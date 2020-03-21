Эксперт объяснил, зачем Минздрав потребовал срочно зарегистрировать всех российских врачей и медсестер

Минздрав России поручил срочно — в течение двух дней - зарегистрировать всех российских врачей и медсестер в Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ). Передать все данные о своих медработниках обязаны руководители как государственных, так и частных поликлиник и больниц.

- Система госрегистрации медицинского персонала в ЕГИСЗ существует уже не первый год. Все медицинские организации и профильные медицинские учреждения обязаны регулярно вносить данные о своих медработниках, включая средний медперсонал и врачей, - поясняет эксперт по международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков. - В анкетах указывается подробная информация, в том числе образование, место проживания, паспортные данные и т. д. Такая база данных ведется давно и обновляется на регулярно основе.

- Почему тогда появилось новое поручение с экстремально коротким сроком предоставления данных о медработниках, всего два дня?

- В первую очередь это нужно для планирования ресурсов здравоохранения, поскольку ожидается выраженный всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией, в том числе с тяжелыми осложнениями. Существующие сведения в реестрах о медработниках не могут быть 100%-но актуальными, обычно изменения в них не вносят на ежедневной основе. Поэтому сейчас проводится срочное обновление данных. А также включение информации от тех медорганизацией, которые не предоставляли сведений о своих медработниках ранее.

Таким образом, Минздрав хочет получить максимально полный и актуальный реестр данных о медсестрах и врачах разных профилей для подготовки к росту заболеваемости COVID.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767827" frameborder="0"></iframe> Профилактика коронавируса: 10 советов Геннадия Онищенко.«Эпидемия скоро завершится и мы вернёмся к счастливой жизни», - успокаивает Геннадий Онищенко. А для профилактики коронавируса он даёт россиянам 10 простых советов

- В медицинских сообществах в соцсетях пишут, что это может понадобиться для всеобщей мобилизации медиков на борьбу с коронавирусом.

- Такой сценарий тоже не исключен. Но - в крайнем случае, при неконтролируемом росте заболеваемости, как происходит сейчас в некоторых европейских странах.

На самом деле, сценариев может быть несколько, поясняет эксперт.

Первый — относительно мягкий, когда благодаря жестким карантинным мерам вспышка инфекции носит локальный характер — один город, определенная группа населения и т. д. В этом случае распространение инфекции контролируется, ее можно сдержать. Всеобщая мобилизация медперсонала не требуется, но тех медработников, которые внесены в реестр, могут привлекать при необходимости.

Следующий сценарий — по типу эпидемии во Франции и Германии. Там вспышка плохо сдерживаемая, но при этом система здравоохранения еще не захлебывается, ей удается балансировать. В такой ситуации могут быть подключены целые частные клиники (для этого в России потребуются изменения в законодательстве).

И третий, самый неблагоприятный сценарий, когда распространение инфекции не удается сдерживать и ресурсов системы здравоохранения не хватает — как в Италии. Тогда возможна организация дополнительных коек во всех медучреждениях страны и всеобщая мобилизация всех медработников.

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