в полную силу.

На настоящий момент по всей стране выявлено всего 147 случаев заражения. Из них 144 пациента - россияне, двое - граждане Китая, один - итальянец.

"Среди них есть и наши пациенты старше 65 лет, прилетевшие из очагов заражения и общавшиеся с прилетевшими. Но их болезнь не протекает тяжело. Они не находятся на искусственной вентиляции легких. Вообще в Москве сейчас нет ни одного пациента с коронавирусом на ИВЛ. Девять человек лежат в реанимации, но с ними мы, скорее, перебдеваем, они не в критическом состоянии", - рассказал Денис Проценко в интервью телеканалу BBC.

По его словам, недоставка систем ИВЛ пока нет. Больница обходится городской сетью, которая состоит более чем из пяти тысяч единиц наркозно-дыхательной аппаратуры. Только в медцентре в Коммунарке есть 72 аппарата ИВЛ и еще 29 наркозных.

"Я знаю, что каждый из главных врачей Москвы готов по звонку выделить аппараты из своего резерва. У нас модно ругать систему здравоохранения, но сейчас это отлично работающая команда", - подчеркнул главврач.

Проценко рассказал, что сейчас к нему в больницу съезжаются волонтеры. Это врачи самых разных профилей, которые готовы добровольно и бесплатно помогать в сложной ситуации. Они занимаются документами, уколами, обходами. К тому же власти Москвы сами приписывают дополнительный медперсонал, но кадров много не бывает, добавил руководитель медучреждения. Сейчас каждый врач работает сразу за двоих - преданность делу поражает.

"Первые сутки людей нельзя было отсюда выгнать. Заканчивалась их смена, сколько всего еще надо делать, и добровольно оставались. В этом плане здешние врачи - все мои герои. Я ими восхищаюсь, - признался Проценко. И тут же вспомнил опыт иностранных коллег. - Вы знаете, как работали китайские реаниматологи? Они перед дежурством надевали утром памперсы и 12 часов не выходили из отделения реанимации. Понимаете, что такое эпидемия? Люди так делали, чтобы каждый раз не менять дорогостоящий костюм защиты, и чтобы экономить время. Это та самая самоотдача и то самое верное понимание ситуации".

При этом говоря о самом коронавирусе он отметил, что медики всегда готовятся к самому неблагоприятному варианту, перестраховываются, но когда распространение инфекции дойдет до пика, и пройдет ли это вовсе, пока никто не знает. В этой ситуации, по мнению главврача больницы в Коммунарке, было бы лучше вовсе закрыть Москву на карантин.

"Это нас обезопасит. Весь вопрос - цена закрытия. Весь вопрос - где та сверхмера", - считает специалист.

Пока же на карантин отправляют отдельных людей - прибывших из неблагоприятных стран мира или тех, у кого наблюдаются симптомы ОРВИ. Причем отдельные пациенты самоизоляции избегают. Их не останавливают ни заборы, ни закрытые двери, ни возможная угроза здоровью других людей.

"Больше того, приезжая домой, они еще и не открывают участковому дверь. Не пускают - и все. "Нет, мы не настолько больны, чтобы в больнице лежать". Они нас не слышат. Не понимают, что для старших людей они и есть то самое ходячее биологическое оружие", - негодует Проценко.

По его словам, есть еще и другие пациенты, которые, наоборот, считают, что медики уделяют им недостаточно внимания. Они публикуют полные недовольства посты в соцсетях, вывешивают и окон больницы плакаты и американские флаги, а все из-за того, что якобы отсутствует должно лечение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766581" frameborder="0"></iframe> Главврач Московской больницы рассказал о побеге пациентки из стационара в Коммунарке.

"У нас, например, есть пациенты, которые к нам поступают с температурой, потом она падает. Мы их наблюдаем, берем мазки, но мы их не лечим. От чего их лечить?... Обращаются в поликлиники, даже когда нет повода, поглощая ресурсы. Например, врачи вместо работы объясняют, что не нужно делать анализ, если у вас нет температуры и других признаков болезни. Потому что рутинный анализ ничего не дает". - пояснил главврач.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

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