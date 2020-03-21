Италия ездит к друг другу в гости, когда у полиции пересменка. Почему страна бьет все рекорды по смертям от коронавируса

ВИРУС КАК ИГРА

Еще в самом начале, две недели назад, когда число жертв в Италии было совсем небольшим, а первые меры правительства - еще робкими и аккуратными, мне на глаза попались рассуждения одной современной итальянской писательницы. Она была уверена, что многим жителям Апеннин даже нравилось происходящее. Страна была на первых полосах всех мировых газет, итальянцы стали обладателями чего-то очень необычного, пугающего, интересного. Для многих "эпидемия неизвестного вируса" стала приключением, способом уйти от обыденности, пройти своеобразный квест, поиграть в реальности в компьютерную игру. А потом обсудить ее с друзьями в баре, посмеяться, ведь болезни - это где-то там, далеко, "с нами такого не случится".

СЛУЧИЛОСЬ

И не просто случилось а ударило так, что... Итальянцы еще хорохорятся, люди поют из окон песни, подбадривают друг друга. Каждое утро по радио с упорством умалишенных обещают, что все будет хорошо, мы справимся. Только в Бергамо уже не хватает мест на кладбищах, и гробы вывозят на военных грузовиках. Врачи валятся с ног, прекрасно понимая, что не могут всем помочь. Мэры городов просят правительство ввести войска, чтобы хоть как-то удержать ситуацию под контролем. Чем и когда закончится это все - не знает никто.

ЕСЛИ ХОЧЕТСЯ, ТО МОЖНО

Итальянцы поражают каким-то своим инфантилизмом. Не воспринимают они слова "нельзя", пока их на улице полиция не остановит. Говорят всем - не выходите из дома, в ближайший супермаркет - "по одному, перебежками". Не понимают. Только за первую неделю карантина - 60 тысяч штрафов за нарушение. Оправдания просто смешные. "В соседней деревне хлеб вкусней". "В супермаркете на другом конце города у меня бонусы". "Меня жена из дома выгнала". Счастье, если в подъезде у кого-то есть собака. Все соседи берут ее "в аренду", чтобы иметь оправдание выйти на улицу. Рим превратился в город бегунов - столько любителей пробежек здесь не было никогда. Правительству это надоело - теперь бегать будет можно только вокруг своего дома и по одному.

Табачная лавка под домом закрыта уже два дня. Сначала я переживал за владельца, все-таки в зоне риска дедок. Пока не увидел его пакующим свои пожитки в древний, как и он сам, "Фиат".

- Поеду в Тоскану, к своим, - объяснил он. - Клиентов немного, а потом вроде государство компенсации обещало.

- А как же блоки, полиция, контроль?

- Да я такие дороги знаю, никого там не будет. Выйду в пять утра, в это время у них пересменка.

Как объяснить этим людям, что есть слово "нельзя"?

ПОЧЕМУ ИТАЛИЯ?

Умные дядьки сейчас пытаются объяснить, как так получилось, что в Италии, в просвещенной Европе, колыбели цивилизации, где не поедают летучих мышей, могло такое произойти. Приводится демографическая статистика, мол, в Италии много пожилых, которые и становятся основными жертвами вируса. Кто-то говорит, что "неправильно считаем", указывая не "смерти от коронавируса", а "смерти людей с коронавирисом". Кто-то твердит, что остальные, в отличие от итальянцев, не делают столько тестов. Всемирная организация здравоохранения тоже не может найти ответ на вопрос, почему Италия: "Тут много факторов, у нас нет точного ответа".

НИКТО НЕТ ДУМАЛ

Да, тут много факторов. Начиная с того, что Италия просто физически никогда не была готова к подобным испытаниям. От военной угрозы страну со времен Второй мировой защищают американские военные базы и ядерное оружие. Экономические потрясения, так или иначе, помогает решить Евросоюз. Но когда все границы закрыты, а все союзники заняты своими проблемами, великая итальянская нация, создатели лучших в мире произведений искусства, автомобилей, мебели, дизайна, еды, и прочее, прочее прочее, пока не может обуздать ситуацию. Я верю, что в итоге сможет, но чего это будет стоить итальянцам?

ЗДОРОВЬЕ ЗА ДЕНЬГИ

Медицинская система страны не работает, она оказалась не готова к наплыву пациентов. Мест в интенсивной терапии физически не хватает, врачи на пересчет. О чем речь, если уже идет обсуждение досрочного выпуска студентов последних курсов медвузов, чтобы бросить их на амбразуру борьбы с вирусом. Пока все было хорошо, все было понятно - плати деньги и, если повезет, тебя вылечат. Нет денег - ну, скорее всего, сам выздоровеешь. Теперь же выяснилось, что врачи частной практики, с красивыми дипломами в своих кабинетах, бравшие по 100 евро за простую консультацию, ничем помочь не могут. Нужны места в больницах, в интенсивной терапии, а это никогда не было выгодно государству. И теперь за это пришла пора расплачиваться.

Вы бывали когда-нибудь в приемной скорой помощи в римской детской больнице? Сотни людей в небольшом зале могут ожидать своей очереди по 5-6 часов. С орущими детьми на руках. Я через это проходил неоднократно. Поэтому к врачам в Италии сам я не пойду никогда, меня к ним можно привести только в бессознательном состоянии.

ПРАВИЛА ДЛЯ ДРУГИХ

Неудивительно, что первыми очагами заражения коронавирусом в Италии стали больницы. Ну пришел какой-то Джузеппе с насморком. Ну поговорил с ним врач полчаса (пять минут о болезни, остальное время - о погоде, спорте, политике). Врачу было лень надеть маску... Пока сделаешь анализы, пока лаборатория их обработает.... А потом вдруг - все подхватили заразу. И врач, и медсестры, и друзья Джузеппе из ближайшего бара. И пошло-поехало. О чем говорить, ведь по всей стране заражено уже почти 10 процентов медперсонала - тех, кто и должен спасать простых итальянцев от заразы.

СКАЗАЛ-СДЕЛАЙ!

"Мы принимаем меры"! "Мы победим"! "Страна едина"! В правительстве Италии с решительностью тигра бросились бороться с вирусом. "Мы закроем север Италии"! И еще полдня не публикуется официальный правительственный декрет. За эти часы все кто мог, заражен он, или нет, покинули зоны карантина, разбежавшись по всей стране. "Тотальный карантин"! "Не выходите из дома"! Но, если: пункт 1, пункт 2, и так далее... На каждый правительственный декрет потом приходится выпускать разъяснения, комментарии, уточнения, в которых черт ногу сломит. Бюрократию и хитросплетения юридических норм можно простить в нормальные времена, но не в условиях чрезвычайной ситуации, когда приказ должен быть как выстрел - коротким и понятным.

ПРОСТО ОНИ ТАК ВИДЯТ МИР

Когда я учил итальянский, самый частый ответ моей учительницы на любой вопрос об итальянцах - "они такие, они так видят мир". Общаться, быть всегда на виду, проявлять свои эмоции, целоваться-обниматься, делать, что душе угодно. Смех, улыбки, "буонджиорно", "чао". Пицца с друзьями, ужин с родственниками, футбол с коллегами, карты с соседями, кофе в баре, болтовня на улице. Идеальная среда для любого вируса. Когда итальянцы победят коронавирус, они не изменятся. В день объявления победы, через месяц, полгода, год, они оторвутся за все время вынужденного заключения - плясками, карнавалами, народным братанием. До следующего раза...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766364" frameborder="0"></iframe> Сотни итальянцев участвуют в общенациональном флешмобе против коронавируса.Итальянцы, оказавшиеся на карантине в собственных домах и квартирах, присоединились к трогательному общенациональному музыкальному флешмобу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава ВОЗ сообщил о начале тестирования вакцины против коронавируса

Исследователи уже начали проводить первые тесты вакцины против коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

- Первые тесты вакцины начались всего через 60 дней после того, как была выпущена генетическая последовательность вируса. Это невероятное достижение, - отметил гендиректор ВОЗ. (подробности)

Коронавирус: изучайте факты и помните о простой профилактике

Мы каждый день получаем огромное количество новостей про новый вирус. И здесь важно спокойно разобраться в ситуации (подробности)

Мигранты перестали бежать в Италию, но оживились уличные грабители

Разудалые флешмобы захватили Италию. Газета Ла Репубблика даже новую рубрику основала - «Италия у окна». В ней рассказывается о том, какие еще акции и когда пройдут, во сколько выходить на балкон и что делать. Видео да фотографии с прошедших флешмобов. Премьер-министр Конте сказал, что очень расстроган таким проявлением итальянцев и просит продолжать петь гимн в 6 вечера. Везде подчеркивается, что это итальянский способ справиться со страхом. Потому что страха действительно много. (подробности)

Хроники итальянского коронавируса: Нарушителей карантина ловит полиция, врачи подделывают себе больничные

Теперь разговоры с друзьями по телефону развиваются примерно по этому сценарию. У всех появился кто-то, кто заболел, кого забрали, у кого-то есть умершие. Возле госпиталя на лавочке сидит человек. Он крутит в руках бесполезную маску. Он сидит в позе обреченного мыслителя, который все потерял. (подробности)