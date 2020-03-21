2020-03-21T00:26:09+03:00
Звезды

Хроники звёздного карантина-2: дети Пугачевой изгоняют коронавирус, Бабкина устроила эротик-шоу, а Семенович осталась без работы

Продолжаем следить за знаменитостями в условиях тотальной самоизоляции [видео]
Елена ПЕТРОВА
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Анна СеменовичАнна СеменовичФото: СОЦСЕТИ
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Пандемия коронавируса, на глазах меняющая жизнь целых государств, не обошла стороной и знаменитостей. В первой части «хроник» мы уже рассказывали, что китайская зараза стала причиной разлуки Сати Казановой с мужем, а Кети Топурия решила заработать на болячке, освоив выпуск масок по 1500 рублей за штуку. Однако, у большинства артистов сейчас вынужденный простой.

Так, например, без работы осталась самая пышногрудая звезда отечественного шоу-бизнеса Анна Семенович. Певица так расстроилась из-за сорвавшегося заработка, что не смогла сдержать слез.

- Вчера утром мне позвонили и сообщили, что замораживают крупный рекламный контракт из-за коронавируса, и я потеряла крупную сумму, на которую очень рассчитывала - хотела вложить эти деньги в бизнес, - рассказала Семенович своим подписчикам в Инстаграме. - Сначала я была в шоке, злилась и даже немного всплакнула. А потом села удобно, закрыла глаза и сделала медитацию на принятие этой ситуации. К вечеру я уже улыбалась, ужиная с младшим братом в маленьком ресторанчике около дома. Кто знает, может контракт разморозят и все у меня получится. Грусть разрушает и старит, нам она ничего не несёт…

Полина Гагарина в отсутствие реальных концертов вечером пятницы устроила шоу в Инстаграме. Почти час красавица-блондинка в прямом эфире вживую пела для поклонников под аккомпанемент сына-подростка, чем вызвала бурный восторг. А уже завтра этот номер повторит певица Нюша, от которой зрители давно и безуспешно ждут новых хитов. Зато все онлайн-шоу проходят бесплатно – грех жаловаться.

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Полина Гагарина устроила онлайн-концерт
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А вот Надежда Бабкина, отметившая вчера 70-летний юбилей, не стала отказываться от живого общения и позвала друзей-коллег в ресторан. Там «казачка Надя» устроила зажигательные танцы прямо на коленях женатого Александра Буйнова.

- Вот бабушка дает! Красотка, так держать, - порадовались поклонники.

Но нашлись и те, кому вечеринка артистки пришлась не по душе. Особо внимательные блогеры посчитали, что Бабкина нарушила запрет властей собираться компанией не более 50 человек, хотя точное количество гостей было известно разве что самим приглашенным.

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Надежда Бабкина станцевала на коленях у Александра Буйнова
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Анна Седокова тем временем решила позаботиться о подписчиках, поделившись рецептами полезного чая.

- Мой любимый - имбирный. Правда, я его отвариваю. Тру на тёрочке, минут 15 варю, потом добавляю лимон, мёд и щепотку перца чёрного. И вот вам чай как в спа, - рассказала экс-«ВИА Гра».

Самая популярная девушка-блогер Рунета Анастасия Ивлева, чтобы не растерять былую форму на карантине, активно качает ягодицы – видео с тренировки поделился ее муж Алексей Узенюк, он же Элджей.

- На это, как на огонь и воду, можно смотреть бесконечно! – восхитились подписчики.

Настя Ивлеева качает ягодицы на карантине.

Бывший муж Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов во время эпидемии занялся благотворительностью.

- Я закупался в магазине и заодно помог с покупками нескольким пожилым людям, явно волнующимся из-за новостей, - сообщил спортсмен в соцсетях и призвал всех следовать его примеру. - От нас не убудет из-за пачки макарон, а доброе дело сделаем. На людей старше 60 лет вирусы действуют сильнее, им правда сейчас лучше не совершать лишние вылазки в город. Это не чужие люди, вы живете через стенку с ними.

Однако, благое начинание Тарасова многие восприняли как саморекламу. А кто-то и вовсе припомнил футболисту многочисленные суды по уменьшению суммы алиментов на 10-летнюю дочь от первого брака. Несмотря на миллионные заработки, экономный отец хочет платить по 15 тысяч рублей в месяц. «Лучше бы своей дочери помог, скоро опять суд», - отозвались подписчики.

Между тем, в знаменитом замке в деревне Грязь дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина решили изгнать коронавирус путем хороводов вокруг емкости с волшебной водой. Отец Лизы и Гари поделился видеороликом, подписав, как всегда с юмором: «Древний обряд изгнания коронавируса. Лицензия Роснепотребзазора номер 22322232 от 45 года н. э.».

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Дети Пугачевой и Галкина провели обряд изгнания коронавируса
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О детских буднях рассказала и Татьяна Навка. Их с Дмитрием Песковым дочь Надя, сидя дома, изучает французский.

- Карантин и свободное посещение не отменяет занятий! Так что моя Надюша постигает азы французского языка в дистанционном варианте, - поделилась фигуристка. - Конечно, вживую ребёнку заниматься гораздо интереснее, но и такие занятия имеют место быть. Поэтому если у вас есть свободное время и вы давно мечтали, то почему бы не использовать его на изучение иностранного языка?

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Дочь Навки и Пескова изучает французский
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ИСТОЧНИК KP.RU

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