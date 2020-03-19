Как в Москве быстро заказать доставку еды

Новый день — новые вызовы. Этот четверг не стал исключением. Стоило открыть глаза — в бок пихнула жена:

— Иди готовь завтрак!

Поставил чайник. Пошукал по закромам. За три дня принудительной удаленки дома съедены все запасы. Вспомнил, как вчера пировали аки римские патриции: сварили последний пакет гречки на двоих. Она, по слухам, нынче дефицитная.

В пыльном углу полки что-то зашуршало. Рука наткнулась на открытую пачку сухарей. Кондитерские, их еще в супермаркетах продают. Может быть, осталась от прошлых квартирантов. Есть ее мы, конечно, не будем.

Решил, что обойдусь чашкой кофе на завтрак, авось сонный взгляд не разглядел чего съестного на полках.

— Свари супчик какой-нибудь что ли… — зевая пролепетал я супруге.

— Какой-нибудь? Что ли? Ты нормальный? Из чего я тебе варить его должна: из воды, еще раз воды и соли?

Собралась и ушла по делам. Сказала, позавтракает в кафе по дороге.

Тут пришла светлая мысль: что это я как пещерный человек, в магазин собрался. Давно все крупные супермаркеты возят продукты на дом.

ОТ СУТОК ДО ДВУХ НЕДЕЛЬ

Первым попался «Перекресток». Беру набор: гречка, макароны, тушенка, антисептик для рук, туалетную бумагу. Довольный я скинул все в виртуальную корзину и перешел к оформлению.

«Привезем 25 марта. В связи с большим количеством заказов сроки ближайшей доставки увеличены».

В животе заурчало. Невольно покосился на сухари.

В связи с большим количеством заказов сроки ближайшей доставки увеличены

Иду на сайт «Утконос». Вновь набиваю виртуальную корзину. Ввожу адрес доставки — район Сокольники — но бездушная машина разбивает мне сердце: доставка недоступна. На главной странице предупреждение:

«Временные интервалы доставки заняты на две недели вперед. Каждый день в 00:00 мы открываем доступ к новому дню доставки через две недели».

Бросил робкий взгляд на сухарики.

Знаю, меня спасет гигантский «Ашан»! «Доставим завтра утром».

Тогда «Азбука вкуса»!

«Доставим послезавтра вечером».

Или «ВкусВилл»! «Доставим вечером».

Может быть, выручит «О'кей»? «Доставим 25 марта».

Я и не заметил, как зажевал сухарь.

Не такие уж они дурные эти сухари. Кажется, даже с изюмом. Или это какой-то черный нагар — уже не разобрать.

ЗОЛОТАЯ ГРЕЧКА, ЗОЛОТАЯ

Переходим к модным сервисам. «Самокат» - обещают доставить за 15-30 минут. Ради интереса оформил и через пять минут курьер позвонил уточнить квартиру — сказал что в пути. У сервиса свои склады, с очень ограниченным ассортиментом. Так что все есть в наличии и быстро, но без выбора.

«Яндекс. Лавка» — похожий принцип работы, но у них не оказалось гречки и макарон в моем районе. Остальные продукты готовы привезти в течение получаса.

Ради азарта, нежели желания купить, полистал приложения заказов из ресторанов и московских гастрорынков. Привезут немедленно — только заплати.

Продуктовый набор с консервами в обмен на трешку в Москве

И наконец, самый народный сайт — «Авито». И в этот раз он не подвел — истинное зеркало русской души. Один продавал полкило гречки за 250 и рис по 200 рублей. Другой пакет макароны в виде мужских половых органов за 1000 рублей. Третий менял продуктовый набор с консервами на трешку в Москве — явный прикол. Впрочем, были и более вменяемые цены на те же крупы. По 60-70 рублей за макароны. Но заказывать надо большую партию.

Однако!

Черствый кусок сухаря предательски царапал щеку и одновременно был упоительно вкусен. Пока искал достойную еду, машинально сгрыз три штуки — начала болеть голова. То ли от голода, то ли от активной работы челюстью.

МАКАРОНЫ И ПУСТОТА

Внимание переключилось на ленту соцсетей. Френды выкладывали селфи на фоне пустых полок супермаркетов. Стало грустно. Но я быстро взял себя в руки и решил героически дойти до супермаркета в соседнем дворе.

Через пять минут я был уже там — чесал голову напротив полной полки макарон: хочешь из курганской муки, хочешь с Лигурийского побережья Италии. Для эксперимента решил прогуляться до супермаркета покрупнее у станции метро. Вот там я и встретился с пустотой.

Но и она была не полной! На полке с макаронами все же стояли аккуратные коробочки по 150 рублей. Даже закралась мысль, будто кто-то ушлый специально не выставляет товар. Ждет, что ажиотажный покупатель и такую дорожнину купит.

Возвращаясь домой, вновь зашел в магазин в соседнем дворе. Крупы никуда не делись. Да и туалетной бумагой, кажется, можно обернуть земной шар. Ну и кто тут создает панику?

Комментарий рестораторов

«Рестораны ведут переговоры со специальными сервисами»

Из-за распространения коронавируса обороты в ресторанном бизнесе в Москве упали на 30-90%. Обусловлено это не только тем, что москвичи перестали ходить, но и тем, что наблюдается снижение загрузки гостиниц - в марте приехало почти в два раза меньше туристов и командировочных. Владельцы ресторанов и кафе принимают решение закрыться или перейти на формат доставки еды.

- У рестораторов сейчас минимизация доходов и каждый сам принимает решение: закрываться, продолжить работу или наладить доставку еды. У каких-то ресторанов есть собственная доставка, кто-то сейчас ведет переговоры со специальными сервисами, обсуждают условия и стоимость. Заявки на подключение ресторанов к сервисам выросли вдвое. Многие магазины занимаются доставкой продуктов, рестораны и кафе также могут привозить готовую еду, - рассказал «КП» Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров.

Сервисы доставки

Яндекс.Еда

Доставка продуктов через приложение в смартфоне. Еду из ресторанов в Москве доставят за 32 минуты.

Сайт: eda.yandex

Простые вещи

Гастротека «Простые вещи» запустила службу антивирусной доставки «Когда все дома» – для самоизолировавшихся в хорошей компании.

- Мы подготовили специальное меню: пирог Веллингтон, семга со шпинатом и сыром, запеченная в тонком слоеном тесте, ростбиф, паштеты, риеты и еще много всего интересного. Доставка на сумму от 8000 руб. бесплатно, на другие заказы в пределах МКАД - 500 руб., - рассказали в гастротеке.

Сайт: gastroteka.ru

LavkaLavka

Натуральные свежие продукты (фрукты, овощи, мясо, орехи, ряженка и другие) и любые блюда из меню кафе LavkaLavka.

Стоимость доставки заказа от 2000 руб. – 99 руб., от 5000 руб. – бесплатно, готовых блюд из фирменных кафе с 12.00 до 19.00 - 200 руб..

Сайт: lavkalavka.com

Азбука Вкуса

Доставка действует круглосуточно. Минимальная сумма заказа: в пределах МКАД и от МКАД до ММК - 5 000 руб., от ММК до границ Московской области - 15 000 руб.

Сайт: av.ru

Перекресток

Ассортимент онлайн-супермаркета – более 20 тысяч товаров. Кроме привычных товаров сети «Перекресток» (продукты и бытовые товары), можно также заказать товары для домашних питомцев от «Бетховена», наборы для приготовления Elementaree, продукты для здорового питания ВкусВилл, свежую рыбу от «Ла Маре».

- Наша курьерская служба работает ежедневно без выходных с 8.00 до 0.00. Курьеры всегда надевают бахилы, чтобы сохранить чистоту в вашем доме. Доставка на сумму от 5000 руб. (минимальный заказ) – 149 руб., - рассказали в «Перекрестке».

Сайт: perekrestok.ru

Ашан

Гипермаркет предлагает бесплатную доставку по Москве в пределах МКАД от 4000 руб.. Ассортимент большой: продукты, игрушки, товары для дома, хозтовары, электроника.

Сайт: auchan.ru

Утконос

Широкий ассортимент свежих продуктов и товаров на каждый день. Компания предоставляет возможность отказаться от любого товара при получении бесплатно. Минимальный заказ – 3000 руб..

Курьеры обеспечены медицинскими масками и санитайзерами для обработки рук. Все сотрудники склада и службы доставки проходят ежедневные медосмотры.

К тому же появилась бесконтактная доставка (только для предоплаченных online заказов). Чтобы курьер оставил заказ у двери, достаточно просто в комментарии указать «бесконтактная доставка». В настоящее время заказов много и в службе поддержки говорят, что задержка возможна на 1-2 дня, просят смотреть актуальные даты доставки на сайте.

Сайт: utkonos.ru

Кто еще доставляет продукты и еду из ресторанов:

- Delivery Club – delivery-club.ru. Доставка из 400 ресторанов и более 50 магазинов. Стоимость доставки зависит от заказа. Оплата, как правило, наличными при получении товаров,

- Глобус гурмэ - globusgurme.ru. Доставка в пределах МКАД бесплатно от суммы заказа 3000 руб.,

- Твой дом - tvoydom.ru. Доставка заказов осуществляется ежедневно с 9.00 до 23.00, бесплатная доставка от суммы заказа 3000 руб.,

- Zero Wast Shop - zws.moscow. Стоимость заказа весом до 10 кг фиксированная - 300 руб. внутри МКАД, бесплатная доставка при покупке от 5000 руб.,

- Точка - tochkamarket.ru. Бесплатная доставка в пределах МКАД, минимальный заказ 2000 руб.,

- Самокат - samokat-dostavka.ru. Ежедневно с 8.00 д о 23.00, бесплатная доставка от 3000 руб.,

- 4Fresh - 4fresh.ru. Минимальная сумма заказа – 900 руб., доставка – от 245 руб. (в зависимости от веса),

- Город-Сад – gorod-sad.com. Доставка в пределах МКАДа - 190 руб., за МКАДом 500 руб..

- Family Friend - familyfriend.com. Заказы доставляются с 9.00 до 23.00,

- Moscow Fresh – moscowfresh.ru. Экспресс-доставка в пределах МКАД - 290 руб., а при заказе от 5000 руб. - бесплатно. Доставка от Киевского до Новорижского шоссе в пределах 30 км от МКАД - 390 руб. или бесплатно при заказе от 7500 руб.,

- Даниловский рынок - danilovskymarket.ru. Можно заказать продукты из лавок, блюда из кафе, подарочные наборы. Заказ оформляется от 2000 руб. с 9.00 до 20.00. Доставка в радиусе 10 км — бесплатно,

- Усачевский рынок – usch.ru/dostavka-produktov. Минимальный заказ 2000 руб., с 10.00 до 22.00,

- Депо (осуществляет доставку через «Яндекс.Еда») – eda.yandex/moscow/depo. Радиус доставки 2,5 км, стоимость – от 350 руб.,

- ZakaZaka – zakazaka.ru. Круглосуточная доставка, стоимость – в зависимости от минимального заказа в конкретном ресторане,

- Лента - lenta.com. Около 1500 самых необходимых товаров, доставка бесплатная с 7.00 до 23.00 вечера,

- Окей - okeydostavka.ru. Доставка заказа от 2700 руб. бесплатная, заказ до 1999 руб. доставляют за 149-299 руб..

- Вкусвилл - dostavka.vkusvill.ru. Первая доставка бесплатная,

- Eda.me - eda.me. Сервис доставки еды из ресторанов. Заказы принимаются 7.00 до 2.00. Доставка с 8.00 до 22.59 по Москве в пределах МКАД — 275 руб., с 23.00 до 3.00 по Москве в пределах МКАД — 375 руб.,

- Кухня на районе - localkitchen.ru. Доставка с 8.00 до 22.00. При первом заказе апельсиновый фреш в подарок,

- Novikov Group – novikovgroup.ru. Доставка - бесплатно. Оплата заказа товаров наличными,

- Maison Dellos - dellos-delivery.ru. Доставка бесплатная: в пределах ТТК заказ от 2500 руб., в пределах МКАД – заказ от 3500 руб., за МКАД – от 5000 руб.,

- Волконский – eda.me. Доставка по Москве и в пределах МКАД: минимальный заказ — 1 руб., когда - с 8.00 до 22.00, стоимость - 275 руб..