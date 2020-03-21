2020-03-21T14:04:43+03:00
Экономика

Эксперт назвал профессии, представителей которых уволят первыми из-за коронавируса

Повод для беспокойства есть у работников сферы услуг
Сергей СЕМУШКИН
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Непонятно, с какой скоростью ситуация будет возвращаться к нормальной, поэтому работодатели предпримут действия по высвобождению части персонала, который обслуживает инфраструктуру аэропортовНепонятно, с какой скоростью ситуация будет возвращаться к нормальной, поэтому работодатели предпримут действия по высвобождению части персонала, который обслуживает инфраструктуру аэропортовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Торгово-промышленной палате подсчитали, как аукнется малому и среднему бизнесу эпидемия коронавируса. По оценке экспертов ТПП, из-за вынужденного простоя могут закрыться около 3 миллионов предпринимателей, а всего под угрозой увольнения окажется 8,6 миллионов человек.

Повод для беспокойства более, чем серьезный. Запрет на массовые мероприятия, ограничительные меры уже привели к значительному снижению оборота и уменьшению числа клиентов. В то же время никто не отменял взятые обязательства бизнеса по набранным кредитам — есть риск, что банкиры скоро столкнутся с массовыми просрочками платежей.

Еще один больной вопрос - необходимость выплачивать арендную плату за торговые площади. Правительство предоставило отсрочку по оплате аренды, но это касается лишь тех случаев, когда предприниматель снимает угол в помещениях, принадлежащих государству. В большинстве же случаев арендуются коммерческие площади, а потому никаких льгот коммерсантам не полагается. В качестве одного из выходов в ТПП порекомендовали предпринимателям договариваться с банкирами и арендодателями о рассрочке и возможной заморозке платежей. И если эпидемия и связанные с ней противокоронавирусные мероприятия затянутся, экономические последствия для малых предприятий будут плачевны, многие будут вынуждены закрыться, сократив персонал.

Представители каких профессий рискуют быть уволенными в первую очередь? Об этом мы поговорили с проректором Академии труда и социальных отношений Александром Сафоновым.

Туриндустрия и аэропортовые грузчики

- Естественно, в первую очередь под угрозой сокращения персонала и вообще остановки деятельности — это туристическая отрасль. Работники туроператоров, особенно выездного туризма, оказываются под мощным давлением экономических обстоятельств.

Второй сегмент экономики — это авиаперевозки. Непонятно, с какой скоростью ситуация будет возвращаться к нормальной, поэтому работодатели предпримут действия по высвобождению части персонала, который, например, обслуживает инфраструктуру аэропортов — грузчики авиационных терминалов, сотрудники, которые работали там в точках общепита.

Будет испытывать на себе давление все, что связано с работой крупных торгово-развлекательных центров — там массовое скопление население и поскольку в отношении этого вводятся ограничительные меры, то высвобождаются сотрудники кинотеатров, при сокращении объемов посещений таких центров под угрозой сокращения оказываются работники торговых залов — продавцы и консультанты. Следом - сотрудники, которые обслуживают эти центры.

Общепит и гостиницы

- Под ударом оказываются (и они об этом уже заявляли) работники общепита. Объемы посещений снизились в среднем уже в два раза, примерно то же самое — в гостиничном бизнесе. В первую очередь пострадает персонал гостиниц, которые были связаны с въездным туризмом, с китайскими, европейскими потоками, оборот у них резко сократился. Есть некая надежда, что может произойти частичное замещение российскими туристами, но в этом случае им все равно придется снижать ценники, что тут же скажется на зарплатах. Вообще, как показывает оценка всех рынков труда, первой волной все же будет сокращение зарплат и только потом, если ситуация затянется, последует высвобождение персонала.

Репетиторы, фитнесс-тренеры и таксисты

- Сектора, которые связаны с предоставлением личных услуг. Последует сокращение заказов на ремонт квартир, на профессиональное образование, на оказание услуг культуры и спорта, будут страдать фитнесс-тренеры, репетиторы, услуги, связанные с развлечениями, таксисты, парикмахерские салоны. В такие моменты включается режим самоэкономии, люди начинаются отказываться от непервостепенных задач — от того, что можно отложить на потом или обойтись без этого. Через снижение потребительского спроса снижаются объемы потребления промышленных товаров — будут откладываться покупки товаров, произведенных внутри страны, что также ударит по производителям и какое-то количество работников также будет уволено.

Продавцы-консультанты и дальнобойщики

- В условиях, когда иностранные поставщики из-за волатильности рубля и блокирования границ закрывают свои позиции, останавливаются продажи иностранной техники. То есть, снова пострадают продавцы-консультанты и логистики. Соответственно, следующий удар — люди, которые занимаются международными перевозками — водители-дальнобойщики. Все они будут вынуждены ждать лучших времен, переключиться же на внутренние перевозки в таком же количестве не удастся. Внутренние перевозки также будут испытывать давление.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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