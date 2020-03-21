«Не драматично»: Сечин впервые прокомментировал разрыв сделки с ОПЕК и обвал цен на нефть

К концу 2020 года стоимость барреля нефти на мировом рынке восстановится до $50-60 за баррель. Такой прогноз дал глава «Роснефти» Игорь Сечин в интервью телепередаче «Международное обозрение». По словам, руководителя крупнейшей нефтедобывающей компании России нынешнее падение цен на нефть (до $27-28 за баррель) «не является драматичным».

«Комсомолка» собрала основные заявления Игоря Сечина, которого называли одним из главных лоббистов разрыва сделки с ОПЕК по сокращению добычи и сдерживанию нефтяных цен.

- Рынок нефти переживает кризис. Тому есть как объективные, так и субъективные факторы. Например, нужно учитывать фактор влияния политических циклов: выборы в США, возможная смена руководства в Саудовской Аравии. Фактор коронавируса, безусловно, влияет. И переизбыток, конечно, есть, — сказал Сечин.

- Сделка ОПЕК+, безусловно, вносила лепту в балансировку рынка через сокращение добычи. Но большое ли было это влияние? Ведь параллельно наращивалась добыча в США, которые вышли на первое место в мире. Они нарастили экспорт в Европу в 6 раз, а в Индию в 10 раз, — заметил глава «Роснефти».

- Для российской нефтяной промышленности больших проблем, в целом, нет. У нас одна из лучших в мире ресурсных баз. «Роснефть» даже в случае отказа от проектов по геологоразведке может работать 22 года, не снижая объемов добычи. Мы, конечно, будем восполнять ресурсную базу, но это огромный потенциал, который не зависит от состояния рынка. Операционные затраты у нас примерно на одном уровне с «Сауди Арамко»: у нас $3.1, у них $2.8 на баррель. И мы не демпингуем, то есть эффективность у нас может даже выше, — заявил Сечин.

- Кроме США активно наращивают добычу Бразилия, Норвегия, Мексика. Большой ряд независимых производителей не планируют сокращать добычу независимо ни от каких картелей. Есть ли смысл нам сокращать добычу, если другие будут наращивать? ОПЕК+ в целом утратила то значение, которое мы ей придавали раньше, — считает руководитель нефтяной компании.

- Нынешняя ситуация не является драматичной. Предполагаю, что к концу года цена может восстановиться до $50-60 за баррель. Сланцевая добыча уже начинает выбывать, многие сланцевые производители уже прекращают работу. И это тоже приведет к новой балансировке на рынке нефти, — уверен Сечин.

Напомним, Сделка России с картелем нефтедобывающих стран ОПЕК по совместному сокращению добычи действовала три года. Срок ее действия истекает 31 марта. Новость о разрыве соглашения обрушила котировки нефти, а дополнительный удар по рынку нанесли заявление Саудовской Аравии о максимальном наращивании добычи и предоставлении дополнительных скидок для покупателей своей нефти. Новые контракты саудиты заключают по цене ниже $15 за баррель.