"Опять двойка": Российские богачи снова не сдали экзамен на гражданскую ответственность

Коронавирус – это не только медицина, маски, карантины и решения правительства. Это еще и экзамен страны, в частности, все того же гражданского общества, говорить о котором стало так модно в последние годы. В первую очередь, на зрелость и ответственность.

В Китае, который, как говорят, справился с эпидемией в кратчайшие сроки, на помощь обычным людям и государству пришли местные богачи. Миллиардеры, сделавшие свои состояния собственными руками, а не получившие их от государства в виде приватизационного подарка, еще когда ничего было не ясно, уже встали в первые ряды и помогли тем, чем были в состоянии - деньгами.

Интернет-компании, гиганты новой экономики выделили сотни миллионов юаней для врачей и больных. «БайтДанс» сначала дал 200 миллионов, потом еще 191 миллион. «Тэнсюнь» - 300 миллионов, потом еще 200. По состоянию уже на 8 февраля компания внесла 1,5 млрд. юаней. Меньше 100 миллионов никто из них не давал. «Ванъи» - 100, «Додо» - 100, «Куайшоу» - 100, «Мэйтуань» - 200, «Байду» - 300. 800 крупных китайских компаний на борьбу с вирусом выделили в сумме более 13 миллиардов юаней (почти 2 млрд. долларов США). Основатель «Алибаба Групп» Джек Ма пожертвовал своих личных 100 миллионов, а компания создала миллиардный фонд.

В первые же дни компания Цзиндун доставила в Ухань 1 миллион масок, закупленных за свой счет. К 9 февраля уже упоминавшаяся тут компания Тэнсюнь совместно с партнерами закупила по всему миру «335 000 масок, 120 000 комплектов защитной одежды, 225 000 подгузников для взрослых, а также множество защитных перчаток, очков, дезинфицирующих средств, вентиляторов, градусников, спирта, наборов для тестирования и других противоэпидемических материалов». «Алибаба» закупила для Ухани свыше 6,5 миллиона единиц товаров медицинского назначения. «Додо» закупила для провинции Хубэй миллион медицинских масок, 20 000 комплектов защитной одежды, 200 000 медицинских перчаток, 30 тонн немецкого медицинского дезинфицирующего средства и т.д. При этом крупнейшие компании выступили с заявлением, предложив запретить повышение цен на маски и прочие сопутствующие товары.

Jack Ma Foundation и Alibaba Foundation, кстати, не стали ограничиваться только Китаем и решили «отправить 2 миллиона масок, 150 000 тестовых наборов, 20 000 защитных костюмов и 20 000 защитных щитков для лица в Индонезию, Малайзию, Филиппины и Таиланд». Но сначала они сделали все, что могли для своей страны.

А у нас? В нашей стране заголовки пестрят сообщениями о том, что пятеро из числа самых богатых людей страны потеряли из-за коронавируса 5,5 млрд. долларов. Обеднела, значит, экономическая элита России. И все. А еще некоторые миллиардеры добровольно самоизолировались, потому что привезли с «куршевелей» этот самый вирус. И все. И больше ничего.

Тут на днях телеведущий Владимир Соловьев «наехал» на них.

- К нам пришла беда, - заявил Соловьев, явно имея в виду этот самый коронавирус. - Что делают олигархи? Ну ладно, прилетели из Куршевеля - пошли по домам, не сказали, что были в Европе, и думают, что их никто не поймает. Нет, так ещё дают советы, как жить стране. Денег дай! Дай денег стране! Нет... Все куда-то делись, смылись. А в Китае не так. А в Америке не так. А наши самые богатые люди смотрят на всё это - и: "Ц-ц-ц-ц-ц-ц... не так, не так действуете, нет, неправильно живёте, ой-ой-ой-ой».

Хоть бы по десятку миллионов скинулись бы из своих миллиардов для стимулирования медиков или на разработку вакцины. Да, государство делает все, что надо, и в этот раз не разворотливая обычно государственная машина демонстрирует хорошую резвость. Но помощь бы все равно не помешала бы. Тем более, что, помогая остановить заразу, отечественные миллиардеры для себя бы, в конце концов, делали благое дело. Для сотрудников своих компаний, которые зарабатывают им деньги.

Ан, нет. Например, российский миллиардер Роман Абрамович предоставил свой отель для бесплатного проживания медиков на два месяца. Чтобы им было удобнее добираться до работы не из дома, а из центра города. И, если потребуется, продлит этот срок. Только вот это не в России, а в Лондоне. Отель при стадионе «Стэмфорд Бридж», где базируется его клуб «Челси». И почему его называют «российским миллиардером», если он постоянно проживает в Великобритании с израильским паспортом? И все.

- И почему же у нас народ так не любит богачей? – потом недоумевают они и, сделав вывод, что все дело в народе, и что он не тот, опять уезжают к свои «куршевели» за новой заразой. Если, конечно, не бегут в это время за помощью к государству, чтобы их в очередной раз спасли.

Не сдали российские богачи экзамен. Опять двойка.