В Голливуде «смертельный вирус из Китая» предсказали еще восемь с половиной лет назад

Фильм Стивена Содерберга «Заражение», главные роли в котором сыграли Мэтт Деймон, Джуд Лоу, Марион Котийяр, Кейт Уинслет и Гвинет Пэлтроу, вышел в 2011 году. Это не самый популярный фильм знаменитого режиссера, автора «Секса, лжи и видео», «Траффика» и «Эрин Брокович». Но он внезапно обрел невероятную актуальность восемь с половиной лет спустя, в эпоху коронавируса. Сейчас, в марте 2020-го, он на четвертом месте по загрузкам в программе iTunes и на втором - в онлайн-кинотеатре компании Warner Bros.

Постер кинокартины.

Начинается фильм с того, что героиня Пэлтроу возвращается в США из Гонконга, где была в командировке. У нее легкая температура, она бледная, кашляет, но не придает простуде большого значения. И совершенно напрасно: в самом скором времени вирус, который в фильме называется MEV-1, буквально сваливает ее с ног. Ее муж (Деймон) срочно едет с ней в больницу, но она умирает. А когда вдовец возвращается домой, обнаруживает, что вирус передался его пасынку - тоже с роковыми последствиями.

Эпидемия распространяется стремительно. Вымышленный MEV-1 значительно опаснее, чем нынешний COVID-19 - смертность от него достигает 25-30 процентов. Симптомы тоже куда серьезнее - люди умирают довольно быстро и в мучениях. При этом ученые предполагают, что из каждых 12 жителей планеты вирусом будет заражен один.

В Чикаго объявлен карантин, начинаются массовые беспорядки. Этой ситуацией решает воспользоваться блогер (Лоу), распространяющий ложную информацию о том, что вылечился от заразы с помощью гомеопатического снадобья, сделанного из цветка форсайтии. Люди в панике начинают искать в аптеках этот БАД, который, естественно, никого ни от чего вылечить не может. Тем временем ученые выясняют, что вирус зародился в организмах летучих мышей, от них передался свиньям, и уже от них, через рестораны - людям. Всего, как сообщается в фильме, он поражает 26 миллионов человек во всем мире, из них 2,5 миллиона - американцы.

Джуд Лоу в фильме "Заражение".

«Как повлияли на тебя съемки в «Заражении»? - спросил Мэтта Деймона кинообозреватель «КП» Стас Тыркин в 2011 году. «Ну, может, стал руки чуть чаще мыть», - ответил Деймон. - «А вообще я не склонен к панике. И фильм наш, в общем, о том, что страх может быть столь же опасен, как и смертельный вирус». И действительно, Содерберг не столько смакует физические эффекты от болезни, сколько описывает панику и растерянность, охватывающие население всего мира. И получается у него куда как реалистично - неудивительно, что именно эта картина оказалась особо востребованной сейчас, в отличие от совсем научно-фантастических ужастиков про эпидемии.У него в фильме врачам удается найти вакцину от болезни, но, увы, ее хватает не всем зараженным.

Кстати, сейчас раскопали старое интервью режиссера, данное после премьеры на фестивале в Венеции - оказывается, врачи, с которыми он общался во время работы над фильмом, говорили ему, что возможность такой эпидемии вовсе не исключена. Но и он сам, и зрители тогда предпочли поменьше думать о плохом…

Фильм Стивена Содерберга «Заражение».

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