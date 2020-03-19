2020-03-19T15:36:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус добрался до Арктики: Авиасообщение закрыто даже с полярной экспедицией, дрейфующей во льдах

У одного из участников международной арктической экспедиции MOSAIC, в которой участвуют и российские ученые, нашли коронавирус
Юлия СМИРНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Пандемия Covid-19 добралась даже до уникальной международной арктической научной экспедиции MOSAIC, в которой участвуют ученые из 19 стран, в том числе и России.

Напомню: ледокол Polarstern в октябре 2019 года вышел из норвежского порта Тромсе и был вморожен в лед, чтобы целый год дрейфовать по Северному Ледовитому океану. Бюджет проекта - 140 миллионов евро.

Казалось, уж кто-кто, а участники экспедиции находятся сейчас в самой надежной самоизоляции и им новый коронавирус совсем не страшен. Но нет.

К ледоколу теперь тоже не летают самолеты! Как раз сейчас, в марте, планировали начать авиационную часть проекта. Два самолета-лаборатории должны были вылететь со Шпицбергена к месту дрейфа.

У одного из будущих участников полета нашли коронавирус. Сейчас все 20 сотрудников, контактировавшие с заболевшим, на карантине. Полет к "Поларштерну" отложен - ведь на льду экипажи самолетов встречаются с учеными, которые работают на борту. Понятно, что если вирус попадет в замкнутое пространство судна, он распространится моментально, как на Diamond Princess и других круизных лайнерах.

Совсем без связи с большой землей вмороженное в лед судно не останется. Снабжением экспедиции топливом и продуктами занимаются ледоколы, в основном российские. Они же привозят ученых на смену тем, кто закончил свою вахту на Polarstern. Участников второго этапа экспедиции 6 марта забрал ледокол “Капитан Драницын”. Сейчас идет третий этап исследований.

А вот с доставкой исследователй для четвертого этапа пока вопрос. Их тоже хотели привезти на Polarstern самолетом со Шпицбергена. Но Норвегия ввела жесткий карантин из-за коронавируса. Все иностранцы, прибывающие в страну, должны провести в изоляции 14 дней. Это правило касается и Шпицбергена. Так что, скорее всего, ученые прилетят в Норвегию с запасом в две недели. И у каждому будет дважды сделан тест на коронавирус: перед отъездом из своей страны и на Шпицбергене.

- Мы сделали все, чтобы свести к минимуму риск для участников экспедиции. Но никто не может предсказать, как будет развиваться ситуация в ближайшие несколько месяцев, - признает Маркус Рекс, руководитель экспедиции Mosaic из немецкого Института Альфреда Вегенера.

Я смогу это пережить!.Звезды запустили флешмоб против коронавируса – они показывают, как правильно мыть руки

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Убивает ли коронавирус ультрафиолет и как надо обеззараживать квартиру: 13 ответов на главные вопросы о COVID-19 от доктора Комаровского
Известный врач, медицинский просветитель Евгений Комаровский составил краткую энциклопедию - что нужно знать о новой инфекции, чтобы защитить себя и близких
Новости 24
Москвич выдумал поездку в Китай ради больничного
«Мы справимся с коронавирусом»: Мишустин заявил, что нет поводов для паники
Госдума расширила список разрешенных операций с валютой
Вице-президент «Лукойла» рассказал, до какого уровня могут опуститься цены на нефть
Неизвестные "заминировали" три пассажирских самолета
Курс евро на 20 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ
«Единая Россия» с ОНФ вместе помогут гражданам во время коронавируса
Ученые выявили новый симптом коронавируса
Курс доллара на 20 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ
Психолог рассказал, как перенести изоляцию на карантине
На машинах ДПС предложили установить видеокамеры для фиксации всего вокруг
Дефицит антисептиков в аптеках будет устранен к 23 марта
Названы регионы, где предлагают самые большие скидки на недвижимость
На Парад Победы в Москву вместо Трампа отправится его советник
Девушка актера из «Кадетства» рассказала, почему Кирилл Емельянов толкнул медика
Российские ученые полностью расшифровали геном коронавируса
Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным
В России изолируют всех прибывающих из-за границы