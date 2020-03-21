Гойко Митич, попавший с Чукотки прямо в карантин: «Думаю, коронавирус не так страшен, если у человека хороший иммунитет!»

Чукотка - зона, пока свободная от коронавируса (и на этот край света он, хочется надеяться, доберется еще не скоро). Однако члены жюри и все прочие гости фестиваля «Золотой ворон» оказались жертвами другой напасти: плохой погоды. Из-за нее обратный рейс из Анадыря в Москву оказался перенесен на сутки. Россияне-то это пережили сравнительно легко, а вот иностранцам пришлось несладко: они пропустили стыковочные рейсы. А некоторые еще и попали по прилету в свои страны в карантин. Вылетели бы на несколько часов раньше - и проскочили!

79-летний член жюри Гойко Митич - суперзвезда вестернов производства ГДР - весь фестиваль держался огурцом. Поехал в мороз кататься на собачках и снегокатах, ничуть не боялся пурги (которая на Чукотке часто сносит с ног людей в самом буквальном смысле слова), и на обратном пути не терял бодрости духа. Сейчас он сидит в Германии (а именно там он постоянно проживает уже много десятилетий) в карантине. Ну, а мы пока публикуем интервью, которое Гойко дал «КП» за считанные часы до вылета. Разговор шел на смеси русского и сербского (с переводом помогала помощница Гойко, Маша).

Я ПОЛВЕКА ЖИВУ В БЕРЛИНЕ, НО ОСТАЮСЬ СЕРБОМ

- Чукотка мне кажется исторически очень важной территорией, - говорит Митич. - Именно отсюда люди когда-то отправились через Берингов пролив, чтобы населить Америку. И местные языки - очень интересные, похожи на языки индейцев Северной Америки. Я вчера слушал этнографический ансамбль, они пели «Хэй-я, хэй-я, хэй!» - «Мать-земля». Индейцы говорят про свою землю так же! И любовь к природе у чукчей и индейцев одинаковая, я вижу много совпадений. И даже что касается внешности - я в Америке видел индейцев, очень похожих на чукчей!

- Говорят, когда-то вам в США индейцы подарили амулет…

- Подарили одеяло с индейским узором. И еще одна индианка подарила ожерелье с красивым камнем, который когда-то нашел ее брат - она его носила, а потом отдала мне. Сказала, что вместе с ним дарит мне хорошую энергию.

- Сейчас, когда вся планета в ужасе от коронавируса, она никому не помешает. Отменяют фестивали, концерты, кинопоказы - все подряд. Вы боитесь этой заразы?

- Да, в Берлине, где я живу, тоже все отменяют, в том числе мои выступления, творческие вечера, которые были запланированы на ближайшее время… Школы вот закрыли. Но, я думаю, это такая, как бы сказать по русски… паника. Не так страшно, как они говорят. Специальное слово есть, помогайте мне…

- Истерия?

- Истерия, да! Ведь еще есть грипп, от которого каждый год умирает огромное количество людей - но мы спокойно это принимаем, потому что привыкли. Думаю, если у человека хороший иммунитет, ему вирусы не так страшны.

- А как вы свой иммунитет поддерживаете? Спортом занимаетесь, здоровую еду едите? Ведь еще в советское время публиковались советы и чуть ли не диеты от Гойко Митича…

- Ну, если болезнь уже появилась, спортом заниматься поздно. Им надо заниматься постоянно, чтобы всегда быть в форме. Если говорить о питании - я не переедаю, кушаю ровно столько, сколько мне надо. Спортом всегда занимаюсь. Нужно каждый день больше двигаться, это очень важно. В Берлине, где я живу уже 50 лет, этой зимой вообще не было снега, а сейчас стало тепло - и я катаюсь на каяке, почти как здешние чукотские ребята. Благо, живу там рядом с речкой. Если отправляюсь за покупками, не еду на машине - всегда пешком. Если иду на встречу в какой-то высотный дом, не поднимаюсь на лифте - только по лестнице пешком. Каждое утро принимаю холодный душ перед завтраком…

- А на завтрак кашу варите?

- Иногда, но не каждый день - я от нее становлюсь совсем сытый, двигаться становится тяжелее!

- За 50 лет в Берлине вы не стали как-то онемечиваться?

- Нет! Все, хорошее, что есть у немцев, я стараюсь перенимать: например, их дисциплинированность. Но остаюсь сербом. И иногда как раз стараюсь немцев чуть-чуть воспитывать своим примером - например, делаю так, чтобы они слегка расслабились. Приучаю своих немецких гостей к балканской кухне. Готовлю, например, еду, они каждый раз поражаются, когда приходят ко мне в гости, просят рецепты. А это очень простые блюда, которые я сам придумал. Беру, например, курицу, варю ее или тушу, а овощи аккуратно добавляю каждый в свое время, чтобы ни один не был переварен. Тогда ты чувствуешь отдельно вкус морковки, отдельно картошки, и так далее - ничто не смешивается в однородное безвкусное варево.

Знаменитый Чингачгук дал интервью «КП» на только что завершившемся в Анадыре арктическом кинофестивале «Золотой ворон»Фото: Денис КОРСАКОВ

- Вы играли индейцев для которых табак и трубка мира - предметы священные. При этом сами не курите.

- Табак - это ужасно, и самая тяжелая съемка в моей жизни была, когда пришлось курить трубку мира. Ее еще и пришлось снимать двадцать раз подряд, чтобы получилось убедительно. Я ведь никогда в жизни не прикасался к сигаретам. Бабушка меня так воспитала. Однажды показала на дорогу, которую асфальтировали, и сказала: «Если будешь курить, у тебя легкие будут такого цвета, как этот асфальт!» У-у-у, мне, ребенку, это показалось дико страшным! И каждый раз, когда я видел людей, которые идут по улице и курят, и представлял себе их черные легкие… Эта картина была у меня перед глазами всегда. Вот пить - да, пробовал, маленький стаканчик пива, чуть-чуть красного вина с друзьями… Но пять лет назад вечером вот так чуть-чуть выпил, и ночью проснулся от головной боли. И спросил себя: «Зачем тебе это надо?» И бросил вообще.

В ХОРВАТИИ ВОЗРОЖДАЕТСЯ ФАШИЗМ

- В 70-е вы снимались в вестернах, и практически запрыгнули в последний вагон: жанр именно в тот момент стремительно начал утрачивать популярность. А почему так?

- Не знаю. Возможно, фильмы про индейцев и бледнолицых содержали в себе посыл, который сейчас, после объединения ГДР и ФРГ и союза единой Германии с США, стал немного немодным… В Америке ведь произошел самый настоящий геноцид индейцев, никуда от этого не денешься. Но, тем не менее, я считаю, историю на экране надо показывать такой, какой она была.

- А современные голливудские блокбастеры вам нравятся?

- Нет. Каждый американский фильм имеет политический подтекст. Даже когда они снимают научно-фантастические фильмы про инопланетян, почти всегда пришельцы хотят нас уничтожить. Они не приходят с миром. Американцы словно нуждаются во врагах, даже на экране им постоянно надо с кем-то сражаться и кого-то побеждать.

- Кстати, о врагах. Война в Югославии формально давно закончилась, но отношения между сербами и хорватами по-прежнему напряженные. Я слышал в Белграде от таксиста, что если в Хорватию приехать на машине с сербскими номерами, ночью ее могут перевернуть или поджечь.

- Это ужасно, что там случается. Зачем это надо? Как только был разрушен Варшавский договор, так и началась уничтожаться Югославия, в которой я родился. И для меня была важна тема «Балканского рубежа», в котором я недавно снялся - эта тема для нас по-прежнему очень болезненна. Эти бомбардировки НАТО, которые осуществляли в нарушение всех норм международного права…

К сожалению, есть люди, которые стараются по-прежнему разжигать эти конфликты. В Хорватии возрождается фашизм - там есть один певец по прозвищу Томпсон, который посвящает песни усташам. Это люди, которые сотрудничали с фашистами, устроили когда-то геноцид сербов и евреев. И я вижу в интернете, как молодые люди на его концертах зигуют. Разве такое возможно в XXI веке? Но эти люди просто не знают, видимо, что такое фашизм, слишком недавно они родились.

- Вы не так давно еще съездили с «Балканским рубежом» в Донбасс.

- Да, мне было интересно посмотреть, что там происходит. Я же постоянно слышу новости, читаю о ситуации в интернете, но совсем другое дело - увидеть все своими глазами. Я не мог поверить, что там брат брата убивает. А приехал - и увидел разрушенные дома, где жили люди, все лежит в руинах… Кому это надо? Я разговаривал с обычными людьми, которые просто не понимали, что с ними происходит и зачем это происходит…

«ПОИГРАЙ МЫШЦАМИ ГОЙКО, ДАЙ ВОЛЮ КУЛАКАМ!»

- Как так получилось, что вы, сыграв во множестве фильмов, практически не играли негодяев?

- Нет, почему, иногда играл! Просто роли индейцев - самые популярные. А вообще в одном фильме я играл, например, итальянского мафиози. Или альфонса однажды сыграл, который воровал у женщин деньги…

- Мало кто знает, кстати, что вы играли индейца в спектакле по «Пролетая над гнездом кукушки» Кена Кизи.

- Да, мне понравилась эта идея. Он там не эпизодический персонаж, как в фильме Милоша Формана - он все время на сцене. В книге ведь повествование ведется от его имени. Причем он притворяется глухонемым - и на сцене мой герой в основном занимается этакой пантомимой, а за сценой раздается голос, озвучивающий мысли персонажа. Каждый раз нас ждали настоящие овации! Sehr gut был сделан спектакль, то есть очень хорошо. Извините, я просто все время то по-русски говорю, то по-сербски, то по-немецки, перемешалось все в голове (улыбается).

- В России Сергей Шнуров спел про вас: «Я люблю только вестерн и китч, привет тебе, Гойко Митич!» А вы вообще знаете, кто такой Шнур?

- Знаю я эти песни! Моя помощница все их собрала и мне дала послушать. Не только Шнуров про меня пел, еще болгарские панки песню написали. И немецкая группа Express написала про меня песню Ein Wigwam steht in Babelsberg - «Стоял в Бабельсберге вигвам», там был припев «Поиграй мышцами, дай волю кулакам, Гойко, Гойко, ты такой крутой!» Конечно, приятно было!

- Вы говорили в интервью, что самый близкий для вас человек - ваша дочь Наташа…

- Это русские журналисты ее в интервью назвали Наташей? Ну, наверное, им понравилась эта идея - что у нее русское имя. На самом деле ее зовут Наталия. Она родилась 26 декабря, на второй день после католического Рождества. А по-итальянски Рождество - это Natale. Вот так она и получила имя. Сейчас живет в Индонезии, на Бали, построила там домик уже. Работает в туристической отрасли, и еще помогает, как может, выживать бездомным животным.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Гойко Митич родился в крестьянской семье близ сербского города Лесковац 13 июня 1940 года. В 20 лет впервые появился в кино в качестве каскадера, а потом ему стали давать большие роли в вестернах производства ГДР. В 1966-м переехал в Восточный Берлин. Самые его известные картины - «Сыновья Большой Медведицы» (1966), «Чингачгук - Большой змей» (1967), «Оцеола» (1971), «Апачи» (1973), «Братья по крови» (1975), «Вождь Белое Перо» (1983) - пользовались бешеной популярностью в странах соцлагеря, для многих советских детей он стал идолом.

КСТАТИ

Жителям Чукотки полюбилась Гренландия

Конкурс фильмов, снятых в Арктике или неподалеку от нее, был сравнительно скромным: пять художественных картин и пять документальных, плюс еще короткометражки. На фестивале есть профессиональное жюри - по его версии, лучшей картиной стала исландско-франко-швейцарское «Эхо». Однако же гран-при вручают зрители - и они выбрали прелестную этнографическую комедию «Год в Гренландии». Ее герой, учитель, молодой бородатый интроверт, смахивающий чем-то на молодого Санту, добровольно отправляется на год в глухой гренландский поселок. Поначалу он приходит в некоторый ужас от собственного решения - обстановка там слишком непохожа на родную датскую, комфорта минимум, а местные жители настолько суровы, что вообще не очень понимают, зачем их детям и внукам среднее образование. Но вскоре герой примиряется с условиями жизни в холодной (и все же завораживающе прекрасной) Гренландии. Это полудокументальное кино, которое поначалу даже не знали, в какой из двух главных конкурсов брать - там же, в общем-то, герои играют самих себя - оказалось и познавательным, и оптимистичным, и (редкий случай, когда это слово можно применить к фильму всерьез и в лучшем смысле) добрым.

Ну, а в документальном конкурсе победило «Низвержение в Мальстрём», не имеющее практически никакого отношения к страшной романтической новелле Эдгара По (хотя озвучено оно композициями Филипа Гласса, вдохновлявшимся именно ею; в первый и до момента съемок фильма последний раз эта музыка исполнялась в 1986 году в Австралии, причем запись не сохранилась - для фильма филармонический оркестр записывал ее заново). Режиссер Ян Вардон описывает вечный и неизменный круг жизни на северных широтах – повседневные заботы, ловля рыбы, вяление рыбы, домашние хлопоты, похороны.

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