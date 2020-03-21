Геннадий Онищенко: Главный совет – не впадайте в пессимизм. Все скоро закончится. И выполняйте предписания врачей по личной гигиене

- Геннадий Григорьевич, как избежать коронавируса?

- Не надо паниковать. Нужно выполнять все те предписания, которые даются медицинскими работниками. А именно: соблюдение правил личной гигиены, более частое мытье рук, желательно с мылом. Ношение масок, если вы находитесь в общественных местах. Максимально сократить общение и участие в совещаниях. Если работа позволяет, работайте дистанционно. Берегите своих близких, особенно пожилых людей. В целом заболевание более чем в 90 % случаев протекает в легкой и средней тяжести форме.

- К сожалению, масок нет. Но если люди их достанут, они помогут избежать заражения коронавирусом?

- Отсутствие масок – серьезная недоработка нашей промышленности. Если у вас есть маска, пожалуйста, пользуйтесь ею. Если не смогли купить - можно сшить из марли в четыре слоя. Пришейте тесемки и пользуйтесь, периодически простирывая, проглаживая. Такая маска должна быть через два-три часа обработана. Желательно термически.

- Ваше отношение к антисептикам для рук?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767824" frameborder="0"></iframe> Онищенко - о коронавирусе, гречке и «паразите Гамове».«Это уже третий приход коронавирусов», - рассказал «Комсомолке» бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

- Любое туалетное мыло будет действовать, может быть, даже более эффективно, чем антисептики. Если они у вас есть, это более удобная форма. Можно пользоваться дезинфицирующими салфетками. Важно не браться за лицо руками. Люди, которые во время общения часто прикладывают пальцы к лицу, заболевают острыми респираторными и кишечными инфекциями намного чаще.

Не надо сегодня сметать с полок крупы, другие продукты питания длительного хранения. Чем меньше мы будем этим заниматься, тем больше на полках будет этих продуктов. Их нам хватит.

- А если уже все смели? Почему власти допустили панику в магазинах? Почему дали возможность торгашам наживаться на коронавирусе?

- На провокационные вопросы я не отвечаю. Когда СМИ на протяжении двух недель демонстрировали нам пустые полки в США, других странах, то наши граждане по-другому отреагировать не могли. Я прежде всего этот упрек бросаю СМИ и лично товарищу Гамову – главному провокатору.

- Я протестую! Свободу средствам массовой информации!

- История с вами разберется.

- Почему смертность от этой инфекции так велика в Южной Корее и Италии?

- Это, прежде всего, связано с количеством людей старшего возраста. И уровнем медицины. Корея на первых порах резко и болезненно вошла в эпидпроцесс. Они просмотрели начальный этап. Потом быстро сориентировались и перестроили здравоохранение. Итальянцы ничего не делали с точки зрения раннего выявления, а сегодня они просто захлебываются. Их здравоохранение не справляется с большим количеством больных, находящихся в тяжелом состоянии.

- У нас какие прогнозы?

- У нас свой путь. Мы выявляем на ранних стадиях и адекватно втягиваемся в процесс увеличения больных. У нас сегодня госпитализируют даже людей без клинических проявлений. Уверен, что мы удержим эту ситуацию в таком адекватном режиме.

- Вырабатывается ли иммунитет к коронавирусу?

- Безусловно, иммунитет, как и к любой инфекции, вырабатывается. Пока человечеству известна одна инфекция, которая губит иммунитет, это ВИЧ. Во всех остальных случаях он вырабатывается.

- Повторно можно заразиться?

- Мы каждый год болеем гриппом. Но каждый год это новый штамм гриппа. По тому, как ведет себя коронавирус, мы скоро о нем забудем. Как забыли о SARS, о ближневосточном синдроме. Но в ближайшее время, думаю, придет еще один коронавирус. Он решил с нами пообщаться более тесно, чем делал до этого. Причины, скорее всего, лежат в нашей самонадеянности. Люди возомнили себя царями природы. Вмешиваемся в нее грубо. И то, что сегодня происходит с коронавирусом, это одно из проявлений этого взаимодействия.

- Действительно ли российские ученые на сто процентов расшифровали геном коронавируса?

- Это рутинные исследования. Когда мы расшифровали геном человека, над этим работали сто лабораторий. Одна – наша. Этим занимались несколько лет. Сегодня расшифровать геном человека – сутки и тысяча долларов. Это дорогая, но доступная медицинская манипуляция. А расшифровать геном коронавируса – это вообще рядовое явление. Просто нам не давали коронавирус китайцы. Когда мы свой выделили, мы его расшифровали. И этим нужно будет заниматься, как и обследованием товарища Гамова на носительство коронавируса.

- Если бы можно было дать всего один совет, как уберечься от коронавируса, что бы вы сказали?

- Чтобы уберечься от коронавируса, соблюдайте все нехитрые правила, которые предписывают медицинские работники. Повторяю по пунктам:

1. Соблюдать правила гигиены

2. По возможности ограничить общение

3. Избегать людных мест

4. Реже пользоваться общественным транспортом

5. Носить медицинские маски

6. Одеваться по сезону

7. Правильно питаться

8. Полноценно отдыхать

9. Принимать витамины

10. Верить в лучшее

И самый главный совет – лично от меня. Будьте оптимистами. Не впадайте в пессимизм, как бы ни старались некоторые СМИ нас в него ввергнуть. И верьте в то, что все это скоро завершится. Мы будем продолжать счастливую жизнь в России.

Нужно соблюдать правила гигиены. Сократить общение. Воздерживаться от посещения мест массового скопления людей. Не пользоваться общественным транспортом. Носить маски. Быть одетым по сезону. Нормально питаться, нормально отдыхать, употреблять витамины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767827" frameborder="0"></iframe> Профилактика коронавируса: 10 советов Геннадия Онищенко.«Эпидемия скоро завершится и мы вернёмся к счастливой жизни», - успокаивает Геннадий Онищенко. А для профилактики коронавируса он даёт россиянам 10 простых советов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Геннадий Онищенко о коронавирусе: Максимальная удаленность от работы и друг друга совершенно оправдана

Об этом экс-главсанврач России заявил в эфире Радио "Комсомольская правда" [видео]