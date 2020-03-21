«Это не она!»: тучную Догилеву не узнали поклонники

- Это я и Евгений Гришковец, «Обычная женщина-2» (вероятно, снимается продолжение сериала - ред.). Рано утром, перед съемками, - подписала в своем Фейсбуке кадр с писателем Татьяна Догилева.

Поклонники 63-летней актрисы сильно удивились, увидев ее свежие фото.

- «Это не Татьяна!», «А где на этом кадре Догилева, тут какая-то тучная дама и Гришковец», - удивляются фанаты знаменитой блондинки.

Потом актриса разместила фото со съёмочной площадки дебютного фильма Марии Шалаевой.

«Синдром жизни». Эту картину Шалаева сняла на обычный айфон. В фильме у актрисы и начинающего режиссера согласились сняться знаменитые актрисы - Светлана Немоляева и Татьяна Догилева.

Последняя действительно сильно изменилась, прилично поправилась.

Тучную Догилеву не узнали поклонникиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Впрочем, Татьяна - прекрасная актриса, лишний вес никак не отразится на ее мастерстве. Плюс ко всему нельзя исключать, что артистка специально поправилась для новой роли.

Татьяна всегда легко шла на эксперименты со внешностью.

Напомним: двадцать лет назад актриса сделала круговую подтяжку лица. Операция была настолько непростой, что актриса решила, что больше никогда не пойдет к пластическому хирургу.

- У каждого лица свое строение. Мне было 40 лет, а лицо поплыло вниз. И благодаря пластике прекрасно играла, сколько мне надо было, героинь, - рассказывала в интервью «КП» Догилева.- Тогда и не казалось, что это так ужасно. По незнанию. Сейчас бы я не пошла - хоть убейте меня. Полголовы отрезают, скальп снимают практически. И это как заживает - не шутки. Лежишь вся в кровавых бинтах.

Никто после операции меня не узнавал - так поменялось лицо. Помолодела здорово, овал лица стал другим. Я говорила: «Здравствуйте, это я, Таня Догилева». И все удивлялись: «Таня, что ты с собой сделала! Это не ты!» Но мне нравилось. Потом все привыкли. Помню, в Германию не хотели пускать. Говорили - это не ваш паспорт, вы намного моложе,-вспоминала актриса.