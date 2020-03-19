Коронавирус добрался до Арктики: Авиасообщение закрыто даже с полярной экспедицией, дрейфующей во льдах

Пандемия Covid-19 добралась даже до уникальной международной арктической научной экспедиции MOSAIC, в которой участвуют ученые из 19 стран, в том числе и России.

Напомню: ледокол Polarstern в октябре 2019 года вышел из норвежского порта Тромсе и был вморожен в лед, чтобы целый год дрейфовать по Северному Ледовитому океану. Бюджет проекта - 140 миллионов евро.

Казалось, уж кто-кто, а участники экспедиции находятся сейчас в самой надежной самоизоляции и им новый коронавирус совсем не страшен. Но нет.

К ледоколу теперь тоже не летают самолеты! Как раз сейчас, в марте, планировали начать авиационную часть проекта. Два самолета-лаборатории должны были вылететь со Шпицбергена к месту дрейфа.

У одного из будущих участников полета нашли коронавирус. Сейчас все 20 сотрудников, контактировавшие с заболевшим, на карантине. Полет к "Поларштерну" отложен - ведь на льду экипажи самолетов встречаются с учеными, которые работают на борту. Понятно, что если вирус попадет в замкнутое пространство судна, он распространится моментально, как на Diamond Princess и других круизных лайнерах.

Совсем без связи с большой землей вмороженное в лед судно не останется. Снабжением экспедиции топливом и продуктами занимаются ледоколы, в основном российские. Они же привозят ученых на смену тем, кто закончил свою вахту на Polarstern. Участников второго этапа экспедиции 6 марта забрал ледокол “Капитан Драницын”. Сейчас идет третий этап исследований.

А вот с доставкой исследователй для четвертого этапа пока вопрос. Их тоже хотели привезти на Polarstern самолетом со Шпицбергена. Но Норвегия ввела жесткий карантин из-за коронавируса. Все иностранцы, прибывающие в страну, должны провести в изоляции 14 дней. Это правило касается и Шпицбергена. Так что, скорее всего, ученые прилетят в Норвегию с запасом в две недели. И у каждому будет дважды сделан тест на коронавирус: перед отъездом из своей страны и на Шпицбергене.

- Мы сделали все, чтобы свести к минимуму риск для участников экспедиции. Но никто не может предсказать, как будет развиваться ситуация в ближайшие несколько месяцев, - признает Маркус Рекс, руководитель экспедиции Mosaic из немецкого Института Альфреда Вегенера.