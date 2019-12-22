Екатерина Климова доказала натуральность своего пышного бюста

Екатерина Климова в очередной раз заставила поклонников говорить о своей красоте. Не успели пользователи соцсетей прийти в себя от соблазнительного фото актрисы из ванны, как их ждал новый сюрприз. Многодетная мама поделилась снимком со светского мероприятия, куда она пришла в вечернем платье с глубоким декольте.

Екатерина Климова появилась на предновогоднем вечере в черном бархатном платье на тоненьких лямочках. Глубокое декольте обнажило пышную грудь звезды. Увидев аппетитные формы своей любимицы, многие комментаторы принялись с жаром спорить о натуральности бюста артистки.

Одна из подписчиц решила спросить Екатерину: "У вас свои?". На что Климова с улыбкой ответила: "Нет, чужие, украла у кого-то". В дискуссию тут же вступила еще одна поклонница актрисы, раставив все точки над "I": "А разве не видно что натуральные!" .

klimovagram Предновогодние дни стали еще волшебнее!

Другие фолловеры засыпали маму четверых детей комплиментами: "Неповторимая", "Оторвать взгляд невозможно", "Красота - великая сила", "Шикарная грудь, никакого силикона", "Пусть другие смотрят и берут пример, как можно выглядеть без тюнинга", "Катюша, ты, как всегда неотразима!" "Какие у вас шикарные груди натуральные", "Катерина! Что Вы делаете?" "Без бюстгальтера тебе идет" "Четверо детей, я в шоке. Она инопланетянка с таким-то телом", "И это многодетная мама?".

Напомним, Екатерина Климова воспитывает четверых детей. Первенца Елизавету актриса родила в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым в 2002 году. Но спустя два года после появления на свет дочери супруги развелись. Во второй раз Екатерина вышла замуж за актера Игоря Петренко. В этом браке родились сыновья Матвей и Корней. Мальчики появились на свет в 2006 и 2008 годах. Брак с Петренко распался в 2013 году.

В июне 2015 года Екатерина вышла замуж за актера Гелу Месхи. Актриса подарила мужу дочь Беллу. Но и эти отношения Климовой продлились недолго. Супруги развелись 28 июня 2019 года. О том, что стало причиной краха семьи, ходят разные слухи. Злые языки утверждают, что развод якобы спровоцировала измена актера. Недавно бывшие супруги вместе пришли на выступление малышки на соревнованиях по танцам. Меж тем, Гела начал проявлять активность в соцсетях. Он осыпает свою экс-супругу "лайками".