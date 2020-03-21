2020-03-21T12:02:38+03:00
Коронавирус Covid-19

"Побочка лечения коронавируса": Стало известно, почему люди во всем мире скупают туалетную бумагу

На насущный вопрос ответили журналисты и врачи
Сергей СЕЛЕДКИН
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Вся эта тотальная скупка товаров может быть проявлением так называемой "психической эпидемии", явления не менее опасного, чем сам коронавирусВся эта тотальная скупка товаров может быть проявлением так называемой "психической эпидемии", явления не менее опасного, чем сам коронавирусФото: REUTERS
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Вопрос, почему коронавирус вызвал повышенный спрос на туалетную бумагу, продолжает занимать пользователей соцсетей. Как пишут пользователи, "ладно бы покупали в России, но почему бумагу скупают и за рубежом, где никогда не сталкивались с советским дефицитом"? На "туалетную" тему уже создали бесчисленное множество мемов и анекдотов, но к разгадке тайны так и не приблизились.

Мы регрессировали в анальную фазу развития Интересную версию происходящего предложил психолог Борис Герцберг. С его точки зрения, корни происходящего можно искать во фрейдистской теории. Как известно из книг Зигмунда Фрейда, в возрасте полутора-трех лет ребенок проходит анальную стадию развития. "Это первое серьезное состояние самоконтроля и следовательно взрослости, которое испытывает ребенок. Сегодня ты управляешь своими каками, а завтра миром", - отмечает Герцберг на своей страничке в фейсбуке.

Исходя из этого, попытку затариться туалетной бумагой на фоне всемирной паники можно рассматривать как регрессию в анальную фазу развития. "Мы становимся детьми, потому что ощущаем себя беспомощными. А детям нужен взрослый, который бы мог защитить. И каждый ищет этого условного взрослого, где может. Например, в туалетной бумаге".

На "туалетную" тему уже создали бесчисленное множество мемов и анекдотов, но к разгадке тайны так и не приблизились Фото: REUTERS

На "туалетную" тему уже создали бесчисленное множество мемов и анекдотов, но к разгадке тайны так и не приблизилисьФото: REUTERS

Покупка бумаги - это симптом психической эпидемии

Иной точки зрения придерживается врач Психиатрической больницы №1 Наталья Захарова. По ее мнению, куда более интересно не то, что именно покупают, а сам по себе магазинный ажиотаж.

- Вся эта тотальная скупка товаров может быть проявлением так называемой "психической эпидемии", явления не менее опасного (и заразного), чем сам коронавирус, - отмечает Захарова.

Под "психической эпидемией" понимается проявление однотипных действий у большого количества людей. Так, например, в тринадцатом веке в Европе распространилась "эпидемия самобичевания", когда женщины, мужчины и даже дети, раздевшись по пояс, ходили по улицам и хлестали себя кожаными ремнями.

Вопрос, почему коронавирус вызвал повышенный спрос на туалетную бумагу, продолжает занимать пользователей соцсетей Фото: REUTERS

Вопрос, почему коронавирус вызвал повышенный спрос на туалетную бумагу, продолжает занимать пользователей соцсетейФото: REUTERS

Век спустя в Германии, Нидерландах и Италии разбушевалась "эпидемия плясок", когда побросав все свои важные дела, люди начинали неистово танцевать. Можно вспомнить эпидемию конвульсионерок, когда женщины начинали массово биться в припадках и проявлять нечувствительность к боли. Можно вспомнить и историю "Салемских ведьм", о которых недавно сняли фильм на основе документов. Психические эпидемии случались в наши дни. Причем, порой встречались и курьезные, например, "эпидемия смеха" в Танганьике в 1962 году. Все началось с трех учениц, которые безостановочно смеялись, потом "эпидемия" перекинулась на более чем 150 человек, а в итоге власти вынуждены были закрыть целую школу.

Чем массовая скупка бумаги по всему миру - не психическая эпидемия, сродни похахатушкам или избиванию самого себя?

Не обошли эпидемии стороной и нашу многострадальную родину. О психических эпидемиях писал психиатр Владимир Бехтерев, уделяя особое внимание "эпидемиям кликушества", очень распространенным в нашей стране вплоть до начала двадцатого века. Кликушество выражалось в том, что человек под воздействием слуховых галлюцинаций "выкликивал" бессвязанные и непонятные для окружающих слова. Вскоре после появления такой кликуши, "кликать" начинала вся деревня. Периодически среди невнятицы кликуши произносили фамилии или имена своих соседей, знакомых. Порой, это влекло за собой расправу с невинной жертвой, которой не посчастливилось "быть выкликнутой".

Чем массовая скупка бумаги по всему миру - не психическая эпидемия? Фото: REUTERS

Чем массовая скупка бумаги по всему миру - не психическая эпидемия?Фото: REUTERS

Как говорят специалисты, эпидемии возникают в ситуациях нарастающего эмоционального напряжения, во время ожидания неотвратимости, когда личность теряет самообладание, подпадает под власть "неодолимых сил" и становится "игрушкой случайных внушений".

"Эти внушения могут приобретать очень страшный характер. Например, в периоды инфекционных эпидемий и прежде всего чумы и холеры в народе на высоте эмоционального напряжения периодически возникали легенды об "избавлении от напасти" путем детоубийства.

В ожидании возможного заболевания уничтожались младенцы путем сожжения, утопления и закапывания", - отмечает психиатр Игорь Щиголев в статье "Ретроспектива психических заболеваний в России", опубликованной в четвертом номере "Московского психологического журнала" за 2007 год.

От фабричных эпидемий - к коронавирусным

Кто-то скажет, что даже если скупка товаров в магазине - действительно признак эпидемии, то большой беды в том нет. Все лучше, чем кликушествовать или биться в конвульсиях. Это так, но не секрет, что время "психических эпидемий" люди склонны обнаруживать у себя те или иные симптомы мнимых болезней.

Например, с появлением ткацких фабрик, в мире распространились так называемые "фабричные эпидемии", когда большое количество рабочих вдруг обнаруживало у себя симптомы отравления фабричным продуктами, хотя на самом деле никакого отравления не было.

Детям нужен взрослый, который бы мог защитить. И каждый ищет этого условного взрослого, где может. Например, в туалетной бумаге Фото: REUTERS

Детям нужен взрослый, который бы мог защитить. И каждый ищет этого условного взрослого, где может. Например, в туалетной бумагеФото: REUTERS

Бехтерев описывал массовые заболевания в 1914-1915 году, когда под воздействием новостей об использовании химических веществ на полях сражений, люди с рижских и московских фабрик стали проявлять симптомы отравления: страдали от головокружения, теряли сознание, испытывали судороги. Подобные вспышки происходили и в наши дни и в качестве примера можно привести отравление школьников в Гонконге в восьмидесятые годы. Вот, что пишет об этом случае психиатр Игорь Щиголев:

"Около 400 подростков-школьников одновременно почувствовали себя нездоровыми, предъявляя жалобы на якобы отравление каким-то неизвестным газом или пищевым продуктом. Психосоматическое состояние детей проявлялось неукротимой рвотой, цианозом кожных покровов, одышкой, ощущением "кома в горле". Характерно, что у преподавателей подобных явлений не возникало. Дети были госпитализированы, однако через день-два все по выздоровлению были выписаны. Причина подобных состояний так и не выяснилась, и специалисты пришли к выводу, что это было "массовая истерия". Отмеченные выше случаи подтверждали транскультуральный аспект психических эпидемий подобного вида".

Каждый, кто читал книгу "Трое в лодке, не считая собаки", помнит знаменитый эпизод, когда главный герой, перечитывая медицинскую энциклопедию, обнаружил у себя все болезни по алфавиту, кроме родильной горячки.

Кто знает, до чего могут докрутить себя мнительные люди, перечитывая в соцсетях симптомы коронавируса. Однако пока наши психиатры отмечают, скорее, здоровую реакцию нашего общества на происходящее.

По словам Захаровой, в связи со всей коронавирусной историей, пациентов у психиатров больше не стало. Во всяком случае, пока.

- А если судить по общей обстановке, то соцсети показывают нам здоровое отношение к происходящему. Панические настроения нивелируются механизмами обесценивания, - отмечает психиатр.

Лекарство от коронавируса вызывает понос

Еще одну причину повышенного интереса населения к туалетной бумаге назвал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. В интервью журналисту RT Антону Красовскому, доктор рассказал, что пациентов с коронавирусом лечат противовирусным препаратом "Калетра", которым до появления "короны" лечили пациентов с ВИЧ.

- Нас предупредили вирусологи, что в ста процентах случаев "Калетра" дает побочку в виде поноса, - сказал Проценко.

- Понятно, почему разобрали всю туалетную бумагу, - ответил Красовский.

- К "Калетре" готовятся? Может быть, - согласился врач.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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