Итальянские юристы выступают против антироссийских санкций из-за коронавируса
Глава одной из ассоциаций итальянских адвокатов Алессандро Тирелли считает, что на фоне ситуации с коронавирусом Италия должна отказаться от санкций против России.
— Мы против санкций, их ужесточения и обострения торговых и политических отношений с Россией — в таком климате Италия понесет самые большие потери", — приводят слова адвоката РИА Новости. - Санкции против России — это неправильный выбор, в качестве наказания за который с 2014 года мы теряем около трех миллиардов долларов в год.
Впрочем, рассчитывать на то, что правительство Италии прислушается к словам юриста, не стоит. Руководству страны пока явно не до санкционных вопросов, никто не будет сейчас ругаться с Брюсселем из-за России. Поэтому на прошлой неделе Совет Европы в автоматическом режиме продлил ограничения в отношении 175 россиян и 44 организаций до 15 сентября 2020 года.
Но упорство, с которым Тирелли выступает за развитие отношений с Россией заслуживает уважения. Именно его ассоциация недавно обратилась за помощью к президенту России, призвав его "открыть медицинский коридор" между Россией и Италией и направить в страну в качестве гуманитарной помощи миллион медицинских масок.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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