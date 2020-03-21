«Запрещаю им выходить из дома»: Дмитрий Маликов отправил родителей на карантин
Концерты отменяются, звёзды тоже сидят на карантине из -за коронавируса.
- Принимаю обычные меры - уже неделю назад ограничил общение, контакты, появление в общественных местах, - говорит Дмитрий Маликов.
По словам артиста, особенно он оберегает сейчас своих родителей.
- Прошу всех, кто входит к нам в дом соблюдать меры предосторожности, - говорит в беседе с kp.ru Маликов. - Особенно беспокоюсь за родителей и порой запрещаю им выходить из дома. Паники не поддаюсь, продукты не закупаю, только самое необходимое.
Все остальное это меры примитивной предосторожности, которые нужно соблюдать всем.
Думаю отменятся все запланированные мероприятия на март, апрель и даже май.
Я готов к карантину. Буду больше играть на рояле, сочинять музыку, больше проводить времени с семьей, общаться с сыном.
Нет худа без добра, как говорится, - считает певец.
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