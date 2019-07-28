2019-07-28T22:58:14+03:00
Звезды

Екатерина Климова проводит время с бывшим мужем

41-летняя актриса выглядит счастливой
Ольга ЛИБГАРДТ
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41-летняя актриса выглядит счастливой. Фото: instagram.com/klimovagram/41-летняя актриса выглядит счастливой. Фото: instagram.com/klimovagram/
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Высокими отношениями можно назвать общение Екатерины Климовой с бывшим мужем и его нынешней женой. Так, в выходные 41-летняя актриса встретилась с Ильей Хорошиловым. Более того, компанию экс-супругам, у которых есть общая дочь Елизавета, составила нынешняя избранница ювелира Елена Бирюкова.

Екатерина Климова и Илья Хорошилов полюбили друг друга в школьные годы. После получения аттестата молодой человек сразу сделал предложение избраннице. В браке у супругов родилась дочь Елизавета, которой сейчас 17 лет.

Екатерина Климова, Илья Хорошилов и Елизавета. Фото: instagram.com/klimovagram/

Екатерина Климова, Илья Хорошилов и Елизавета. Фото: instagram.com/klimovagram/

Когда Екатерина закрутила роман с коллегой Игорем Петренко, Илья ушел к ее подружке Елене Бирюковой. Теперь они дружат семьями. Дочь Климовой и Хорошилова регулярно видятся и с отцом, и с мачехой.

Во время одной из прогулок к ним присоединилась и Екатерина Климова. Актриса рассказала поклонникам об этом в блоге. Она опубликовала кадры, на которых позирует с 48-летней Еленой Бирюковой и своим бывшим супругом.

Екатерина Климова и Елена Бирюкова. Фото: instagram.com/klimovagram/

Екатерина Климова и Елена Бирюкова. Фото: instagram.com/klimovagram/

Отметим, что Климова хорошо общается и с Игорем Петренко, брак с которым распался в 2014 году. Двое общих сыновей знаменитой пары Матвей и Корней часто видятся с отцом и его женой Кристиной Бродской, которая подарила их папе трех дочек - Софию-Каролину, Марию и Еву.

К слову, в начале мая стало известно, что и третий брак актрисы с актером Гелой Месхи распался. Екатерина подала на развод спустя четыре года совместной жизни. Звезды предпочитают не распространяться о причинах разлада и держат семейные ссоры в секрете. У актеров есть общая дочь Белла, малышке всего три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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