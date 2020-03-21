Банк Тинькофф из-за коронавируса ждет наплыва новых клиентов

Банк Тинькофф прогнозирует увеличение числа новых клиентов из-за коронавируса. Прирост произойдет за счет онлайн-услуг, которые во время распространения COVID-19 становятся более востребованными, чем традиционное обслуживание в банковском офисе. По словам председателя правления Тинькофф Оливера Хьюза, каждый месяц у банка появляется до полумиллиона новых клиентов. Теперь, когда многие люди предпочитают не рисковать своим здоровьем и стараются реже выходить из дома, это число вырастет.

- Сейчас, если нужно провести какую-то банковскую операцию, открыть счет, воспользоваться какой-то финансовой услугой, последнее, что хочется делать, — это идти в какую-то физическую банковскую точку, где может быть скопление людей или очереди, - рассказал Оливер Хьюз в интервью Банки.ру.

Клиенты Тинькофф отправляют заявку на открытие счета или получение кредитной карты онлайн. Для заключения договора к ним приезжает курьер: он проводит идентификацию для Центробанка, открывает счет, дает клиентам инструкции и оставляет карточку. Своих сотрудников Тинькофф обеспечил необходимыми средствами защиты против коронавируса - медицинскими масками и антисептиками.

Как и многие российские компании, банк перевел большую часть работников на удаленный режим работы. Более 3 тысяч человек из московских офисов и сети «Тинькофф Центр разработки» в регионах трудятся из дома.

- Мы технологическая компания, и это - огромное преимущество, - считает Хьюз. -Нам помогает то, что мы и наша инфраструктура находятся в облаке. У нас есть так называемый домашний кол-центр — крупнейший в Европе, в нем более 10 тысяч человек. Это операторы, которые работают из дома. Он существует уже около девяти лет. Поэтому нам проще, чем другим.

Сейчас у Тинькофф Банка 11 миллионов клиентов. По прогнозам Хьюза, за 3-4 года это число удвоится. Львиную долю клиентов банку принесет один из его самых популярных продуктов - дебетовая карта Tinkoff Black. Новый приток желающих воспользоваться услугами также дают «Тинькофф Инвестиции», кредитные продукты и страхование, в частности, ОСАГО.