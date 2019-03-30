Политический эксперт и кинокритик спорят: «Балканский рубеж» это плоская киноагитка или лучший российский фильм со времен «Брата-2»

Натовские бомбардировки Югославии вызывают такой же резонанс, как и 20 лет назад. Благо, повод для дискуссии вновь имеется: к годовщине западной «спецоперации» против мирных городов нашего союзника — на большой экран вышел российско-сербский фильм «Балканский рубеж» на том самом историческом материале.

Медиа-полемика вокруг ленты о рейде нашего спецназа на аэропорт Приштины началась не шуточная. Кинокритик Давид Шнейдеров охарактеризовал этот международный проект как «провалившийся в прокате». Его собрат по цеху Антон Долин и вовсе рвёт и мечет: «С каждым кадром чувствовал, что в мозг пытаются впрыснуть какой-то яд», — посмотрев всего половину фильма, написал он в посте в соцсети (впоследствии удалённом).

Им ответила писатель и публицист Диана Кади, назвав либеральных киноэкспертов «некомпетентными лжецами», а кино — лучшим отечественным творением за последние 20 лет.

Раз такой разброс мнений — «Комсомолка» решила выслушать обе стороны конфликта. Итак, что же такое «Балканский рубеж»: плоская ура-патриотическая агитка — или шедевр уровня «Брата-2»?

Мнение ПРОТИВ

Давид Шнейдеров, кинокритик:

Первое. По поводу моих предыдущих слов, что «фильм провалился в прокате». На сегодняшний день по последнему уикенду «Балканский рубеж» собрал 260 млн при бюджете в 230 млн. Из этих 260-ти — половина, то есть 130, ушла в кинотеатры. На сегодняшний день убытки, которые принёс создателем «БР», — это 100 млн, плюс расходы на рекламу. Для того, чтобы с бюджетом 230 млн он себя окупил

в прокате, вышел в ноль, надо собрать порядка полумиллиарда рублей.

Второе. У фильма проблемы со сценарием. Вот эпизод с нашей колонной, где она остановилась по приказу, а дальше уже вдруг въезжает в Приштину. Кто всё-таки решился нарушить приказ и дать команду двигаться? Столь же непонятно, куда исчезает целый набор персонажей: либо пропало при монтаже, либо дырки в сценарии.

Третье — режиссура: диалоги зачастую напоминают перевод плохих американских боевиков, постоянно эксплуатируются одни и те же спецэффекты. Можно подумать, что компьютерная графика остановилась пять лет назад, а в целом, на мой взгляд, это кино опоздало лет на пятнадцать. Спецэффекты однообразные, и в американском кино нечто похожее достаточно давно используются.

Главное: я не считаю, что это стыдное кино. Я говорю о конкретных проблемах — сценарных и режиссерских. Ещё раз, главные герои, вокруг которых все вертится, с них начинается фильм, им грозят в России и они уезжают из страны, чтобы в России не подвергнуться преследованиям, — а в конце фильма они просто исчезают в никуда.

Ну и последнее — насчёт моей компетентности судить о чужих постановках. Мой театр был одним из первых частных театров в Москве. Мы получили хозрасчеты одновременно с Табаковым, Кургиняном, Враговой и прочих. И мои спектакли приглашали и в Америку, они игрались в Лос-Анджелесе.

МНЕНИЕ ЗА

Игорь Димитриев, политический эксперт:

«Балканский рубеж» — первый и единственный настоящий русский боевик. Основная функция, которую должен выполнять российский кинематограф, — это доносить, что русским быть круто: что любой русский — это настоящий герой, который может взять аэропорт во враждебном государстве и держать оборону против сотни террористов. И что каждый из нас — абсолютно бесстрашный боец, но при этом — душевный парень.

Пропаганда этого образа — и есть основная цель. Подобную тему попытались поднять ещё в эпоху «Брата-2», когда такой яркий образ, впечатливший многих, сделал возможной саму мысль: мы только что проиграли холодную войну, наша страна почти развалилась, однако русским быть всё равно круто.

Любое кино — это идеологическое оружие. Поэтому фильм, который поднял такую тему без лишних самокопаний, извинений за обиженных противников и покаяния перед поверженными врагами, — большая победа.

ИТОГО. От редакции: главный критик — зритель

Киноведы на то и существуют, чтобы в спорах «разбирать заложенные режиссёром концепции». Но главный итог, состоялся фильм или нет, всё-таки выносит зритель. По последним данным, «БР» собрал в прокате 204,7 млн (любопытно, что Шнейдеров называет другую сумму — 260). На большом экране российско-сербский проект будет ещё пару недель, и окончательный вывод о его провале или успехе выносить ещё рано. А ещё лучше — взглянуть на предмет дискуссии своими глазами.

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