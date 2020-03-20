Медики определили, какая уборка может убить коронавирус

В клинике Сингапура провели очень простое и наглядное исследование. С коронавирусом тут столкнулись давно – Китай же совсем рядом. С 24 января по 4 февраля в медицинском центре лежали три пациента с подтвержденным SARS-CoV-2 (так официально называется новый коронавирус). Лежали они в изолированных палатах, с вентиляцией (воздух менялся каждые 12 часов), санузлом и тамбуром между палатой и коридором. Суть эксперимента вот в чем. Специалисты Национального центра инфекционных болезней Сингапура и лаборатории DSO National Laboratories, которая занимается оборонными исследованиями, проверили на предмет вируса все поверхности в палатах, тамбурах, коридорах рядом с палатами, экипировку медперсонала – всего анализы взяли в 26 местах. В первой палате образцы брали до уборки, которую проводят дважды в день. У пациента легкая форма, пятый день в больнице, он только кашлял, других симптомов не было. Вирус оказался буквально вездесущим: его нашли в образцах, взятых с кровати, стула, стола, выключателей около кровати, кнопки вызова медсестры, на стетоскопе, в раковине, на полу, на оконном стекле, на двери (с внутренней стороны), ручке двери, на унитазе и даже на вытяжке санузла. И на обуви персонала вирус nCovid-19 прижился (правда, тут один образец из двух был положительным). За пределами изолированной комнаты вируса уже не оказалось: не нашли его в образцах внешней стороны дверей и пола в коридоре рядом с палатой. Во вторую палату исследователи пришли за пробами с тех ж самых 26 предметов сразу после уборки. Дважды: на 4-й день болезни пациента и на десятый, когда у него все еще были симптомы (кашель, высокая температура, затрудненное дыхание. Врачи) оценивали его состояние как средней тяжести. Результат – отрицательный, ни в одном из образцов вирус не найден. В третьей палате больной был в похожем состоянии, с кашлем и лихорадкой. Пробы с поверхностей взяли на 8-й день болезни. А также на 11-й, когда он уже выздоравливал и симптомов не было. Тоже после уборки. И с тем же итогом – вируса не обнаружено. Как убирают палаты в сингапурской клинике? Чем дезинфицируют? Раствором натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты (она же дихлоризоцианурат натрия, ДХНЦ). Очень распространенное средство, более сильное, чем обычная хлорка. Средства на основе ДХНЦ используют и для помещений, и для инструментов, и для белья, и для обеззараживания воды в бассейнах. В России в том числе. Считается, что это средство отлично справляется с бактериями и вирусами. Судя по сингапурскому эксперименту, и с коронавирусом тоже. Вывод очевидный: для борьбы с вирусом очень важна гигиена. И не только личная (мыть руки), но и в помещениях. Влажная уборка и проветривание жилья - работающие способы снизить риск заразиться инфекцией.

Меры профилактики вирусных инфекций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученые выяснили, можно ли победить коронавирус водкой

Появилась информация, что спирт концентрацией от 30 % может быть эффективен против коронавируса (подробности)