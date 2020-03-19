2020-03-19T12:36:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус и упавший рубль погнали россиян на дачи

Пока одни граждане скупают туалетную бумагу, более богатые спешно арендуют и приобретают загородную недвижимость. Но специалисты предупреждают — это не надолго
Елена АРАКЕЛЯН
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Пока одни граждане скупают туалетную бумагу, более богатые спешно арендуют и приобретают загородную недвижимостьПока одни граждане скупают туалетную бумагу, более богатые спешно арендуют и приобретают загородную недвижимостьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Эксперты сообщают о росте спроса на дачи и загородные дома. В последние годы наши граждане вроде бы стали уже терять интерес к загородной жизни и шести соткам. Прошлым летом риелторы констатировали почти повсеместное падение цен. И вот, новый поворот…

По данным «Авито Недвижимость», в середине марта в некоторых регионах резко начал расти спрос на долгосрочную аренду загородных домов. В частности, в Подмосковье, Ростовской области, Краснодарском крае и Крыму за вторую неделю марта он вырос на 18-25% в зависимости от региона. Это несколько выше, чем обычный сезонный всплеск интереса.

А в Penny Lane Realty, которая занимается элитной подмосковной недвижимостью, утверждают, что за неделю с 11 по 18 марта получили столько заявок на аренду загородных коттеджей, сколько обычно бывает за месяц.

Оживление эксперты, естественно, связывают с коронавирусом. Во-первых, за границу не поехать — и не факт, что можно будет туда поехать летом. Да еще и рубль трясет. Вот люди и торопятся побыстрее обеспечить себе комфортный отдых, пока цены прежние. А во-вторых, режим изоляции за городом соблюдать гораздо удобнее и реальнее — контактов точно меньше. К тому же многие учреждения перешли на удаленную работу, а школы и институты — на удаленную учебу. Торчать в городе, если есть возможность этого не делать, - вообще никакого смысла.

-У нас, безусловно, есть огромное конкурентное преимущество, которое, я считаю, делает нас менее уязвимыми к ударам пандемии. Россия занимает первое место в мире по количеству дач и огородов, и я думаю, это позволит нашему населению рассредоточиться, самообеспечиться, самоизолироваться и в конечном счете преодолеть вирусные опасности, - заявил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня» председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Риелторы в связи с этим уже потирают руки и ждут роста спроса и на покупку всего загородного.

-Такая тенденция сейчас действительно уже есть, причем это касается не только загородной, но и вообще всей недвижимости, - рассказал «КП» член совета Гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев. - Люди торопятся побыстрее взять ипотеку, пока еще это можно сделать по прежним ставкам. И вложить обесценивающиеся рубли — у кого они есть. Но я не думаю, что это продлится долго. Скорее всего, рост спроса — и цен - продлится не больше месяца. А потом начнется обратный процесс — рынок недвижимости, в том числе и загородной, ждет стагнация и падение цен. Потому что денег-то у людей особо нет. И в ближайшей перспективе их, скорее всего, станет только меньше.

Правительство создаст резерв в 300 млдр рублей из-за ситуации с коронавирусом в стране.Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с кабинетом министров в понедельник в Москве

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ИСТОЧНИК KP.RU

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