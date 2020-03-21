«Рейтинги растут, гостей проверяют тепловизоры»: Как в условиях пандемии коронавируса выживает программа Малахова

В начале недели ведущие ток-шоу страны отказались от традиционной зрительской массовки в студии. А кто-то и вовсе отменил съёмки. Так, например 20 марта телевизионщики планировали съёмку программы «Сегодня вечером», посвящённую грядущему 70-летию Александра Буйнова. В студии, помимо ведущего шоу Максима Галкина и юбиляра Буйнова, ждали Николая Баскова и даже Аллу Пугачеву. Но в последний момент съёмку отменили. Не исключено, что из-за того, что часть гостей на карантине. Однако, по словам телевизионных экспертов, ведущие скандальных шоу не пострадали из-за пандемии. Они по-прежнему получают зарплату, поскольку рейтинги подобных программ стали ещё выше, чем в обычные дни.

- «Прямой эфир с Андреем Малаховым» с участием Волочковой снимали без зрителей. Малахов, кстати, отменил съёмку со Степаненко по неизвестной причине. Сейчас снимает в основном про коронавирус. Уже три программы снял. В студии периодически проводится дезинфекция, - рассказал kp.ru эксперт скандальных шоу. - «На самом деле» и «Пусть говорят» на Первом канале снимают тоже без зрителей. Кресла, где обычно сидит массовка, занавесили. В студии установили специальные датчики и тепловизоры. То есть, если у кого-то из гостей студии обнаружат температуру выше 37 градусов, его не допустят к эфиру.

- Съёмочные группы посетовали, что не могут уйти на карантин, поскольку из-за того, что большая часть зрителей перешла на удаленку, рейтинги скандальных шоу возросли, - поведали kp.ru эксперты.

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