Чем отличается карантин от удаленки, сколько платят во время простоя и чего требовать во время сокращения

Одна из крупных столичных компаний перевела сотрудников на удаленную работу. Раздала всем скидки на доставку еды, а в случае необходимости оплатит такси до офиса и обратно. Зависть берет, когда читаешь такие новости. Не удивлюсь, если после карантина эта же компания выдаст всем сотрудникам абонементы в фитнес - чтобы те смогли сбросить набранные после нескольких недель домашней работы килограммы.

Большинству российских работников о такой заботе со стороны работодателя можно только мечтать. Наоборот, многие компании сейчас активно консультируются с кадровиками на тему того, как бы сэкономить на оплате труда.

«Комсомолка» разбиралась, как людям не остаться без честно заработанных денег из-за новой заразы.

Ситуация 1. Меня переводят на удаленную работу

Раньше работа не из офиса была скорее привилегией. Хочешь, трудись из офиса, хочешь, хоть на Бали с ноутбуком езжай да вкалывай под пальмами. Сейчас это стало необходимостью – компании отправляют сотрудников по домам, чтобы уменьшить риск распространения коронавируса.

А как быть с зарплатой на удаленной работе?

- Если трудовые обязанности у сотрудника сохраняются полностью, а меняется только место, откуда он их выполняет, то снижать зарплату незаконно, - говорит Ольга Петрова, эксперт трудового права. - При этом работодатель не может это сделать в одностороннем порядке. Любое изменение условий прописывается в трудовом договоре. И его должны подписать обе стороны.

По словам эксперта, для снижения зарплаты у работодателя должны быть веские основания. Например, если объективно снижается объем работ, который выполняет сотрудник. Но компания может лишь предложить такие изменения работнику. А у того есть выбор. Если откажется, уволить его за это не могут. Если согласится, тогда снижение зарплаты станет законным.

Ситуация 2. Фирма или предприятие временно закрывается

Люди напуганы новой заразой, поэтому меняют свои привычки. Например, закупаются гречкой и туалетной бумагой, при этом меньше ходят в кинотеатры и кафе. Эксперты говорят, что если в скором времени ситуация не изменится, в России могут закрыться до половины предприятий общепита.

- Если хорошие рестораны сегодня теряют 25% оборота, то не очень хорошие — уже 50%, - рассказал «Комсомольской правде» член генерального совета Партии Роста, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

А основательница сети детских кафе «АндерСон» Анастасия Татулова призналась, что вынуждена остановить все платежи кроме закупок сырья и зарплат персоналу.

- Если особенность конкретной работы заключается в том, что ее невозможно выполнять удаленно, тогда применяется специальная статья Трудового кодекса «Простой», - объясняет Ольга Петрова. – Если бизнесмен сам решает закрыться, то это просто по вине работодателя. В этом случае он обязан платить сотрудникам 2/3 от среднемесячной зарплаты.

Если в скором времени ситуация не изменится, в России могут закрыться до половины предприятий общепитаФото: Shutterstock

Если же хозяин просто закрыл свой ресторан или магазин, заблокировал пропуска, сказал, что все свободы и не платит зарплату, это расценивается как незаконное отстранение от работы. Возмещения потерянных доходов придется добиваться через суд.

Ситуация 3. Предлагают уволиться по собственному желанию

Такое уже было во время предыдущего кризиса - в 2008 - 2009 годах. Тогда шторм на финансовых рынках привел к сокращениям и росту безработицы. При этом многие компании склоняли людей к уходу по собственному желанию - чтобы не выплачивать положенные по закону компенсации. По мнению экспертов, подобный сценарий возможен и сейчас.

И тут, конечно, у начальника всегда есть соблазн схитрить. Вызвать сотрудника на ковер, заглянуть тому в глаза, рассказать о тяжелом положении родной фирмы и слезно попросить написать заявление по собственному.

- Разумеется, такой вариант сотруднику невыгоден. Ведь он ничего не получает, кроме неотгулянных отпускных. Более цивилизованный способ разрешить такую ситуацию – соглашение сторон. Работодатель предлагает уволиться сразу, но получить за это денежную компенсацию, - говорит Ольга Петрова.

Если переговоры с начальством зайдут в тупик, пригрозите жалобой в трудовую инспекцию. Закон в этом случае всегда на стороне работника.

Ситуация 4. Меня сокращают

Звучит страшновато, но с точки зрения трудового права это чуть ли не идеальная ситуация для простого человека. Сокращение – специфический механизм, который детально прописан в законе. И тут права работника защищены на все 100%.

Работодатель должен заранее сообщить вам, что собрался сократить вашу должность. Минимум за два месяца. И обязательно в письменном виде под роспись. Это время нужно, чтобы вы смогли спокойно подыскать новую работу.

Если вас увольняют с 1-го числа, то вам обязаны полностью выплатить зарплату за предыдущий месяц. Если с 11-го, то за те десять дней, что вы успели отработать в текущем месяце.

Работодатель обязан оплатить вам больничный лист, даже если вы перестали числиться в штатеФото: Shutterstock

А самое приятное, что бывшее начальство должно продолжать платить сотрудникам. 2 месяца можно получать выходное пособие – среднюю месячную зарплату за последний год. То есть не голый оклад, а с учетом всех премий. Если вы сразу же после увольнения встанете на биржу труда и не сможете найти подходящее место в течение трех месяцев, рабодатель обязан вам выплатить еще два средних заработка за месяц. Но их заплатят позже. Для этого нужно будет принести в бухгалтерию справки с биржи труда. И обязательно зарегистрироваться в службе занятости не позднее, чем через 14 дней после сокращения.

Как ни странно, но работодатель обязан оплатить вам больничный лист, даже если вы перестали числиться в штате. К примеру, если вы заболели или получили травму в течение 30 дней после увольнения, то можно отнести листок нетрудоспособности бывшему работодателю. Тогда вам полагается 60% от среднего заработка за каждый день болезни. В компании сопротивляться не будут. Деньги на это все равно платит не она, а Фонд социального страхования.

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Как быть, если отправляют на карантин

Власти обещают особый порядок выплаты больничных тем, кому приходится самоизолироваться из-за угрозы коронавируса. Порядок этот заключается в том, что платить будут авансом, а не после закрытия листа нетрудоспособности, как обычно.

- Оплата будет производиться непосредственно гражданину авансом. Работодатели будут выплачивать сумму в каждый пятый рабочий день, чтобы сотрудники не теряли своего дохода, - объяснила вице-премьер Татьяна Голикова.

Меняется и порядок получения больничных листов. Власти обещают, что скоро их можно будет оформить удаленно, только подтвердив факт поездки в страну, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Это касается и тех, кто живет вместе с путешественниками.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

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Виктор Малеев – признанный эксперт в области эпидемиологии и клиники инфекционных болезней с более чем полувековым опытом работы в этом направлении. Академик РАН и инфекционист Виктор Малеев работал в очагах опасных инфекций – таких как холеры, чумы, сибирской язвы, риккетсиозов, геморрагических лихорадок, атипичной пневмонии. Именно Виктор Васильевич Малеев помогал в Гвинее местным врачам предотвращать эпидемию вируса Эбола и консультировал эпидемиологов США в связи с угрозой эпидемии сибирской язвы.

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