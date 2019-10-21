2019-10-21T16:36:04+03:00
Звезды

Бывший муж Екатерины Климовой впервые рассказал об измене

Как сказал актер, виной всему стала вспыхнувшая страсть
Ольга ЛИБГАРДТ
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Екатерина Климова.Екатерина Климова.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Игорь Петренко впервые рассказал о том, как изменял первой жене Ирине Леоновой с Екатериной Климовой. По признанию актера, когда он увидел Екатерину, то буквально потерял голову - настолько сильная страсть вспыхнула между ним и будущей второй супругой.

"Она училась на курс старше меня, хотя на год младше. Наша жизнь была как в космосе. Какие-то токи проходили между нами после первого дня знакомства. Потом в «Московских окнах» мы сыграли семью. Мы прожили очень многое... Вдруг загорелся огонек, и мы не могли существовать друг без друга", - рассказал Игорь Петренко в студии программы "Судьба человека".

Как отметил актер, он и Екатерина Климова отдавали себе отчет, что не могут быть вместе, потому что были не свободны. "Мы поняли, что у нее семья, у меня семья. Мы просто зашли в тупик и на время расстались", - вспоминает Игорь.

Судьба вновь их свела только через год. Причем инициатором была Екатерина. Она пригласила Игоря на свой спектакль.

"Мы взяли этот год на проверку чувств. Как раз я уже расстался с первой женой Ириной Леоновой. Катя ушла из семьи ко мне. Нельзя сказать, что я ворвался с жизнь Кати на белом коне... Это как резинка. Чем сильнее оттянешь, тем сильнее прилетит", - сказал Петренко.

Однако с годами их чувства остыли, а страсть угасла. Климова и Петренко развелись в 2014 году. "С Екатериной мы порой просто ради детей брали себя в руки и не расходились. Другое дело что мы оба понимали, что-то трескалось в наших отношениях. В какой-то момент что-то сломалось", - сказал актер.

Он также признался, почему рухнул его брак с Ириной Леоновой. Как сказал актер, основной причиной было отсутствие детей. Интересно, что сейчас у Ирины Леоновой семеро наследников от актера Евгения Цыганова. Причем и этот муж ушел от актрисы. Что касается отношений Леоновой и Петренко, то сейчас они работают вместе. "Даже есть спектакль, в котором мы играем вместе", - заключил Игорь Петренко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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