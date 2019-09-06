"Невероятная красотка!": Екатерина Климова поразила безупречной фигурой в купальнике

Екатерина Климова тщательно следит за своей фигурой и регулярно занимается спортом. Сложно поверить, что хрупкая актриса - мама четверых детей. А ведь старшей дочке артистки 17 лет.

Екатерина Климова активно ведет блог, в котором делится не только фотографиями детей и кадрами со съемок. Актриса ведет здоровый образ жизни и рассказывает подписчикам о том, как ей удается поддерживать себя в прекрасной форме.

На одном из снимков 41-летняя звезда позирует из спортзала. Для фитнеса она выбрала спортивный купальник без рукавов, который подчеркнул ее безупречную фигуру, и лосины. Свой образ знаменитость дополнила широким ремнем.

klimovagram Мечтать не вредно...

"Заниматься спортом полезно, а главное не потерять азарт к жизни и веру в себя! Когда-то пределом моих мечтаний было стать актрисой - и чудо произошло, а уж выучить новый язык, проплыть 50 метров за минуту или купить роскошную квартиру в нашей воле, было бы желание!", - подписала Климова фотографию.

Многочисленные комментаторы не устают восхищаться красотой Екатерины. А, увидев кумира в соблазнительном наряде, тотчас оценили новый лук: "Как можно иметь такую фигуру, родив четверых детей!", "Вы в отличной форме, рядом с вашими детьми вы как сестра", "Восхитительная", "Невероятная красотка!", "Мама четверых деток. Просто браво!".

Напомним, старшей дочери Екатерины Климовой - Елизавете не так давно исполнилось 17 лет. Девушка признавалась, что старается брать пример со своей звездной мамы, которая даже родив четверых детей тщательно следит за фигурой. Разница в возрасте между старшей и младшей дочерьми составляет 14 лет. Маленькой Белле всего три года. У актрисы есть и сыновья - 12-летний Матвей и 10-летний Корней.