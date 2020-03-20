Растормошить тихоню: Что делать, если ваш ребенок замкнутый

Замкнутость современных детей – одна из самых распространенных проблем, волнующих и родителей, и специалистов. Почему дети замыкаются в себе? Что мешает им нормально общаться с окружающими, и как это исправить, рассказали практикующие психологи Евгения БЕРЕЗА и Маргарита ЛЮБИМОВА.

СЛУЧАЙ 1: ОН ПРОСТО ИНТРОВЕРТ

- Ваш сын не любит общаться со сверстниками? Ему трудно подойти к учителю, спросить за что ему снизили оценку? Ваша дочь не дружит с другими девочками и в общественных местах все время жмется к вам?

Для начала нужно понять по какой причине ваш малыш не хочет взаимодействовать с миром открыто и свободно, - советует клинический психолог, специалист по психосоматике Евгения Берёза. - Возможно, он изначально родился флегматиком и интровертом, и это его индивидуальная особенность, не доставляющая ему никаких проблем. Может быть, ему комфортно наедине с собой. Родители могут это почувствовать, заметить с первых месяцев жизни. Все детки разные и здесь нужно руководствоваться принципом «не навреди» и почувствовать своего ребенка, как ему в состоянии замкнутости. Посмотреть на его здоровье, в том числе. Если вас что-то настораживает, то уже тогда разбираться и действовать.

СЛУЧАЙ 2: ЕГО ЧТО-ТО НАПУГАЛО

Другой случай - ваш малыш с рождения был «улыбашкой» и обожал компанию, но в какой-то момент замкнулся и перестал получать удовольствие от общения с людьми. Вот здесь уже появляется повод задуматься и начать искать причины. А их может быть очень много. Это, в первую очередь, несомненно стресс, страх, травмирующая ситуация - ребенок мог испугаться давки в автобусе, толпы на концерте, буйного соседа, мог плохо отреагировать, например, на развод родителей… Варианты причин можно перечислять бесконечно.

Бывает и так: вы предъявляете слишком много требований к своему чаду, и он растет в условиях психологического давления: боится не соответствовать вашим ожиданиям, поэтому предпочитает замкнуться в себе. Возможно, ваш ребенок растет один, без сестер и братьев, а вы не так часто общаетесь с ним. В современном мире очень часто семья, собравшись за ужином, утыкается в свои гаджеты, вместо живого общения.

СЛУЧАЙ 3: ПРОБЛЕМЫ В ШКОЛЕ

Если замкнутость наступила с началом школьной жизни - узнайте не дразнят ли вашего первоклашку, не обижают ли? Дети порой бывают очень жестоки, проблемы буллинга в школах - нарастают с каждым годом.

Попробуйте поговорить с малышом и узнать, почему он не заводит друзей, или почему ему сложно сходить одному за мороженым в двадцати метрах от вас, вам будет намного проще решить эту проблему. Ребенок может не сразу указать на свой настоящий страх, но любящая мама в большинстве случаев может понять направление его мыслей и предположить причину такой замкнутости.

В том случае, если не получается самостоятельно, конечно, стоит обратиться к хорошему детскому психологу, хотя бы для выяснения источника страхов. Выяснив откуда «ноги растут», можно приступать к действиям.

КАК ПОМОЧЬ?

В первую очередь, родителям необходимо сначала принять своего малыша таким, какой он есть. Любить его любым. Открытым, веселым или стеснительным и замкнутым. И обязательно ему об этом как можно чаще сообщать. Ведь, когда ребенок уверен, что его любят - весь мир становится ему понятен и дружелюбен.

Посадите его рядом, обнимите, и скажет ему, что он уникальный, любимый, классный, что ошибаться - этонормально, что каждый промах - это урок, благодаря которым мы растем и становимся лучше.

Поговорите с ребенком о причине его страхов и обязательно скажите, что любите его.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Очень хорошо помогают преодолеть страх - публичные практики, например, театральные кружки, курсы ораторского искусства, для деток помладше - это различные групповые развивашки. Водите своих детей на дни рождения, берите с собой на концерты, в кино, но везде давайте понять ребёнку, что вы его поддерживаете и безоговорочно любите. Разрешите своему ребенку быть любым. Самое главное для открытого общения с миром - это отсутствие страха быть неприятным и непонятым. Дайте ему твердую уверенность в себе, и в вашей поддержке, и вы увидите, как со временем из вашего замкнутого малыша вырастет спокойный и уверенный в себе ребенок.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

1. ЗАМКНУТОСТЬ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ ИЗ-ЗА НЕДОСТАТКА ВНИМАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Психолог Маргарита ЛЮБИМОВА:

- Каждая мама, заботясь о своем ребёнке, боится, что ее чадо может замкнуться в себе. И опасения не беспочвенны, это происходит по абсолютно разным, порой непонятным, причинам. Разберем некоторые из них:

Нестабильное социальное общение. Ребёнок может замыкаться в возрасте 4-13 лет, когда не хватает общения с родителями/сверстниками/воспитателями/учителями. Дети замыкаются по причине отсутствия нормального развития речи, отсутствия развивающих игр. Если родители уделяют мало внимания ребёнку, он считает, что он не нужен/не интересен. Здесь можно также рассмотреть программы отвергнутости. В наше время чаще всего родители откупаются от детей материальными подарками, покупая игрушки, сладости, гаджеты. Но для ребенка это действует с точностью до наоборот - он может ощущать одиночество и начинает стараться быть незаметным, чтобы не мешать родителям.

ЧЕМ ПОМОЧЬ?

Маме и папе необходимо чаще говорить детям о том, как они их любят. Как они ждали рождения своего ребенка, что он желанный, любимый и самый замечательный. Ну и конечно, лучше всего чаще проводить время с ребёнком, приобрести развивающие игры и провести разговор, во время которого вы можете узнать, чем хочет заниматься ваш малыш, без навязывания своего мнения и проецирования на него своих несбыточных мечт.

Вы можете открыть интернет или купить журнал с перечнем секций, пусть ребёнок выберет то, что ему интересно. Запишите ребёнка на плавание, футбол или танцы... Вы займёте ребёнка и позволите ему развиваться, как многогранная личность.

2. А МОЖЕТ И ИЗ-ЗА ТОТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Другой случай - ребёнок может замыкаться на фоне тотального контроля. Это происходит в возрасте 11-18 лет. Если вы контролируете ребёнка, он автоматически принимает это за недоверие. Из-за этого он может «на зло» вам не приходить домой, прятать телефон и личные вещи, может начать врать. Вам стоит проводить с ребёнком профилактические разговоры, во время которых вы сможете объяснить ему, что вы доверяете ему и готовы принять все его волнения и проблемы. Что вы не ругаете его, вам интересна его жизнь, и вы для него - друг. Тогда ребёнок будет делиться с вами всем, что происходит в его жизни, так как он будет знать, что вместо криков и упреков он получит поддержку и полезные советы.

Если вы чувствуете, что ваш ребёнок по каким-то причинам стал замыкаться в себе, поговорите с ним. Поход к психологу или психотерапевту может помочь, но никогда не поможет такой выход в укреплении семейных связей. Помните, что ребёнку нужна ваша любовь и внимание, а не деньги и реализация ваших желаний в карьере.

Помочь преодолеть стеснение может театральный кружок или спортивная секция.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

«СТЕСНЕНИЕ ПРОХОДИТ, ЕСЛИ РЕБЕНКА ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ»

Александр Федоров, основатель и художественный руководитель Детского музыкального театра юного актера, член Международной ассоциации любительских детских театров AITA:

- Ребенок, который хочет поступить в театральную студию, должен быть, конечно, по возможности открытым, свободным, любопытствующим. При этом, разумеется, приходят дети разные, а иногда и сами родители, озабоченные теми или иными проблемами ребенка, видят в театральной школе возможность раскрытия коммуникативных качеств. И действительно, случаются наглядные истории, когда такая практика дает плоды.

Чаще всего – и это, пожалуй, лучший способ в такой ситуации – процесс «освобождения» происходит пусть и поступательно, медленно, но за счет умения заинтересовать. И заинтересоваться, конечно. Давить, заставлять – абсолютно неверный шаг. В особенности, когда речь идет о сильной застенчивости, замкнутости, когда психологический зажим становится чуть ли не физическим. При таких исходных ребенок, придя на первое занятие, иногда буквально забивается в угол. Чтобы не усугубить этот комплекс, я стараюсь не обращать особое внимание группы, но пытаюсь, безусловно, и разговорить, и увлечь. Так или иначе у разных детей есть свой период адаптации, привыкания, всматривания, если угодно. Но через несколько занятий такой ребенок пересаживается на третий ряд, на следующем занятии еще ближе – и вот уже спрашивает: «А можно я на сцене постою?»

Разумеется, существуют и специальные сценические тренинги, решающие затруднения подобного рода: например, дыхательные упражнения или упражнения на снятие барьеров, зажимов. Но, конечно, в первую очередь, всем к нам приходящим мы должны предложить особую атмосферу – ощущение свободы выбирать и быть собой.

«КОГДА ДЕЛАЕШЬ ТО, ЧТО ЛЮБИШЬ — ПЕРЕСТАЕШЬ БОЯТЬСЯ»

Певица и автор песен Софи Маэда:

Я - интроверт, и это очень сильно проявлялось в детстве. Например, я ненавидела тусовки в больших или незнакомых компаниях: мне было проще не идти, чем испытывать дискомфорт или неловкость. И я всегда находила какие-то отговорки, предпочитала остаться дома или заняться какими-то другими делами. Творчеством заниматься это никак не мешает. А выходить на сцену… Раньше я вообще не выходила. Не хотела, не любила, и даже когда у нас были какие-то обязательные постановки в школе, я просто умоляла, чтобы мне дали малозначительную роль, где не нужно ничего говорить, ничего делать, потому что, во-первых, у меня не было желания выступать, во-вторых, меня это очень сильно напрягало и даже вгоняло в дикий стресс.

Когда я недавно вернулась к актерским курсам, пришло осознание, что нужно просто больше выступать, чтобы перестать этого бояться. И это помогает и в каких-то других аспектах жизни.

Есть некоторые упражнения, которые я делаю, чтобы просто чувствовать себя увереннее в плане вокала – например, упражнения на артикуляцию. Когда я только стала заниматься музыкой, меня очень сильно поддерживала мама. Позже именно она сказала, что пора бы уже заниматься не только для себя, но и показывать другим людям. А когда я рассказывала папе о боязни сцены, стеснении, он говорил, что, для того чтобы перебороть страх, нужно просто больше делать то, чего стесняешься, боишься – чтобы это стало обыденным.

Сейчас от выступления я больше получаю удовольствие, даже если и сильно волнуюсь. И в принципе после того, как я поняла, что музыка – главное дело жизни, я стала увереннее.