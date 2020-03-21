Губит футбол не вирус, губит футбол курс рубля

Футбольные клубы в России находятся в шоковом состоянии не только из-за приостановки чемпионата из-за пандемии коронавируса, но и из-за взлетевшего курса евро. Примерно у половины игроков в командах российской Премьер-лиги выплаты в контрактах привязаны к евро. Но еще месяц назад евро стоил 69,5 рублей. Сейчас его курс – 85,5 рублей. У российских клубов нет денег, чтобы погасить эту разницу. В расчетах с игроками они «замораживают» курс на уровне 70-75 рублей.

Доходы – в рублях, расходы – в евро

Владелец «Спартака» Леонид Федун – главный сейчас в российском футболе экономический эксперт. Еще две недели назад, когда рубль вошел в пике, он обозначил проблему футбольных клубов одной фразой: «Все зарплаты к евро привязаны, а доходы в рублях». Получается что-то типа валютной ипотеки для россиян.

У клубов есть два рода основных расходов в валюте:

- Покупка игроков (обычно, покупая футболистов, за него платят не сразу всю сумму, а растягивают ее на несколько лет, получается что-то типа рассрочки).

- Зарплаты (далеко не у всех футболистов в России контракты в евро, но есть еще премии за выигранные матчи и голы, бонусы по итогам сезона и т.д. Набегает прилично).

Первую часть расходов приличный клуб может погасить за счет продажи своих игроков заграницу (поступления за них ведь тоже в валюте). Во втором случае приходится вести длительные переговоры или действовать ультимативно.

Кто уже «заморозил» курс

Клубы хотели бы действовать не в одиночку, а «заморозить» курс сообща. Потому что одно дело, когда ты подходишь к игрокам своей команды один на один, и совсем другое, когда остановка курса - дело коллективное общепринятое.

Прецеденты уже были. В конце 2014 года, когда доллар подлетал к отметке «70 рублей», российская Премьер-лига приняла консолидированное решение – платить игрокам из расчета 45 рублей за доллар и 55 рублей за евро. Сейчас многие клубы хотели бы таких же мер.

Но пока решения не приняты, некоторые команды договариваются со своими игроками сами. «Ахмат» уже объявил о начале переговоров с футболистами. Официально новый курс не объявлен, но в агентских кругах называется планка 70 рублей за евро. В других клубах торг идет вокруг отметки 75 рублей за евро.

В «Уфе» платят в рублях, проблемы у «Локомотива»

Некоторых клубов проблема не коснется. Считается, что в той же «Уфе» зарплаты в рублях. В большинстве же российских клубах у молодых российских игроков контракты в рублях, у звезд и у иностранцев – в долларах.

Самые большие проблемы могут возникнуть у «Локомотива» и «Зенита». Но на футбольном рынке верят, что питерский клуб спокойно пройдет турбулентность6 а вот «Локомотиву», возможно, придется вести сложные переговоры. В том числе и по продаже некоторых своих лидеров.

Но есть и те клубы, которые оказались готовы к резким скачкам курса. В контрактах игроков «Динамо», к примеру, оговорена ситуация при которых цена евро в зарпалатах игроков не может превышать определенную планку.

Ограничения до конца чемпионата

Важно понимать, что курс евро в российских клубах фиксируется только до конца сезона, то есть до лета 2020 года. Потом клубы наверняка будут перезаключать те контракты, которые им кажутся завышенными.

Но есть вопрос – когда закончится этот сезон? Из-за коронавируса чемпионат России, скорее всего, возобновится не раньше мая: называется три даты – 3 мая, 17 мая или 1 июня. Соответственно финиширует он 30 июня (УЕФА говорит о том, что может быть дедлайн передвинут и на 31 июля). Соответственно клубам придется продлевать истекающие контракты, а это дополнительные траты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767546" frameborder="0"></iframe> Андрей Бедняков, Серхио Рамос, Стивен Джеррард, Оливер Торрес и другие поучаствовали в туалетном челлендже футболистов.

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