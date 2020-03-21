2020-03-21T21:25:51+03:00
Здоровье

Фитнес «на удаленке»: Вместо гантелей – бутылки с водой, вместо гречки – кускус

Московский тренер Руслан Панов рассказал, как заниматься дома, пока спортивные клубы закрыты
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Фото: предоставлено клубомФото: предоставлено клубом
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Новость о том, что спортивные клубы в Москве закрываются из-за коронавируса, обеспокоила поклонников фитнеса. Не все могут себя заставить заниматься дома. «КП» спросила у тренера фитнес-клуба X-Fit Руслана Панова, как поддерживать физическую форму, когда прогулки доступны только до холодильника.

- Были мнения, что лучше ограничить занятия спортом в этот период. Так ли это? – спрашиваю.

- Карантин - это мера организационная. Это не означает, что все больны. Тех, кого просто перевели на удаленную работу, могут заниматься спортом, - говорит Руслан Панов, фитнес-тренер, эксперт и координатор групповых программ сети клубов X-Fit.

Фото: предоставлено клубом

Фото: предоставлено клубом

По мнению тренера, важнее не чеснок кушать, а заниматься спортом, чтобы поддерживать иммунитет и высокий уровень метаболизма.

- Тренировки без тренажеров возможны. Купите в магазине двухлитровые бутылки с водой – вот у вас уже есть гантели. Использовать можно стул, табуретку, подушку. Элементарно нужно делать базовые силовые упражнения, которые не требует сложных мер по контролю техники, - говорит Руслан Панов.

Фото: предоставлено клубом

Фото: предоставлено клубом

- Какие это упражнения? – спрашиваю.

- Отжимания, приседания, выпады, постоять в планке, наклоняться в стороны. Важно, чтобы поработали мышцы. Можно, конечно, добавить кардиотренировки. Если люди выходят на улицу, то желательно хотя бы половину своего пути пройти пешком, спускаться не на лифте. К тому же можно смотреть видео-уроки, онлайн-трансляции с наших спортивных тренировок.

Фото: предоставлено клубом

Фото: предоставлено клубом

- А уличные пробежки и велосипедные тренировки сейчас в зоне риска?

- Да. Но не по причине распространения инфекции. Несмотря на то, что весна, на улице 0 градусов. И люди из-за перепада температуры тела и окружающей среды могут просто переохладиться и простыть, а это уже зона риска, что в организм могут попасть вирусы.

Фото: предоставлено клубом

Фото: предоставлено клубом

- Нужно ли во время карантина соблюдать диету?

- Питание придется сократить по двум причинам: прогулки сокращаются только до холодильника и не помешает экономить финансы. Рекомендую питаться правильно, а это как раз и недорого: крупы, овощи, фрукты.

Фото: предоставлено клубом

Фото: предоставлено клубом

- Если гречки нет, то какую кашу есть?

- Любую: рис, булгур, кускус. Они тоже полезные. И не забывайте чаще мыть руки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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