"Побочка лечения коронавируса": Стало известно, почему люди во всем мире скупают туалетную бумагу

Вопрос, почему коронавирус вызвал повышенный спрос на туалетную бумагу, продолжает занимать пользователей соцсетей. Как пишут пользователи, "ладно бы покупали в России, но почему бумагу скупают и за рубежом, где никогда не сталкивались с советским дефицитом"? На "туалетную" тему уже создали бесчисленное множество мемов и анекдотов, но к разгадке тайны так и не приблизились.

Мы регрессировали в анальную фазу развития Интересную версию происходящего предложил психолог Борис Герцберг. С его точки зрения, корни происходящего можно искать во фрейдистской теории. Как известно из книг Зигмунда Фрейда, в возрасте полутора-трех лет ребенок проходит анальную стадию развития. "Это первое серьезное состояние самоконтроля и следовательно взрослости, которое испытывает ребенок. Сегодня ты управляешь своими каками, а завтра миром", - отмечает Герцберг на своей страничке в фейсбуке.

Исходя из этого, попытку затариться туалетной бумагой на фоне всемирной паники можно рассматривать как регрессию в анальную фазу развития. "Мы становимся детьми, потому что ощущаем себя беспомощными. А детям нужен взрослый, который бы мог защитить. И каждый ищет этого условного взрослого, где может. Например, в туалетной бумаге".

На "туалетную" тему уже создали бесчисленное множество мемов и анекдотов, но к разгадке тайны так и не приблизилисьФото: REUTERS

Покупка бумаги - это симптом психической эпидемии

Иной точки зрения придерживается врач Психиатрической больницы №1 Наталья Захарова. По ее мнению, куда более интересно не то, что именно покупают, а сам по себе магазинный ажиотаж.

- Вся эта тотальная скупка товаров может быть проявлением так называемой "психической эпидемии", явления не менее опасного (и заразного), чем сам коронавирус, - отмечает Захарова.

Под "психической эпидемией" понимается проявление однотипных действий у большого количества людей. Так, например, в тринадцатом веке в Европе распространилась "эпидемия самобичевания", когда женщины, мужчины и даже дети, раздевшись по пояс, ходили по улицам и хлестали себя кожаными ремнями.

Вопрос, почему коронавирус вызвал повышенный спрос на туалетную бумагу, продолжает занимать пользователей соцсетейФото: REUTERS

Век спустя в Германии, Нидерландах и Италии разбушевалась "эпидемия плясок", когда побросав все свои важные дела, люди начинали неистово танцевать. Можно вспомнить эпидемию конвульсионерок, когда женщины начинали массово биться в припадках и проявлять нечувствительность к боли. Можно вспомнить и историю "Салемских ведьм", о которых недавно сняли фильм на основе документов. Психические эпидемии случались в наши дни. Причем, порой встречались и курьезные, например, "эпидемия смеха" в Танганьике в 1962 году. Все началось с трех учениц, которые безостановочно смеялись, потом "эпидемия" перекинулась на более чем 150 человек, а в итоге власти вынуждены были закрыть целую школу.

Чем массовая скупка бумаги по всему миру - не психическая эпидемия, сродни похахатушкам или избиванию самого себя?

Не обошли эпидемии стороной и нашу многострадальную родину. О психических эпидемиях писал психиатр Владимир Бехтерев, уделяя особое внимание "эпидемиям кликушества", очень распространенным в нашей стране вплоть до начала двадцатого века. Кликушество выражалось в том, что человек под воздействием слуховых галлюцинаций "выкликивал" бессвязанные и непонятные для окружающих слова. Вскоре после появления такой кликуши, "кликать" начинала вся деревня. Периодически среди невнятицы кликуши произносили фамилии или имена своих соседей, знакомых. Порой, это влекло за собой расправу с невинной жертвой, которой не посчастливилось "быть выкликнутой".

Чем массовая скупка бумаги по всему миру - не психическая эпидемия?Фото: REUTERS

Как говорят специалисты, эпидемии возникают в ситуациях нарастающего эмоционального напряжения, во время ожидания неотвратимости, когда личность теряет самообладание, подпадает под власть "неодолимых сил" и становится "игрушкой случайных внушений".

"Эти внушения могут приобретать очень страшный характер. Например, в периоды инфекционных эпидемий и прежде всего чумы и холеры в народе на высоте эмоционального напряжения периодически возникали легенды об "избавлении от напасти" путем детоубийства.

В ожидании возможного заболевания уничтожались младенцы путем сожжения, утопления и закапывания", - отмечает психиатр Игорь Щиголев в статье "Ретроспектива психических заболеваний в России", опубликованной в четвертом номере "Московского психологического журнала" за 2007 год.

От фабричных эпидемий - к коронавирусным

Кто-то скажет, что даже если скупка товаров в магазине - действительно признак эпидемии, то большой беды в том нет. Все лучше, чем кликушествовать или биться в конвульсиях. Это так, но не секрет, что время "психических эпидемий" люди склонны обнаруживать у себя те или иные симптомы мнимых болезней.

Например, с появлением ткацких фабрик, в мире распространились так называемые "фабричные эпидемии", когда большое количество рабочих вдруг обнаруживало у себя симптомы отравления фабричным продуктами, хотя на самом деле никакого отравления не было.

Детям нужен взрослый, который бы мог защитить. И каждый ищет этого условного взрослого, где может. Например, в туалетной бумагеФото: REUTERS

Бехтерев описывал массовые заболевания в 1914-1915 году, когда под воздействием новостей об использовании химических веществ на полях сражений, люди с рижских и московских фабрик стали проявлять симптомы отравления: страдали от головокружения, теряли сознание, испытывали судороги. Подобные вспышки происходили и в наши дни и в качестве примера можно привести отравление школьников в Гонконге в восьмидесятые годы. Вот, что пишет об этом случае психиатр Игорь Щиголев:

"Около 400 подростков-школьников одновременно почувствовали себя нездоровыми, предъявляя жалобы на якобы отравление каким-то неизвестным газом или пищевым продуктом. Психосоматическое состояние детей проявлялось неукротимой рвотой, цианозом кожных покровов, одышкой, ощущением "кома в горле". Характерно, что у преподавателей подобных явлений не возникало. Дети были госпитализированы, однако через день-два все по выздоровлению были выписаны. Причина подобных состояний так и не выяснилась, и специалисты пришли к выводу, что это было "массовая истерия". Отмеченные выше случаи подтверждали транскультуральный аспект психических эпидемий подобного вида".

Каждый, кто читал книгу "Трое в лодке, не считая собаки", помнит знаменитый эпизод, когда главный герой, перечитывая медицинскую энциклопедию, обнаружил у себя все болезни по алфавиту, кроме родильной горячки.

Кто знает, до чего могут докрутить себя мнительные люди, перечитывая в соцсетях симптомы коронавируса. Однако пока наши психиатры отмечают, скорее, здоровую реакцию нашего общества на происходящее.

По словам Захаровой, в связи со всей коронавирусной историей, пациентов у психиатров больше не стало. Во всяком случае, пока.

- А если судить по общей обстановке, то соцсети показывают нам здоровое отношение к происходящему. Панические настроения нивелируются механизмами обесценивания, - отмечает психиатр.

Лекарство от коронавируса вызывает понос

Еще одну причину повышенного интереса населения к туалетной бумаге назвал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. В интервью журналисту RT Антону Красовскому, доктор рассказал, что пациентов с коронавирусом лечат противовирусным препаратом "Калетра", которым до появления "короны" лечили пациентов с ВИЧ.

- Нас предупредили вирусологи, что в ста процентах случаев "Калетра" дает побочку в виде поноса, - сказал Проценко.

- Понятно, почему разобрали всю туалетную бумагу, - ответил Красовский.

- К "Калетре" готовятся? Может быть, - согласился врач.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки. А как правильно? Смотрите нашу видеоинструкцию

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лучшие стихи, шутки, заклинания и мемы о коронавирусе

Наши корреспонденты собрали образцы народного творчества из социальных сетей (подробности)