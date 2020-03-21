Наследство Валентины Толкуновой: сын певицы продал недвижимость, которую ему завещала мама

Николай Папоров – единственный сын народной и заслуженной артистки Валентины Толкуновой. Певица много гастролировала и продолжала работать даже тогда, когда у нее диагностировали неизлечимое заболевание. Умерла Толкунова десять лет назад, певице было 63 года. Валентина Васильевна очень много работала, вкладывая все гонорары в наследство для сына – она покупала недвижимость, которую и завещала своему Коленьке.

Сейчас единственному сыну Толкуновой уже 43 года. Одно время он жил в Болгарии, но давно вернулся на родину. Мы нашли Николая в Москве, в той самой квартире на Малой Бронной, которую еще в СССР выделили любимой народом артистке. Жилье просторное – почти 100 квадратных метров. Папоров не дает интервью, даже с близкими редко общается. Соседи отозвались о нем, как об очень спокойном интеллигентном «молодом человеке». Сын Толкуновой официально не женат, детей у него нет, но есть любимая женщина.

Сын Валентины Толкуновой Николай ПапоровФото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

После того, как Николай десять лет назад похоронил маму, через несколько месяцев умер его отец журналист-международник Юрий Папоров. Николай ухаживал за отцом до самой смерти, так как тот не мог самостоятельно передвигаться.

Николай Папоров пробовал заниматься различной предпринимательской деятельностью. Но он может себе позволить безбедно жить, сдавая часть недвижимости, которую ему досталась после смерти мамы. Кроме того, когда Николаю понадобились деньги – он продал дачный дом и землю, которую ему оставила мама. Дом и земельный участок (площадь 600 метров квадратных) находился в Подмосковье.

Певица с сыномФото: Личный архив

Также по наследству артистка оставила дом в Дивеево Нижегородской области, квартиры в Болгарии и Черногории. Есть у Николая несколько квартир в столице. В свое время Валентине Васильевне дали возможность приобрести по кадастровой цене квартиру на Цветном бульваре, в то время у нее уже была выделенная за творческие заслуги недвижимость на Малой Бронной. После того, как умерла мама Толкуновой – еще одна квартира в столице отошла по завещанию сыну звезды.

Валентину Толкунову любили и уважали миллионы поклонников в СССР. Но с сыном отношения у нее складывались не всегда просто. Однако Толкунова никогда не рассказывала об этом. Говорила лишь о его талантах: безупречном английском, хороших вокальных данных.

Николай Папоров с родителямиФото: Личный Архив

Говорят, что в детстве Коля грустил из-за того, что мама редко бывает дома. Сама Валентина Толкунова вот что рассказывала о сыне: «Хороший мальчик за ум возьмется, когда время придет. Наше материнское сердце просит у судьбы только об одном, чтобы наши дети никогда не изменили нашей любви, отвечали такими же чувствами».

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