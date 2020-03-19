Продюсер Лободы переключилась на кино

Уже не первый месяц журналисты гадают, почему рядом со Светланой Лободой нет ее продюсера Нателлы Крапивиной. Даже были слухи, что дамы в ссоре. Однако оказалось, что причина творческая - Нателла Крапивина взяла небольшую паузу, чтобы сосредоточиться на кино.Кинокомпания «Вейк Ап Продакшн» которую открыли писатель и режиссер Михаил Зыгарь вместе с продюсером Нателлой Крапивиной начнет работы по производству кино и сериалов.

— Для меня огромная радость, что мы с Михаилом объединили наши усилия и теперь вместе будем работать над созданием контента для платформ и над полнометражных фильмами. В разработке уже есть несколько грандиозных идей. Михаил - настоящий источник креатива и обладатель тонкого вкуса. Его ум всегда восхищал меня и я уверена, что сегодня зритель нуждается в содержательном кино и сериалах, как никогда прежде. Как продюсер я сделаю все, чтобы мой партнер максимально был реализован в творчестве и все наши проекты нашли своего умного, тонкого и современного зрителя, – говорит Крапивина.

Первым проектом кинокомпании станет политический триллер «Сердечный приступ» по мотивам одноименной книги Михаила Зыгаря.

«Сердечный приступ» — новая книга Михаила Зыгаря, написанная в жанре нон-фикшн. Ее выход намечен на сентябрь 2020 года в издательстве «Альпина Паблишер». Книга расскажет о политических событиях и действующих лицах России середины 1990-х: о президентских выборах 1996 года, о Борисе Ельцине, его соратниках и политических противниках.

Автором сценария и продюсером сериала выступает сам Михаил Зыгарь.

Съемки сериала начнутся сразу после выхода книги. Михаил и Нателла уже ведут переговоры о нескольких оригинальных разработках и собираются совместно реализовать их для различных digital - платформ.

Первым проектом кинокомпании станет политический триллер «Сердечный приступ» по мотивам одноименной книги Михаила Зыгаря

— Когда я пишу свои книги, я с самого начала представляю, как они будут выглядеть в качестве сериалов. Поэтому я очень рад возможности превратить свою новую книгу в художественный сериал. Особенно радостно осуществлять этот проект вместе с Нателлой Крапивиной. Нателла - один из редких людей, которые делают успешным все, чем занимаются, -говорит Михаил Зыгарь.

Сериал «Сердечный приступ» будет состоять из одного сезона, включающего 8 эпизодов по 60 минут. Креативным продюсером выступит Дмитрий Нелидов («Горько», «Горько 2»; сериалы «Адмиралъ», «Исчезнувшие», «Грозовые ворота», «Последний министр»). Премьера сериала состоится в середине 2021 года.