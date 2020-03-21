Эксперт рассказал о росте спроса на аренду загородных домов и недорогих квартир из-за коронавируса

Интересную особенность подметили эксперты рынка жилья. Оказывается, вирус СOVID 19 повлиял и на него.

- Вырос спрос на загородные дома и малогабаритные недорогие квартиры, - сказал «КП» вице-президент Российской Гильдии риэлторов Григорий Полторак. - Это произошло из-за того, что люди стремятся максимально изолироваться друг от друга на период эпидемии коронавируса.

Еще одна особенность нынешней ситуации — на рынке стали появляться ухоженные квартиры, которые предлагаются в аренду без комиссии и на несколько месяцев. Это жилье, которое сдавалось в аренду посуточно. Но из-за снижения туристической активности этот вид бизнеса терпит колоссальные убытки, выяснил корреспондент «КП» побеседовав с участниками рынка и изучив данные популярных сайтов.

Собственники и управляющие снизили цены на 20-30 процентов, но и это не компенсирует резкого падения спроса. В итоге месячные заработки в феврале-марте по сравнению с прошлым годом упали в 2-3, а то и 4 раза (падение цен наблюдается и в гостиницах) и оказались значительно ниже, чем доходы от традиционной долгосрочной аренды. Владельцы жилья и управляющие пытаются спасти ситуацию за счет сдачи своего жилья на несколько месяцев — пока коронавирус не отступит и не оживится туристический рынок.

Переток посуточного жилья в режим нескольких месяцев снизил цены в этом секторе до уровня долгосрочной аренды.

Но если говорить о стоимости долгосрочной аренды жилья, то каких-то изменений здесь не наблюдается. Ни коронавирус, ни курс доллара на это не повлиял.

- Люди получали зарплату в рублях, поэтому нет никаких предпосылок для того, чтобы из-за роста курса доллара повышалась арендная плата, - пояснил Григорий Полторак.

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