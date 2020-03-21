2020-03-21T01:24:05+03:00
Звезды

«Запрещаю им выходить из дома»: Дмитрий Маликов отправил родителей на карантин

Артист рассказал, что делает в условиях самоизоляции
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Дмитрий МаликовДмитрий МаликовФото: Борис КУДРЯВОВ
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Концерты отменяются, звёзды тоже сидят на карантине из -за коронавируса.

- Принимаю обычные меры - уже неделю назад ограничил общение, контакты, появление в общественных местах, - говорит Дмитрий Маликов.

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Селфи с папой на юбилейном концерте к 150 летию Консы.. @yurimalikov #любимыйпапа #отецисын #людивчерном
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По словам артиста, особенно он оберегает сейчас своих родителей.

- Прошу всех, кто входит к нам в дом соблюдать меры предосторожности, - говорит в беседе с kp.ru Маликов. - Особенно беспокоюсь за родителей и порой запрещаю им выходить из дома. Паники не поддаюсь, продукты не закупаю, только самое необходимое.

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Всем хороших выходных!
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Все остальное это меры примитивной предосторожности, которые нужно соблюдать всем.

Думаю отменятся все запланированные мероприятия на март, апрель и даже май.

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Дмитрий Маликов с родителями
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Я готов к карантину. Буду больше играть на рояле, сочинять музыку, больше проводить времени с семьей, общаться с сыном.

Нет худа без добра, как говорится, - считает певец.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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