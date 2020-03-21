"Так красива": Екатерина Климова восхитила пляжным фото

Екатерина Климова завораживает своей красотой не только преданных поклонников, но даже вечно критикующих хейтеров. В комментариях под фотографиям и видео, которые красавица-актриса публикует в блоге, практически не встретить негативные отзывы. Один из последних снимков восхитил и заворожил поклонников.

Глядя на Екатерину Климову, сложно поверить, что она мама четверых детей. Причем ее старшей дочке Елизавете недавно исполнилось 18 лет. При этом самой младшей Белле нет и пяти.

Многодетная мама очень много гастролирует, а с наследниками в это время сидят няни. Однако пандемия коронавируса вмешалась в планы звезды фильма "Мы из будущего". Гастроли отменили. В этой связи Екатерина обратилась к поклонникам, разместив пляжное фото. Она объявила, что в Москве выступления отменяются до 10 апреля.

В кадре Климова предстала в белоснежных шортах и рубашке. Она босиком идет по берегу моря. Как отметили поклонники, этот снимок их заворожил, а от артистки невозможно отвести глаз.

klimovagram Екатерина Климова отменила спектакли из-за коронавируса

"Песок. Море. Солнце. И ты. Так красива", "Шикарные стопы", "Красавица", "Я готов целовать песок, по которому ты ходила", "Красивая девочка по песочку", "Как прекрасны твои следы на песке", "Вы такая красивая. Как вы этого добиваетесь?", "Аппетитные ножки", "Ножки класс", - пишут фолловеры.

Они также посетовали на то, что не увидят кумира на сцене в ближайшее время. Некоторые заявили, что, собираясь в Москву, специально купили билеты на ее спектакль. В ответ Екатерина заверила, что все билеты будут действительны, изменятся лишь даты выступления.

Напомним, вот уже почти год Екатерина Климова находится в разводе со своим третьим мужем Гелой Месхи. Актриса, комментируя причину неудач в личной жизни, заявила, что актерам непросто сохранить брак по ряду причин. "Постоянные разлуки, постельные сцены на съемочной площадке, огромная конкуренция только разрушают отношения. Наверное, моя личная жизнь не складывается из-за перфекционизма. Слишком много сил, энергии уходит из семьи вовне, а отношения мужчины и женщины подразумевают самоотдачу, сосредоточенность друг на друге. По моему мнению, быть хорошей женой, оставаясь отличной матерью и востребованным профессионалом, невозможно. По крайней мере, у меня это до сих пор не получилось", - сообщила звезда экрана

Еще один нюанс, по ее словам, - на работе актриса всегда подтянута, в хорошем настроении. Домой же актриса приползала уставшей и с единственным желанием, чтобы ее оставили в покое. "Светиться круглыми сутками невозможно, к чему обман? И снова встает выбор - аккумулировать силы для мужа или отдать их профессии", - резюмировала многодетная мама.

Напомним, Екатерина Климова воспитывает четверых детей. Первенца Елизавету актриса родила в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым в 2002 году. Но спустя два года после появления на свет дочери супруги развелись. Во второй раз Екатерина вышла замуж за актера Игоря Петренко. В этом браке родились сыновья Матвей и Корней. Мальчики появились на свет в 2006 и 2008 годах. Брак с Петренко распался в 2013 году. В июне 2015 года Екатерина вышла замуж за актера Гелу Месхи. Актриса подарила мужу дочь Беллу. Но и эти отношения продлились недолго. Супруги развелись 28 июня 2019 года.